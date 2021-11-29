Американская ракета-убийца С-400: всё, что вы хотели узнать

Вливания денег в передовое оружие активизировалось при Трампе, но и сейчас не сбавляет обороты. В сентябре-октябре завершились испытания нового оперативно-тактического ракетного комплекса Precision Strike Missile (PrSM).

Оперативно-тактические ракеты и с чем их едят

Этот класс ракет — нечто среднее между РСЗО (ракетные системы залпового огня) и ракетами на вооружении РВСН (ракетные войска стратегического назначения).

Первые выполняют исключительно тактические задачи, например, лёгкие Град (Торнадо-Г), средние Ураган и тяжёлые Смерч, как правило даже Смерч не действует дальше 90 км, стреляют залпом по несколько ракет, накрывая площади, точечное «снайперское» попадание в их компетенцию не входит.

РВСН располагают ракетами межконтинентального уровня, это оружие Судного дня, то есть то, чем могут воевать не более десятка стран на планете ( +/- КНДР) из ядерного клуба. Такие ракеты запросто уничтожают целые города.