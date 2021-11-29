Американская ракета-убийца С-400: всё, что вы хотели узнать

Американская ракета-убийца С-400: всё, что вы хотели узнатьИскандерам больше не до смеха?
Никто изначально такие цели не ставил, но рост напряжённые отношения с «наиболее вероятными противниками» заставили американцев снова разрабатывать тяжёлые вооружения. Политика России, а в ещё в большей степени Китая уже давно ставит под вопрос военное доминирование США после распада СССР.
Теперь Пентагон, спустивший триллионы на непопулярные, и, по итогам теперь, бесполезные войны, вдруг осознал, что системы вооружений в сравнении с врагами (теми, которые посильнее бородачей в шлёпанцах) модернизировались вяло, а в ряде отраслей даже стали отставать.
Вливания денег в передовое оружие активизировалось при Трампе, но и сейчас не сбавляет обороты. В сентябре-октябре завершились испытания нового оперативно-тактического ракетного комплекса Precision Strike Missile (PrSM).
Оперативно-тактические ракеты и с чем их едят
Этот класс ракет — нечто среднее между РСЗО (ракетные системы залпового огня) и ракетами на вооружении РВСН (ракетные войска стратегического назначения).
Первые выполняют исключительно тактические задачи, например, лёгкие Град (Торнадо-Г), средние Ураган и тяжёлые Смерч, как правило даже Смерч не действует дальше 90 км, стреляют залпом по несколько ракет, накрывая площади, точечное «снайперское» попадание в их компетенцию не входит.
РВСН располагают ракетами межконтинентального уровня, это оружие Судного дня, то есть то, чем могут воевать не более десятка стран на планете ( +/- КНДР) из ядерного клуба. Такие ракеты запросто уничтожают целые города.
А вот оперативно-тактические комплексы служат сухопутным войскам, являясь там самым мощным оружием, когда нужно достать противника на дистанции свыше 100 км до 500 км (если речь идёт про современный российский комплекс этого класса Искандер). С учётом того, что у них очень тяжёлый боевой заряд (150-500 кг) они с высокой точностью (до нескольких десятков метров) бьют по во-от таким объектам оперативного назначения:
- Военные — аэродромы, железнодорожные узлы, места дислокации и развёртывания крупных войсковых соединений, доступным ядерным объектам.
- Гражданские (но важные для использования в военное время) — те же ж/д узлы, электростанции, заводы
газеты пароходы.
А ещё этот класс важен для первого удара в ходе эскалации конфликта (начала «военных разборок»), именно они — первая угроза для структуры противовоздушной и противоракетной обороны.
Ну и не забывайте, что на них возлагаются задачи превентивного удара, то есть стрельба по технике такого же типа на стороне противника.
Ещё оперативно-тактические комплексы служат аналогом ядерного оружия для неядерных стран, оружием сдерживания для банановых диктаторов, и ими неплохо приторговывают. Например, устаревшие советские Скад до распада Союза служили примерно тридцати странам, а более современные комплексы Точка на сегодня — примерно десяти.
Любители этих ваших кол-оф-дьютей и батлфилдов о современных войнах могут вспомнить кучу миссий, где до такого оружия нужно добраться быстрее, чем тронувшийся диктатор выпустит их по соседям.
Российский Искандер — лидер в классе, но это только пока
В годы Перестройки, помимо сокращения стратегических вооружений, сокращали и оперативно-тактические, то есть ракеты средней дальности, этому служил договор РСМД.
С американской стороны договор выполнялся... ну, неспешно, потому что американцам очень хотелось подольше сохранять возможность ударить по противникам в радиусе действия как раз таких систем.
Искандеры стали ответом Путина, который окончательно вывел страну из договора, после чего Россия начала разворачивать дивизионы ракет Искандер вблизи западных границ:
Искандер-М — использует высотную сверхманевренную ракету с потолком в 50 км, оснащённую технологией малозаметности для РЛС, встроенной системой РЭБ (постановка помех), с дистанцией до 500 км.
Искандер-К — несмотря на разницу всего в одну букву это уже другая система, она работает уже крылатыми ракетами, летящими на высоте 6-10 метров (слепая зона для ПВО типа Пэтриот), огибая рельеф. Их дальность вызывает вопросы — официально 500 км, только по подсчётам всех экспертов реально могут и свыше 2000 км. Но дистанция в 500 помогает оружию оставаться формально в рамках класса оружия сдерживания, а не наступления. Короче, трюки как с лошадиными силами при чип-тюнинге ваших турбо-кроссоверов.
Фома Симпатяга
Боеголовки в Искандер-К с крайне разнообразной начинкой — кассетные боеголовки, бетонобойные для бункеров и просто глубоко заложенных под землёй объектов, осколочно-фугасные. И, поговаривают о ядерных — до 50 килотонн мощности.
Соответственно, не считая ядерного арсенала, российские Искандеры — одна из самых зудящих задницу тем для военных НАТО. Но если вы думали, что они собирались терпеть это дальше, то зря — они не собирались терпеть.
PrSM — почему они убийцы С-400?
О том, что американцы решили серьёзно обновить арсенал, стало известно ещё в 2017 году, и озадачили этим, как обычно, Локхид (Lockheed Martin). Новая ракетная система должна была заменить MGM-140 ATACMS, который на сегодняшний день отстал от жизни и по дальности (300 км максимальный радиус), и по точности, и по возможностям ракет в преодолении систем ПРО/ПВО.
В ноябре американцы провели новые испытания системы Precision Strike Missile на поражения дальних целей, ранее ракета произвела впечатляющие показатели по точности на дистанции 83 км, 200 км и потом 300 км.
Но это семечки. Из-за того, что международные договоры ограничивают этот класс 500 км, в описаниях указывают максимальный радиус в 499 км. При этом американцы-то проверили, что ракета может показать на дистанциях выше 500 км. Эти результаты, разумеется, засекречены, но реакция военных даёт понять, что всё очень и очень хорошо.
Что это даёт в сухом остатке? Возможности поражать Искандеры (и их вариации у китайцев) на запредельных для них дистанциях, и чувствовать себя безнаказанными, расстреливая системы ПВО/ПРО. Помогает в этом скорость ракет на пороге гиперзвука, свыше 5 Мах, что превосходит возможности по обнаружению системами типа С-400 и С-300. А так как договор РСМД давно не актуален, дистанцию планируют нарастить до 1800 км.
В системе управления предусмотрена архитектура открытых систем, которая позволяет интегрировать комплексы в действующие цифровые системы управления, и взаимодействовать с другими родами и видами войск.
Резюмируем основные характеристики:
1) Два выстрела PrSM на пусковую установку, радиус от 60 до 500 км (потенциально больше)
2) Архитектура открытых систем, комплекс модульный и легко расширяемый
3) Совместимость как с РСЗО M270, так и с пусковыми установками семейства HIMARS (основной тягач армии США для различных ракетных и артиллерийских систем)
4) Скорость до 3-5 Мах, в зависимости от боевой нагрузки и типа боеприпаса
На сегодня PrSM рассматривают как средство сдерживания. Или, если Китай начнёт атаку на Тайвань — превосходства над армией и флотом Китая, поэтому комплекс тестируют и под интеграцию в системы морских вооружений.
Предполагается использовать новое оружие с самолётов С-130 Hercules, которые смогут доставить тягачи с ракетами на островной аэродром, отработать цели и покинуть позицию, чтобы Китай не мог ни отследить расположение американских оперативных ракет, ни противодействовать им, ни тем более поразить (ни до, ни после пусков).
Что имеем в итоге? Американцы создали ответ Искандеру, который во многом превосходит российский комплекс, и планирует в скором времени оснастить ими свои европейские и азиатские базы. Последние испытания, надо полагать, дали Пентагону уверенность в выборе системы Lockheed Martin, поэтому уже к 2023 году ими полностью переоснастят ракетные части армии и ВМС.
Если те крупицы информации о PrSM, которые уже есть , достоверны, некоторые типы её ракет способны действовать в режимах, когда они становятся практически неуязвимыми для самых передовых на сегодня в классе ПВО систем С-400. Поэтому скорей всего нас в будущем ожидает ещё одна гонка вооружений, ведь российское почти десятилетнее превосходство в классе оперативных вооружений средней дальности теперь под вопросом.