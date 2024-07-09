Кому помогут «психологи в приложении смартфона» и какие сервисы есть в России

Кому помогут «психологи в приложении смартфона» и какие сервисы есть в РоссииСпасёт ли вашу психику виртуальный психолог?
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Уровень стресса в современном обществе
Казалось бы, жить стало лучше, жить стало
веселее сытнее, но уровень тревожности сейчас зашкаливает. При этом, хуже всего ситуация обстоит у молодого поколения. Учёные выделяют тому следующие причины:
- Общее беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне
- Усталость
- Нарушение сна
Люди по-разному справляются с психологической нагрузкой: большинство предпочитает делиться проблемами с друзьями, кому-то в этом помогает спорт, а кто-то, к сожалению, пытается забыться при помощи алкоголя.
Поддержка друзей и занятия спортом — это, конечно, хорошо, но иногда в проблеме надо разобраться глубже, понять её истинные причины: здесь уже не обойтись без квалифицированной помощи.
В последние годы отношение населения к психологам изменилось в лучшую сторону — люди стали больше доверять таким специалистам. Но есть одно «но»: далеко не каждый может регулярно посещать психолога. В некоторых уголках нашей необъятной таких специалистов может попросту не быть, да и не всем это по карману. Казалось бы, безвыходная ситуация, но это не совсем так.
Общество меняет свои установки: ходить к психологу — это не зазорно. Всё, что описывается банальной фразой "не принято", было так раньше. Сейчас, судя по тому, что мы наблюдаем, судя по конкурсу на различные факультеты психологии, в том числе на факультет психологии МГУ, который я представляю, популярность психологов с каждым днём растёт
Какие существуют приложения и сервисы психологической помощи?
Wysa
Начнём, пожалуй, с такого приложения как Wysa. Его фишка: первую психологическую поддержку оказывает искусственный интеллект, но если он не справляется, то к лечению подключаются настоящие врачи.
В основном, в это приложение обращаются с проблемами в семье или выгоранием на работе, но есть нюанс: это иностранный продукт, а значит, без знания английского не обойтись. Расстраиваться, впрочем, не стоит — на рынке есть и отечественные аналоги.
iCognito
Отечественная компания iCognito предлагает 3 приложения на выбор: «Анти-депрессия», «Анти-стресс и здоровье» и «Отношения».
«Анти-депрессия», по словам авторов, помогает решить целый ряд серьезных психологических проблем, а первые результаты обещают уже через 2 недели. Так же, как и в Wysa, общаться придётся с чат-ботом, который будет предлагать различные упражнения и советы по снижению уровня депрессии. Есть и платная опция общения с «живым» психологом, но она не обязательна. Приложения iCognito доступны в Google Play и AppStore и, судя по отзывам и оценкам, реально способны помочь людям.(
PsyPsy
PsyPsy — онлайн-сервис психологической помощи. Устроен он так: специалист работает удалённо и большую часть времени общается с клиентом через мессенджер, но при необходимости можно провести видео-консультацию или просто созвониться. Обойдётся такое удовольствие в 2990 рублей в неделю, но за эти деньги вы получите помощь высококлассного специалиста 24/5, ну а что вы хотели, психологи тоже люди, им тоже нужно отдыхать. Большое внимание PsyPsy уделяет квалификации своих сотрудников, на сайте проекта сказано, что лишь 5% кандидатов в итоге получают работу.
Youtalk
Youtalk — проект выпускников психологического факультета МГУ. Создатели уверяют, что каждый специалист имеет высшее психологическое образование и уникальный опыт онлайн-консультирования. Отзывы опять-таки положительные, в основном сервис хвалят за:
- Доступность: их услуги в целом дешевле рыночка
- Высокая квалификация специалистов
- Персональный подбор психолога под требования клиента
- Гибкий график
Как и в предыдущем приложении, психолог доступен для разговора в любой будний день и в любое время.
Плюсы и минусы
Для многих онлайн-консультация может стать решением давно назревшей проблемы. Преимущества у такого формата очевидные:
- Удобство: нет необходимости куда-то ехать, консультацию можно провести дома или в любом другом удобном месте.
- Гибкий график работы: клиент может побеседовать со специалистом почти в любое время
- Конфиденциальность.
Есть и менее очевидные плюсы:
- Многозадачность — можно заниматься своими делами параллельно с консультацией.
- Доступность: в среднем, онлайн-встречи обходятся дешевле, чем очные, да и на дороге вы сэкономите.
Однако, есть и своя ложка дёгтя:
- Не всем подходит онлайн-формат, для многих людей важно общение «вживую». Отношения между клиентом и психологом строятся на доверии, а его легче заработать при очном общении.
- Без хорошего и стабильного интернет-соединения едва ли получится провести полноценную консультацию.
Так стоит ли пользоваться?
Человек в современном мире постоянно сталкивается с трудностями, и не все ментальные проблемы он способен решить самостоятельно (а если просто не обращать на них внимание, то они только усугубятся): травмы детства, невысказанные обиды, выгорание на работе, проблемы в семье и т.д.В таких случаях стоит воспользоваться услугами квалифицированных специалистов — в этом-то и помогут приложения и сервисы онлайн-психологии.
Количество и качество российских психологических онлайн-сервисов растёт с каждым годом. В наши дни любой человек может подобрать подходящую платформу, выбрать курс терапии или доверить это специалисту. Последние исследования доказывают эффективность онлайн-консультаций, а высокие оценки пользователей в интернете лучше любой рекламы.