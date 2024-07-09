Кому помогут «психологи в приложении смартфона» и какие сервисы есть в России

Уровень стресса в современном обществе

Казалось бы, жить стало лучше, жить стало веселее сытнее, но уровень тревожности сейчас зашкаливает. При этом, хуже всего ситуация обстоит у молодого поколения. Учёные выделяют тому следующие причины:

Общее беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне

Усталость

Нарушение сна

Люди по-разному справляются с психологической нагрузкой: большинство предпочитает делиться проблемами с друзьями, кому-то в этом помогает спорт, а кто-то, к сожалению, пытается забыться при помощи алкоголя.

Поддержка друзей и занятия спортом — это, конечно, хорошо, но иногда в проблеме надо разобраться глубже, понять её истинные причины: здесь уже не обойтись без квалифицированной помощи.

В последние годы отношение населения к психологам изменилось в лучшую сторону — люди стали больше доверять таким специалистам. Но есть одно «но»: далеко не каждый может регулярно посещать психолога. В некоторых уголках нашей необъятной таких специалистов может попросту не быть, да и не всем это по карману. Казалось бы, безвыходная ситуация, но это не совсем так.