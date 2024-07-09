Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2024, 15:25
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Кому помогут «психологи в приложении смартфона» и какие сервисы есть в России

Спасёт ли вашу психику виртуальный психолог?
Способны ли онлайн-приложения заменить поход к специалисту? Какие существуют сервисы и приложения есть сегодня на рынке? Разбираемся в этой статье.
Кому помогут «психологи в приложении смартфона» и какие сервисы есть в России

© Ferra.ru

Уровень стресса в современном обществе

Казалось бы, жить стало лучше, жить стало веселее сытнее, но уровень тревожности сейчас зашкаливает. При этом, хуже всего ситуация обстоит у молодого поколения. Учёные выделяют тому следующие причины:

  • Общее беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне
  • Усталость
  • Нарушение сна

Люди по-разному справляются с психологической нагрузкой: большинство предпочитает делиться проблемами с друзьями, кому-то в этом помогает спорт, а кто-то, к сожалению, пытается забыться при помощи алкоголя.

Поддержка друзей и занятия спортом — это, конечно, хорошо, но иногда в проблеме надо разобраться глубже, понять её истинные причины: здесь уже не обойтись без квалифицированной помощи.

В последние годы отношение населения к психологам изменилось в лучшую сторону — люди стали больше доверять таким специалистам. Но есть одно «но»: далеко не каждый может регулярно посещать психолога. В некоторых уголках нашей необъятной таких специалистов может попросту не быть, да и не всем это по карману. Казалось бы, безвыходная ситуация, но это не совсем так.

Общество меняет свои установки: ходить к психологу — это не зазорно. Всё, что описывается банальной фразой "не принято", было так раньше. Сейчас, судя по тому, что мы наблюдаем, судя по конкурсу на различные факультеты психологии, в том числе на факультет психологии МГУ, который я представляю, популярность психологов с каждым днём растёт

Александр Рикель
Доцент кафедры социальной психологии МГУ

Какие существуют приложения и сервисы психологической помощи?

Wysa

Начнём, пожалуй, с такого приложения как Wysa. Его фишка: первую психологическую поддержку оказывает искусственный интеллект, но если он не справляется, то к лечению подключаются настоящие врачи.

В основном, в это приложение обращаются с проблемами в семье или выгоранием на работе, но есть нюанс: это иностранный продукт, а значит, без знания английского не обойтись. Расстраиваться, впрочем, не стоит — на рынке есть и отечественные аналоги.

Приложение Wysa на AppStore

Приложение Wysa на AppStore

© Appstore.com

iCognito

Отечественная компания iCognito предлагает 3 приложения на выбор: «Анти-депрессия», «Анти-стресс и здоровье» и «Отношения».

«Анти-депрессия», по словам авторов, помогает решить целый ряд серьезных психологических проблем, а первые результаты обещают уже через 2 недели. Так же, как и в Wysa, общаться придётся с чат-ботом, который будет предлагать различные упражнения и советы по снижению уровня депрессии. Есть и платная опция общения с «живым» психологом, но она не обязательна. Приложения iCognito доступны в Google Play и AppStore и, судя по отзывам и оценкам, реально способны помочь людям.(

Проблемы, справиться с которыми помогает приложение "Анти-депрессия"

Проблемы, справиться с которыми помогает приложение "Анти-депрессия"

© iCognito.app

PsyPsy

PsyPsy — онлайн-сервис психологической помощи. Устроен он так: специалист работает удалённо и большую часть времени общается с клиентом через мессенджер, но при необходимости можно провести видео-консультацию или просто созвониться. Обойдётся такое удовольствие в 2990 рублей в неделю, но за эти деньги вы получите помощь высококлассного специалиста 24/5, ну а что вы хотели, психологи тоже люди, им тоже нужно отдыхать. Большое внимание PsyPsy уделяет квалификации своих сотрудников, на сайте проекта сказано, что лишь 5% кандидатов в итоге получают работу.

Миссия сервиса — сделать жизнь клиентов счастливой, и, судя по отзывам, им это удаётся

Миссия сервиса — сделать жизнь клиентов счастливой, и, судя по отзывам, им это удаётся

© psypsy.online отзывы.

Youtalk

Youtalk — проект выпускников психологического факультета МГУ. Создатели уверяют, что каждый специалист имеет высшее психологическое образование и уникальный опыт онлайн-консультирования. Отзывы опять-таки положительные, в основном сервис хвалят за:

  • Доступность: их услуги в целом дешевле рыночка
  • Высокая квалификация специалистов
  • Персональный подбор психолога под требования клиента
  • Гибкий график

Как и в предыдущем приложении, психолог доступен для разговора в любой будний день и в любое время.

Стиль презентаций у ребят очень симпатичный

Стиль презентаций у ребят очень симпатичный

© youtalk

Плюсы и минусы

Для многих онлайн-консультация может стать решением давно назревшей проблемы. Преимущества у такого формата очевидные:

  • Удобство: нет необходимости куда-то ехать, консультацию можно провести дома или в любом другом удобном месте.
  • Гибкий график работы: клиент может побеседовать со специалистом почти в любое время
  • Конфиденциальность.

Есть и менее очевидные плюсы:

  • Многозадачность — можно заниматься своими делами параллельно с консультацией.
  • Доступность: в среднем, онлайн-встречи обходятся дешевле, чем очные, да и на дороге вы сэкономите.

Однако, есть и своя ложка дёгтя:

  • Не всем подходит онлайн-формат, для многих людей важно общение «вживую». Отношения между клиентом и психологом строятся на доверии, а его легче заработать при очном общении.
  • Без хорошего и стабильного интернет-соединения едва ли получится провести полноценную консультацию.

Так стоит ли пользоваться?

Человек в современном мире постоянно сталкивается с трудностями, и не все ментальные проблемы он способен решить самостоятельно (а если просто не обращать на них внимание, то они только усугубятся): травмы детства, невысказанные обиды, выгорание на работе, проблемы в семье и т.д.В таких случаях стоит воспользоваться услугами квалифицированных специалистов — в этом-то и помогут приложения и сервисы онлайн-психологии.

Количество и качество российских психологических онлайн-сервисов растёт с каждым годом. В наши дни любой человек может подобрать подходящую платформу, выбрать курс терапии или доверить это специалисту. Последние исследования доказывают эффективность онлайн-консультаций, а высокие оценки пользователей в интернете лучше любой рекламы.