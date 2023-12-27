Думаете, что путь к сердцу лежит через желудок? У нас для вас плохие новости

Ответ на него совсем не так очевиден, как думают многие. Все системы организма взаимосвязаны друг с другом, особенно если дело касается психики. Ни одно изменение тела не проходит бесследно для нашего мозга, только сам человек не всегда способен их осознать. Следовательно, влияние желудка на нашу психику и общее состояние может оказаться куда глубже, чем мы привыкли считать.

Пойдем дальше и выдвинем безумную гипотезу: а что если проблемы с желудком способны спровоцировать у человека… проблемы с психикой? Что, если они способны каким-то образом привести к расстройствам или даже психическим заболеваниям?

На первый взгляд эта гипотеза кажется дикой, даже чересчур экстравагантной, но если в ней есть хотя бы зерно правды — стоит изучить вопрос более углубленно, не так ли?

Удивительно, но мы не единственные, кого заинтриговал такой вот странный вопрос. Наши медики из московского Научного центра психического здоровья тоже решили проверить, есть ли связь между проблемами с желудком и нашим рассудком. Удалось ли им что-то найти? Читайте об этом в нашей новой статье!

Над чем именно работали ученые?

В рамках исследования врачи пытались найти причины различных воспалений, которые провоцируют психические расстройства. Воспаления же заинтересовали ученых потому, что уже доказано их влияние на развитие различных эндогенных (т.е. обусловленных внутренними причинами в организме) психических расстройств.

Причем тут человеческий желудок? Он является одним из важнейших факторов, которые влияют на регуляцию и поддержание воспалений, так как неразрывно связан с иммунной системой человека. Наибольшего же внимания удостоилась микробиота кишечника — совокупность микроорганизмов, образующих фауну внутри желудка и кишечника каждого человека.