Думаете, что путь к сердцу лежит через желудок? У нас для вас плохие новости

Думаете, что путь к сердцу лежит через желудок? У нас для вас плохие новостиПсихиатры рассказали о связи проблем с желудком и психических заболеваний
Все мы слышали, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Есть ли в этих словах некий смысл или перед нами просто очередная «народная мудрость»? И почему это утверждение касается только мужчин? Как вообще происходящее у нас в животе способно повлиять на наш мозг? Что же, российским врачам есть чем вас удивить.
Все мы любим вкусно поесть. Кто-то больше налегает на высокую кухню, кто-то на фастфуд, кто-то более аскетичен в выборе пищи, но не трудно заметить, что, как правило, по-настоящему хорошая еда повышает нам настроение.
Казалось бы, ну и что с того? Это очевидное наблюдение, которому уже много лет, зачем ему уделять особое внимание?
Однако причина есть: наблюдение это может рассказать об организме и психике человека гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Нужен лишь любопытный учёный, который поглубже разберёт этот феномен и задастся вопросом: а только ли хорошее настроение нам может принести собственный живот?
Ответ на него совсем не так очевиден, как думают многие. Все системы организма взаимосвязаны друг с другом, особенно если дело касается психики. Ни одно изменение тела не проходит бесследно для нашего мозга, только сам человек не всегда способен их осознать. Следовательно, влияние желудка на нашу психику и общее состояние может оказаться куда глубже, чем мы привыкли считать.
Пойдем дальше и выдвинем безумную гипотезу: а что если проблемы с желудком способны спровоцировать у человека… проблемы с психикой? Что, если они способны каким-то образом привести к расстройствам или даже психическим заболеваниям?
На первый взгляд эта гипотеза кажется дикой, даже чересчур экстравагантной, но если в ней есть хотя бы зерно правды — стоит изучить вопрос более углубленно, не так ли?
Удивительно, но мы не единственные, кого заинтриговал такой вот странный вопрос. Наши медики из московского Научного центра психического здоровья тоже решили проверить, есть ли связь между проблемами с желудком и нашим рассудком. Удалось ли им что-то найти? Читайте об этом в нашей новой статье!
Над чем именно работали ученые?
В рамках исследования врачи пытались найти причины различных воспалений, которые провоцируют психические расстройства. Воспаления же заинтересовали ученых потому, что уже доказано их влияние на развитие различных эндогенных (т.е. обусловленных внутренними причинами в организме) психических расстройств.
Причем тут человеческий желудок? Он является одним из важнейших факторов, которые влияют на регуляцию и поддержание воспалений, так как неразрывно связан с иммунной системой человека. Наибольшего же внимания удостоилась микробиота кишечника — совокупность микроорганизмов, образующих фауну внутри желудка и кишечника каждого человека.
Чтобы выяснить, может ли микробиота кишечника провоцировать психические расстройства, ученые провели собственные исследования с веществом под названием липополисахарид (ЛПС). А затем сопоставили полученные данные с работами предшественников.
Какие результаты и выводы они получили? Давайте посмотрим.
Результаты исследования
Для начала ученые определили, из каких микроорганизмов состоит микробиота кишечника. Таким образом, они определили условную норму человека, а затем сравнили, как изменение этого «эталона» влияет на иммунную систему и психику пациентов.
Всего микробиота состоит из трех неравновесных по своей доле в кишечнике групп:
Облигатная флора — этих микроорганизмов в кишечнике человека около 90%, они представляют из себя те культуры микробов, которые сопровождают нас постоянно. Их наличие для организма жизненно необходимо, так как без него он работать не будет. Самым нашумевшими и набившими оскомину простым гражданам микробами являются бифидобактерии, без которых невозможно нормальное пищеварение.
Факультативная (условно-патогенная) флора — этих организмов всего 10% от общей доли и, как видно из названия, их присутствие для организма не обязательно. Они не всегда несут вред организму, но, как и следующая группа, могут стать патогенными при определенных условиях. Например, представителями этой группы могут служить энтерококки.
Транзиторная флора — самая небольшая по объему в человеческом кишечнике. Это и не удивительно, так как они — «случайные попутчики», которые в нормальных условиях не способны долго прожить внутри человеческого тела. Однако, если иммунитет ослабнет, у них может появиться шанс прожить подольше, и добром для человека это вряд ли обернётся. Представители этой группы — стафилококки.
Какое влияние вся эта живность оказывает на наше настроение и сознание? Как оказалось, самое прямое!
Мало того, что микрофлора кишечника участвует в выработке большого количества нужных для иммунной системы веществ, так она ещё и на синтез нейромедиаторов влияет. Кроме того, нарушения микробиоты кишечника могут стать причиной уязвимости организма перед патогенами, понизить стрессоустойчивость пациентов и спровоцировать патогенные нейроиммуноэндокринные взаимодействия.
Подтверждает это опасение и то, что у большого количества психических больных с разными диагнозами наблюдались проблемы с желудком, а состав микрофлоры их кишечников не совпадал с нормальным.
Что же касается ЛПС, то эксперименты с ним показали — этот кишечный эндотоксин ведёт к воспалениям нервной системы, негативно взаимодействует с клетками мозга, а при высокой концентрации повышает риски развития психических болезней.
Очевидный вывод из этого всего — вопреки стереотипам, в образовании психических болезней повинны не только патологии мозга и нарушения гормонального обмена, но и проблемы с желудком.
Какую пользу несет это исследование?
Выявление новых факторов развития психических болезней, в первую очередь, позволит лучше диагностировать их на ранней стадии. Сами понимаете, чем раньше диагностика — тем лучше лечение и меньше печальных для пациентов последствий.
В будущем же это исследование может стать тем кирпичиком, который поможет досконально разобрать человеческую психику и факторы, её формирующие. А это значит, что врачи не только смогут предотвратить развитие психических заболеваний, но и лечить те из них, которые пока что не подаются полному лечению.
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