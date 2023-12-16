Сроки запуска нового российского космического корабля снова перенесли

Сроки запуска нового российского космического корабля снова перенеслиКогда же полетит «Орёл»?
Совсем недавно нам говорили, что первый тестовый запуск должен был состояться в 2024 году, что же пошло не так? И что это вообще за корабль такой, для чего он нужен?
Что это за корабль?
«Орёл» — это новое поколение многоразовых пилотируемых транспортных космических кораблей, которое разрабатывает РКК «Энергия».
Он сможет перевозить от четырёх до шести человек. В автономном режиме корабль способен находиться в космосе до 30 суток, а при включении в состав орбитальной станции — до одного года.
Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор пилотируемых комплексов Николай Брюханов говорил, что корабль будет включать возвращаемый аппарат (ВА) и двигательный отсек (ДО).
Если на «Орле» полетит 6 человек, то с собой они смогут ещё взять до 500 кг груза, и это не предел, при меньшем количестве экипажа массу можно и увеличить.
Максимальный диаметр возвращаемого аппарата составит 4,4 м, что вдвое больше диаметра корабля «Союз ТМА». Форма ВА обусловлена стремлением обеспечить лучшую маневренность для посадки на российские полигоны.
Навигационная информация для «Орла» будет поступать от новой аппаратуры управления движением, которая комбинирует приемники системы ГЛОНАСС с высокоточными гироскопическими и оптическими датчиками.
Корабль также обещает быть экологичным — его можно будет использовать больше одного раза. Двигательная установка будет работать за счёт твердотопливных двигателей тягой 22,5 тс и однокомпонентных на перекиси водорода тягой 75 кгс.
Правда, экологичность теряется при использовании маневровых двигателей — они будут использовать гептил, так как альтернатив, вроде как, нет.
Алюминиевые сплавы, которые использовали при создании «Орла», позволили снизить массу конструкции возвращаемого аппарата на 20-30% и продлить его срок службы.
В июне 2020 года стало известно, что корпус двигательного отсека будет выполнен из композитных материалов, а корпус жилого отсека — из металла. Оба этих отсека транспортироваться к месту запуска будут раздельно.
Внутри корабль также будет оснащён по последнему слову техники: Роскосмос требовал, чтобы с кораблём можно было управиться в одиночку (для «Союзов» требуется двое).
Например, внутри будет три жидкокристаллических монитора с современными пультами управления. Они будут сенсорными, а тыкать в них можно можно будет прямо в скафандре.
Разумеется, в новом корабле предусмотрена система аварийного спасения (САС). Так что, если во время старта или непосредственно в полёте что-то пойдет не так, эти системы позволят экипажу эвакуироваться.
Бытовые условия также впечатляют: будет модная система терморегуляции «Термалокс», полноценный санузел и даже обеденный стол.
Это вопрос эффективности работы экипажа: если человек себя чувствует комфортно, значит, он эффективно работает, если он эффективно работает, значит, выполняются требования безопасности полёта. Для этой зоны будет разработан более серьёзный конструктив, чем простая шторка, использованы более жёсткие материалы.
Для посадки корабля будет использована парашютно-реактивная система. Твердотопливные ракетные двигатели начнут замедлять скорость снижения на высоте примерно одного километра.
После этого корабль приземлится на амортизированные опоры, благодаря чему он не перевернётся при контакте с поверхностью.
Вертикальная реактивная посадка также служит и продлению срока службы — возвращаемый аппарат можно будет использовать до 10 раз.
В случае необходимости «Орёл» сможет приземлиться и в океане, при этом экипаж сможет оставаться внутри корабля и ждать спасателей (до 2 дней).
История создания
Теперь давайте совершим путешествие в прошлое, в далёкий 1985 год. Ещё тогда в СССР хотели заменить корабли «Союз» кораблями «Заря». Но уже в 1989 году из-за недостатка денег проект свернули.
Затем, в 90-х годах, РКК «Энергия» совместно с Rockwell International и «Центром имени Хруничева» представила свои проекты 8-местного корабля, основанного на модуле «Заря» и хотела их передать NASA. Но те решили, что лучше и дальше пользоваться нашими «Союзами», а потом перейти на какие-то свои разработки.
Впрочем, наработки зазря не пропали, позднее их использовали при создании корабля «Федерация». Это объясняет внешнее сходство кораблей с «Орионом», а также Dragon V2 и «Заря».
В начале 2000-х возник замысел заменить «Шаттлы» и «Союзы» чем-то другим, и РКК «Энергия» стала разрабатывать корабль «Клипер». Так как денег как всегда не было, собирались сотрудничать с Европейским агентством.
Но что-то пошло не так, различные проекты были отвергнуты, и в 2006 году всё это свернули.
В том же году у нас появилась идея создать мега-крутой универсальный корабль, который мог бы летать и на орбиту, и к Луне, и на Марс. Короче, как американский «Орион», только чтобы наш. Так и родился ПТК НП (перспективный транспортный корабль нового поколения).
«Орион», кстати, единственный корабль, с которым можно сравнивать «Федерацию», потому что он тоже предназначен для полётов на Луну.
Был проведён второй конкурс, победителей которого объявили 6 апреля 2009 года. Разработку поручили всё той же РКК «Энергия», и к 2010 году был готов эскизный проект, а в 2013 году показали полноразмерный макет с интерьером.
Название для нового корабля выбирали путём голосования в 2015 году, его назвали «Федерацией». Потом в 2019 году руководство Роскосмоса подумало, что у корабля должно быть мужское имя (?), и так «Федерация» стала «Орлом». Впрочем, сам проект в итоге продолжили называть «Федерацией», а вот первый корабль получил имя «Орёл».
Было бы, конечно, здорово, будь это единственной проблемой при разработке корабля. Планировалось, что корабль будет готов к 2015 году и совершит пробный беспилотный полёт, а в 2018 году хотели запустить его уже и с экипажем.
В итоге, тот же «Орион» в 2014 году уже полетел в первый раз (и даже слетал к Луне и обратно в 2022-м), а «Орёл» всё ещё проходит динамические и статические испытания.
Проблемы при разработке
Как в любом серьёзном деле, в процессе разработки ПТК «Орёл» не обошлось без трудностей. Одной из главных проблем уже традиционно стало финансирование. Развитие новой технологии и создание современного космического корабля — удовольствие не из дещёвых.
Сразу было ясно, что «Орёл» должен стать чем-то большим, чем его предшественники. Современные требования к космическим полётам — это не только безопасность и надёжность, но и экономичность.
Именно поэтому многоразовость чрезвычайно важна в наши дни, так как существенно снижает стоимость каждой миссии и делает космические исследования более доступными.
Проектирование «Орла» подразумевало использование современных технологий и нестандартных инженерных решений, например, разработку новых материалов, более эффективных двигателей и передовых систем жизнеобеспечения.
Требования к самому кораблю менялись чуть ли не каждый год.
То он будет лететь к МКС, то только до Луны. То сначала он был из алюминия, то из композитов, то снова из алюминия. То внезапно выяснилось, что он весит слишком много, и инженерам пришлось придумывать, как снизить его вес до приемлемых параметров.
Изначально планировали запускать его на «Союзах», теперь же, в лунном варианте, его сможет поднять только тяжёлая «Ангара»…
Поэтому решили разработать облегченную на 5 тонн версию (рассчитанную на 2х человек), которая получила название «Орлёнок». Его планируют построить к 2028 году.
Из-за этого и сроки первого запуска постоянно переносились. Первый полёт в автоматическом режиме планировался в 2017, 2021, 2022 годах; затем речь шла о первом полёте в 2023 году, потом — в 2025 году, а теперь и вовсе говорят о 2028–2029 годах.
Перенос вправо
Почему же теперь переносят первый запуск? Ведь корабль-то, вроде как готов… По крайней мере в 2020 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности макета для проведения статических испытаний, подчеркнув, что «это уже готовый корабль».
А в 2022 году он же сообщил, что испытания корабля для полётов на Луну уже начались.
Но в середине того же года выяснилось, что проекту не хватает финансирования в части создания наземного оборудования на космодроме «Восточный» (тем временем, стоимость разработки и создания первого лётного образца составляет 57,56 миллиарда рублей).
И вот сейчас это вновь подтвердилось — «Орёл» не полетит минимум до 2028 года.
Заявил это Александр Блошенко в интервью с журналистами.
Космический корабль не существует отдельно. Он существует в составе космического ракетного комплекса ... С этим же связано фазирование сроков по испытаниям «Орла»
Также он отметил, что как полёты, так и первые испытания многоразового корабля будут проводиться с использованием инфраструктуры космодрома «Восточный». Поэтому необходимо построить соответствующий монтажно-испытательный корпус и обеспечить надлежащую безопасность экипажу (при помощи средств поиска и спасения). .
Кроме того, чтобы «Орел» полетел-таки, требуется и новая ракета «Ангара», испытания стартовой инфраструктуры для которой начались на «Восточном» совсем недавно.
Несмотря на это, Блошенко подчеркнул, что «бесконечным долгостроем это в любом случае не станет». Время покажет.