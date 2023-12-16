Сроки запуска нового российского космического корабля снова перенесли

Если на «Орле» полетит 6 человек, то с собой они смогут ещё взять до 500 кг груза, и это не предел, при меньшем количестве экипажа массу можно и увеличить.

Максимальный диаметр возвращаемого аппарата составит 4,4 м, что вдвое больше диаметра корабля «Союз ТМА». Форма ВА обусловлена стремлением обеспечить лучшую маневренность для посадки на российские полигоны.

Навигационная информация для «Орла» будет поступать от новой аппаратуры управления движением, которая комбинирует приемники системы ГЛОНАСС с высокоточными гироскопическими и оптическими датчиками.

Корабль также обещает быть экологичным — его можно будет использовать больше одного раза. Двигательная установка будет работать за счёт твердотопливных двигателей тягой 22,5 тс и однокомпонентных на перекиси водорода тягой 75 кгс.