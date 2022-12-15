Украина сломает вам психику: военная болезнь, с которой столкнутся все

Иногда мы отходим от темы оружия и армий мира, и сегодня расскажем о таком явлении, с которым прямо или косвенно в обозримом будущем столкнёмся все. Речь о посттравматическом синдроме.

В массовом сознании россиян по-прежнему бытует мнение, что ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) — это «западная блажь», когда холёные и мягкотелые европейцы и американцы слишком изнежены, в сравнении с суровыми русскими, которые никогда и ничего не боятся.

Много говорить об этом начали в перестроечные годы, когда столкнулись с термином «Афганский синдром», по аналогии с «Вьетнамским синдромом» — именно во второй половине века проблемы вернувшихся с войны ветеранов стали обсуждать открыто и всерьёз.