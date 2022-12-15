Украина сломает вам психику: военная болезнь, с которой столкнутся все

Украина сломает вам психику: военная болезнь, с которой столкнутся всеКак ПТСР может заменить Ковид в роли главной болезни поколения
Какие проблемы испытывают военные после возвращения домой? Что такое посттравматическое расстройство и будет ли «Украинский синдром»?
Иногда мы отходим от темы оружия и армий мира, и сегодня расскажем о таком явлении, с которым прямо или косвенно в обозримом будущем столкнёмся все. Речь о посттравматическом синдроме.
В массовом сознании россиян по-прежнему бытует мнение, что ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) — это «западная блажь», когда холёные и мягкотелые европейцы и американцы слишком изнежены, в сравнении с суровыми русскими, которые никогда и ничего не боятся.
Много говорить об этом начали в перестроечные годы, когда столкнулись с термином «Афганский синдром», по аналогии с «Вьетнамским синдромом» — именно во второй половине века проблемы вернувшихся с войны ветеранов стали обсуждать открыто и всерьёз.
Афганская война, с неё началось серьёзное отношение к ПТСР в нашей стране и СНГ
Существует ли такая «болезнь»? Существовала ли она всегда или появилась недавно? Ей страдают только военные? Каковые её основные виды, симптомы и методы помощи жертвам — сейчас будем разбираться.
Кратко о главном
Да, ПТСР существует. Эта форма тяжёлого ментального расстройства имеет индекс 6D40 в международной классификации по МКБ-11. Начало исследований в этой области совпало, в общем, с самим рождением психиатрии, так как часто ПТСР сопровождается «реактивным проявлениям», десоциализацией и депрессией — поэтому наравне с пациентами, имевшими генетически заложенные расстройства, изучали и людей с приобретёнными.
Но на ранних этапах никакого общемировой терминологии не существовало, поэтому различные патологические состояния имели десятки наименований — снарядный шок, боевая усталость, боевой невроз, «(название войны) синдром».
Снарядный шок и последствия контузий — какое-то эти синдромы считались считалось главными «психотравмами войны», но сегодня их обособляют от ПТСР, так как контузия — не единственная причина
Военные психологические травмы начали объединять с прочими гражданскими в 1970-е, когда обратили внимание на схожие симптомы у ветеранов войны и у переживших изнасилование женщин. Дальше изучали пострадавших в техногенных и природных катастрофах, автомобильных авариях, людей, переживших физическое насилие, выживших жертв маньяков.
Не всегда речь о единичных экстремальных происшествиях — это могут быть периодические, и даже очень затяжные стрессфакторы. Причём не только боевые действия, но и страх атаки диверсантов/партизан в карауле, страх наступить на мину или ловушку, увиденные жертвы тяжёлых увечий. В гражданской жизни это длительное домашнее насилие, удержание в заложниках.
Сегодня война — это только часть причин для ПТСР. По данным статистики в США, сегодня до 6,5% граждан Штатов живут с таким диагнозом.
ПТСР может принимать разные формы — буйные и депрессивные, маниакальные и истерические, постоянные или приступами. Но всё, что касается ПТСР, можно упаковать в следующие термины:
Триггер — если просто, то «напоминание», которое мгновенно запускает процессы воспоминания стрессовой ситуации, заставляя их переживать снова и обостряя симптомы сопровождающие ПТСР расстройства. Это может быть хлопок петарды для ветерана, сцена катастрофы в кино, услышанный посторонний разговор.
Флешбек — само «репереживание», когда в памяти восстанавливаются подробности пережитого стресса, снова и снова. Как правило, флешбеки являются катализаторами большинства обострений.
Конечно, явление ПТСР огромно: списки классификаций, проявлений и прочие медицинские аспекты, при желании вы много где найдёте и без нас, не будем раздувать тему — нас интересует именно военный ПТСР.
18+, старинный флеш-мультик, один из персонажей которых, Flippy, проявляет чудеса жестокости — триггер и флешбек на месте
Когда появился ПТСР?
В сущности, ответ на этот вопрос очевиден — он существовал всегда, это же биохимические процессы в мозгу.
Но в обществе очень долго считали, что «военные психотравмы» — явление относительно недавнее. В древних источниках, которые уже в античности сравнительно подробно описывали многие ментальные расстройства, мы встречаем только упоминание ночных кошмаров, которые снились участникам битв.
И тут мы вспоминаем, что человек имеет заложенные природой механизмы, в которых есть место агрессии, насилию, борьбе — без этого в дикой природе не выжить. Страдают ли ПТСР животные, которым в дикой природе почти каждый день приходится спасаться от хищников — убегать, прыгать, карабкаться на деревья? Или это только признак высшей нервной деятельности человека?
Последствия психотравм ветеранов Первой мировой
Современные исследования говорят, что у домашних животных ПТСР таки есть (нарушения сна, поведения), а вот у травоядных в дикой природе (основная добыча хищников) его никак не фиксируют, хотя, конечно, исследованы эти животные уже не настолько подробно.
Трудно судить, испытывали ли симптомы ПТСР ветераны греко-персидских войн или Столетней войны. Так сложилось, что медицинские наблюдения зародились параллельно с тем, как совершенствовалось и военное дело — в первую очередь, огнестрельное оружие.
Есть точка зрения, что ПТСР среди военных появилось вместе с изобретением нового оружия, к которому заложенные природой механизмы психики оказались не готовы — громкие разрывы, несущиеся на огромной скорости чугунные ядра, от которых нет спасения. В такой борьбе мало толку от твоих личных навыков, вся удаль и прыть почти не имеет значения.
В годы наполеоновских войн даже появился термин «синдром ветра от пушечного ядра» — им описывали ступор, и последующие проявления спутанности сознания. Во второй половине 19 века закладывалась база исследований и проводились наблюдения. В начале 20 века, на фоне англо-бурской и русско-японской войны уже отделили «боевые неврозы» от контузий, когда повреждения головы были вполне физического свойства.
Советский солдат и его «взгляд на 2000 ярдов» — термин ввёл в обиход американский журналист для описания специфического симптома боевых психотравм
Две мировые войны завалили ученых базой для исследований, а общество впервые по-настоящему столкнулось с проблемой ПТСР, которая проявлялась в разных формах:
при тяжёлых, ветераны практически не имели шансов вернуться к нормальной жизни. Последствия пережитого шока или боевых нагрузок на психику делали их откровенными «психбольными» и они оказывались в лечебницах
при средней тяжести, ветераны страдали депрессией, паническими атаками, галлюцинациями, снижением половых возможностей.
Можно сказать, это была наиболее обделённая часть — военно-медицинские службы отказывались признавать их как «психически больных», однако и в мирной жизни такие люди не могли нормально зарабатывать на жизнь, строить семьи, быть воспринятыми в обществе.
- в лёгких формах, это выражалось в меланхолии, алкогольной зависимости, странностях поведения.
На Тихоокеанском фронте Второй мировой появился термин «боевое истощение», вызванное напряжёнными и продолжительными боями. Бойцы в определённый момент доходили до состояния полного безразличия к собственной жизни, спутанности сознания. Именно в это время впервые появились рекомендации ротировать солдат на напряжённых участках каждые 35 дней
Всего Первая мировая породила около 100 000 зарегистрированных случаев, что как раз говорило скорее о тяжёлых формах, когда речь шла уже об очевидной неспособности вернуться к нормальной жизни. В широком смысле от ПТСР пострадал каждый четвертый ветеран, по примерным подсчётам, а всего рот различных неврологических проблем пострадало 40% участников. Доля пострадавших от ПТСР во Второй мировой варьировалась на уровне 25-30%.
Болезненнее всего на исследования по ПТСР реагировали военные шишки. Солдаты — их ресурс и подчинённые, которые гибнут, получают ранения и увечья, а тут ещё приходится нести «небоевые потери» в виде тех, кто уже не способен участвовать в боевых действиях из-за психических проблем.
Американский генерал Паттон в годы Второй мировой даже оскандалился — при посещении госпиталя он ударил по лицу солдата с «боевой усталостью», мотивировав это тем, что тот притворяется и такой болезни не существует.
Эйзенхауэр отстранил его от командования, но под давлением остальных генералов вскоре вернул — те были солидарны с Паттоном, что всё это трусы и маменькины сынки, которым просто нужно дать взбучку и заставить выполнять «долг». В общем, к сложностям исследований добавилось ещё и противодействие самих военных.
Генерал Паттон на совместном параде
Ветераны войны во Вьетнаме стали первыми, кем занялись уже более-менее чётко понимая, с чем имеют дело. В 1968 году и появился термин ПТСР (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), который помог избавиться от всей невнятной петрушки в вроде «боевого истощения» или «снарядного шока». Только вот открытие и признание проблемы не особо помогало в способах лечения — поначалу пихали в солдат амид натрия, но толку от этого было мало.
Методы лечения и профилактики
Способы помощи очень долго вращались вокруг медикаментов и рекреационных методов (пансионы на свежем воздухе и т.п.), но толку от них было не много — у многих бойцов случались ремиссии с реактивным поведением, а проценты зарегистрированных суицидов были по-прежнему высоки.
Сегодня учёные уже научились определять предрасположенность к ПТСР среди людей. В группу риска довольно предсказуемо входят люди с предрасположенностью к зависимостям (алкоголь, наркотики и т. п.), а также склонные к параноидальному поведению, тревожным и паническим расстройствам. Правда, всё это не значит, что остальные не в зоне риска.
С Вьетнамской войны ПТСР оформилось в полноценный синдром, который начали широко обсуждать
Очень большое значение в этих склонностях имеет активность гамма-аминомасляной кислоты, отчего появились гормональные терапии, и лечение, направленное на нормализацию нарушенных биохимических процессов.
Профилактика и предотвращение ремиссий связано с изучением роли гиппокампа и миндалевидного тела в мозге, которые отвечают за яркие эмоции и долговременную память. На них влияют занятия йогой, медитация, некоторые виды спорта, интеллектуально-игровая деятельность. На их же основе строят курсы реабилитации.
ПТСР и общество
Как уже сказано выше, принятие такого расстройство обществом шло постепенно, встречая множество противодействий. Военные видели в этом проявление то трусости, то слабости, а гражданские воспринимали людей с ПТСР как опасных для общества психопатов.
1941 и 1945 года
Сегодня армии развитых стран относятся к ПТСР серьёзно — каждого бойца, побывавшего в горячей точке, тщательно тестируют на выявление тех или иных симптомов. Там, где армия ответственна перед обществом, это обязательно: ветераны с посттравматическим синдромом — группа риска для суицидов, массовых расстрелов, немотивированного насилия, хотя и далеко не у всех ПТСР проявляется так (!).
ПТСР следует отделять от психотравм, связанных с непосредственными ранениями — контузии, баротравмы, осколочных или пулевых ранений головы. Они могут быть получены разово после пережитого артобстрела, либо у выживших в подбитой технике. Могут быть следствием длительного напряжения — внезапные атаки партизан и диверсионно-разведывательных групп, патрулирования особо опасных или насыщенных ловушками локаций, террактов против военных объектов. Поэтому и проявления могут быть разными.
Специалисты говорят, что лечение и восстановление у ветеранов с проявлением симптомов должно проходить не менее полугода после демобилизации или окончания командировки.
В России на сегодня, к сожалению, нет хорошо организованной медицинской помощи и служб реабилитации для военных. Отчасти это компенсируют волонтёры — как с профильным образованием, так и без. Если вы заметите у ваших близких и знакомых синдромы ПТСР, не упускайте возможности обращаться на горячие линии и в реабилитационные центры — хотя бы за консультациями.
Даже если пациент не желает прорабатывать проблему своими силами, вы можете постараться создать для него максимально комфортные условия повседневной жизни, которые помогут избегать обострений.