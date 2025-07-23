Эйнштейн был неправ. И это открытие физиков из МФТИ спасёт тысячи больных раком

Когда речь заходит о диагностике рака, на ум приходят страшные аббревиатуры и сложные процедуры. Одна из самых продвинутых — ПЭТ, или позитронно-эмиссионная томография.

И ПЭТ — один из главных борцов с раком и Альцгеймером. Он видит не просто орган, а как он работает, где прячутся прожорливые раковые клетки. Звучит круто? Ага, только вот беда: картинка часто получается... как через грязное стекло во время дождя. Размыто. Шумно.