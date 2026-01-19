Всё, что нужно знать о радиации на орбите новой российской станции

Да даже на нашей полярной орбите, куда собрались отправить Российскую орбитальную станцию, радиации хватает, и космонавтам придётся несладко. Или всё норм?

Полярный ковчег

Вокруг этой самой полярной орбиты в последнее время ломали копья. Решение отправить РОС на высокоширотную орбиту многие встретили в штыки.

С одной стороны, она дико удобная: с неё видно всю территорию России (привет, связь и мониторинг), да и вообще почти всю планету. С другой — критики резонно замечали: мол, зачем лезть в эти радиационные дебри, там же космонавты получат дозу, как в Чернобыле? Ведь эта орбита проходит там, где защита Земли (магнитное поле) от космического излучения работает хуже всего.