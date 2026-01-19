Начнём с азов, как говорится. Радон — радиоактивный инертный газ, который не имеет запаха, цвета и вкуса, является источником радиационного воздействия на человека внутри зданий. Но при этом мало кто о нём знает и думает находясь в помещении. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, радон — вторая по значимости причина рака лёгких после курения.

Радон по своей сути это продукт распада урана. Как таковой «пробивной» силы у самого газа нет, излучаемые альфа-частицы у него никудышные, даже листок бумаги может остановить их воздействие, а кожа человека или домашнего питомца тем более.

Так раз не через кожу, то радон спокойно может попасть в наш организм при помощи дыхания. Но откуда он у нас в домах взялся?