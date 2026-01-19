Радона в российских квартирах стало меньше — исследование российских специалистовНовые дома стали безопаснее
Начнём с азов, как говорится. Радон — радиоактивный инертный газ, который не имеет запаха, цвета и вкуса, является источником радиационного воздействия на человека внутри зданий. Но при этом мало кто о нём знает и думает находясь в помещении. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, радон — вторая по значимости причина рака лёгких после курения.
Радон по своей сути это продукт распада урана. Как таковой «пробивной» силы у самого газа нет, излучаемые альфа-частицы у него никудышные, даже листок бумаги может остановить их воздействие, а кожа человека или домашнего питомца тем более.
Так раз не через кожу, то радон спокойно может попасть в наш организм при помощи дыхания. Но откуда он у нас в домах взялся?
Откуда радон в доме?
Основной путь проникновения радона в дома идёт через грунт в пространства в доме. То есть, через трещины в фундаменте, в полу и стенах, через трубы, кабели и через шахту лифта.
Помимо грунта есть ещё вариант попасть в здание через воду или даже с строительными материалами, но объёмы газа через такие пути крайне маленькие или вовсе не проходят.
В целом, концентрация радона в помещении сильно зависит от того, на каких породах построили дом и какой грунт под ним. От самой конструкции здания и его герметичности, есть ли вентеляция и нормальный воздухообмен (а с хорошей вентиляцией газ толком не накапливается), или ещё что.
ВОЗ рекомендует устанавливать в странах нормативные уровни радона:
- целевой показатель — 100 Бк/м³;
- максимально допустимый — 300 Бк/м³.
Очень интересный разброс по рекомендациям, но к таким значениям прийти немного тяжело. Особенно в частных домах и новостройках, а в старых многоквартирных домах с показателями попроще.
Как радон влияет на организм человека?
На естественный радиационный фон приходится большая часть общегодовой дозы радиоактивного облучения россиян, и около 60% этого объема обеспечивает именно радон.
После попадания в помещение газ радон сам по себе не так опасен, как его продукты распада — полоний-218, полоний-214 и другие, которые являются твердыми радиоактивными частицами.
При вдыхании они осаждаются в лёгких, где продолжают распадаться, испуская альфа-частицы. Эти альфа-частицы могут повреждать клетки дыхательных путей, включая ДНК, что увеличивает риск образования злокачественных опухолей.
Судя по статистике ВОЗ и с учётом уровня жизни в той или иной стране, от 3 до 14% всех случаев рака лёгких в мире связаны именно с воздействием радона. При этом риск возрастает пропорционально концентрации: каждый прирост в 100 Бк/м³ в среднем увеличивает вероятность болезни на 16%. Особенно опасна комбинация воздействия радона и курения — их эффект усиливается многократно.
А теперь к исследованию российских специалистов
Учёные Института промышленной экологии УрО РАН в сотрудничестве с другими организациями провели крупное исследование концентраций радона в современных многоэтажных домах.
Первое исследование было направлено на изучение влияния строительных материалов на объём радона в помещених. Как оказалось, после 2000 года начали использовать энергоэффективную технологию, для сохранения дома и создать комфортные условия для жильцов. Но это аукнулось тем, что в среднем радона стало в 2,1 раза больше, чем в прошлых постройках.
Причина в том, что современные дома проектируются герметичными для снижения теплопотерь, но такая герметичность ограничивает естественный воздухообмен. Если вентиляция не включена или приточные каналы закрыты, радон накапливается.
Но специалисты подумали — как же изменятся показатели после нескольких лет эксплуатации домов? Всё-таки строй материалы свойства могут менять, трескаются, качество падает и воздух поступает в помещение намного проще.
Для ответа специалисты провели измерения в 130 квартирах Екатеринбурга и 388 квартирах других крупных мегаполисов России. Мониторинг включал как точечные, так и повторные наблюдения с интервалом в 5−7 лет.
И судя по результатам, не всё так и плохо. В новостройках Екатеринбурга средний уровень радона в помещениях составил 120 Бк/м³, а в зданиях постарше, от 11 до 20 лет, концентрация вовсе снизилась до 52 Бк/м³.
Да и в целом, в течении первых 10 лет эксплуатации дома концентрация газа только снижалась, никаких скачков и резких изменений не замечались. Так что, чем старше дом, тем безопаснее в нём жить. По крайней мере, радон не становится таким опасным.
А причина кроется в том, что строительные конструкции начали лучше пропускать через себя воздух. Как бы очевидно это не звучало.
Эффективность проходимости воздуха увеличилась в два раза, воздухообмен увеличился, и радон выветривается из помещений. Так что, микротрещины в бетоне, изменения в теплоизоляции и в герметизирующих слоях могут быть полезными.
Чем старше дом тем безопаснее в нём
Исследование российских специалистов даст немалый толчок для улучшения наших домов. Работать есть над чем и не стоит расслабляться из-за достаточно позитивных показателей.
Вдруг стройматериалы пора начать делать с улучшенной вентиляцией, больше задумываться о таких опасных газах как радон и придумать то, что ещё лучше обезопасит нашу крышу над головой.
Да и врачам на самом деле станет спокойнее. Меньше пациентов с таким тяжёлым заболеванием как рак лёгких. Одни плюсы. Главное не забывать проветривать квартиру.