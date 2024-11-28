Учёные и их разработки для сельхоза

В прошлом году в России показатели по сбору зерна упали примерно на 8,4% и собрали всего 30,8 ц/га, хотя в 2022 году показатель был 33,6 ц/га. И это несмотря на то, что в 2023 году в нашей стране был один из крупнейших урожаев за последние несколько лет.

В 2024 году показатели начинают стремительно расти, и возможно будет установлен новый рекорд по объёму зерновых культур. Одна только Тула уже перевыполнила план на 100%, да и по всей России немало мест, где сильно развит аграрный сектор.

Конечно, для этого нужны подходящие условия: благоприятный климат (а не аномальная жара), влажная почва, богатая минералами, и грамотные специалисты. А то урожай можем и вовсе потерять. Есть ли у учёных в закромах какая-то разработка, благодаря которой мы не останемся без куска хлеба на столе?

На самом деле такие есть, и не мало. Например, даже на бедных почвах мы сможем получать хороший урожай зерновых культур.