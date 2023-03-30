Главный трофей Спецоперации: что американцы потеряли в Чёрном море

Главный трофей Спецоперации: что американцы потеряли в Чёрном мореИ главное — смогут ли его поднять русские
Инцидент на Черном море с американским дроном не только про политику, России могут достаться технологии лучшего БПЛА в мире.
Фото: Senior Airman Haley Stevens/U.S. Air Force
История с беспилотником над Чёрным морем навела суеты и в России, и в США. Кадры с его… «поражением» облетели все СМИ и превратились в мем (ну или забавный исторический прецедент, как угодно) от YouTube до 4chan.
Как бы то ни было, история действительно знаковая, ведь сбит не абы кто (точнее не абы что), а MQ-9 Reaper (Рипер или Жнец) — король всех БПЛА, самый технически навороченный и страшный. Именно с его помощью США в последние годы творят роль мирового жандарма и всё такое.
Сегодня мы расскажем об этом БПЛА, чем он так ценен и каково значение такого трофея для РФ.
Что за птичка
В начале всего был MQ-1 Predator (Предатор или Хищник) — легенда БПЛА, первый беспилотник, который сформировал стандарты такого оружия во всём мире. Изначально разведывательная машина с развитием электроники становилась всё более многоцелевой и наконец получила и получила ударную функцию. Предатор был способен носить до 2-х легких высокоточных ракет «воздух-воздух» или «воздух-земля».
Как только американцы осознали, насколько эффективной получилась их новая машина, они принялись за активное её развитие. В первую очередь, улучшали ударные функции. Чтобы вы сейчас не утонули в списке новшеств и количестве характеристик, вкратце отметим, что США увеличили своему флагманскому беспилотнику размах крыльев с 15 до 20 метров, а главное — мощность двигателя выросла с 115 л.с. до 910 л.с.! Такие параметры позволили нарастить боевую нагрузку кратно, или даже на порядок (это в 10 раз, если что, а не как вы обычно говорите для красного словца).
С 150-200 кг полезная нагрузка Предатора выросла до 1700 кг! Дрон получил бомбовый отсек на 680 кг, пилоны на 270 кг и крыльевые консоли на 91 кг. Это от 4 до 8 (в зависимости от модификации) ракет AGM-114 Hellfire, 240 кг бомбы Mark 82 с лазерным или спутниковым наведением, ну и лёгкие зенитные ракеты с головкой самонаведения.
Такая солянка позволяет расценивать машину как лёгкий бомбардировщик. При этом не забывайте, что в отличие от классических самолётов Рипер создан из композитных материалов, поэтому у него слабый тепловой след и он малозаметен для РЛС. Это позволяет проникать через жиденькие ПВО и практически хозяйничать в небе противника — 14 часов автономного полёта с полной нагрузкой и до 1900 км дальность полёта при крейсерской скорости 314 км/ч.
Боевое применение
Жнец, став на крыло, превратился в самое смертоносное оружие США в мирное время. Его роль — охотиться на террористов или каких-нибудь других типов, которые как-то уж очень насолили американцам. На его счету десятки различных шишек из ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).
Самая известная история — операция по ликвидации влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, который курировал зарубежные операции КСИР (Корпус стражей исламской революции), а кроме него и ещё ряд высокопоставленных военных.
Это случилось 3 января 2020 года по дороге из аэропорта Багдада — США ударили с неба прямо по колонне автомобилей. Это, с одной стороны, чрезвычайно озлобило иранскую верхушку, а с другой — спровоцировало невероятный страх. Потому что оказалось, что американцы вот так просто могут отправить беспилотник и убить практически кого угодно и почти где угодно.
Потери
При этом, конечно, неуязвимыми и незаметными эти беспилотники никогда не были. За всё время от действий противников США потеряли по меньшей мере 5 птичек.
Три штуки сбили хуситы в ходе войны в Йемене при помощи иранской версии старого советского ЗРК Куб. Ещё одну сбили вагнеровцы в Сирии на ЗРПК Панцирь. Ещё одну при странных обстоятельствах потеряли в Сирии из-за огня по своим от сирийской оппозиции или турецкой ПВО.
При этом Reaper ещё и высокоаварийная машина — счёт фатальных инцидентов уже разменял первую десятку. И это... норма — БПЛА остаются весьма аварийными в принципе: потеря управления из-за неполадок, неисправности работы навигационных компонентов, отказы двигателя. Но армейское руководство США MQ-9 очень любит, поэтому постоянно наращивает заказы на них и расширяет штаты операторов.
Прочее применение
Помимо военных целей MQ-9 Reaper стал незаменим в патрульной службе:
разведка акваторий для выявления контрабандистов
разведка пиратских рейдов в небезопасных акваториях
ловля нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе
Схожие функции БПЛА несет и у союзников США по НАТО, а также у некоторых вполне нейтральных по отношению к США стран — машиной активно приторговывают. Экспортная цена доходит до 30 млн. долларов, а самим американцам она обходится в порядка 17 млн. долларов, и это заметно дешевле большинства самолётов, способных выполнять такие же задачи.
Кроме ВВС их закупают погранично-таможенная служба, береговая охрана, ФБР и другие ведомства. Есть свои Риперы и у NASA — в космическом агентстве они занимаются поиском приземлившихся объектов и проводят опыты в верхних слоях атмосферы (со специальными двигателями). А ещё в сотрудничестве с Лесным департаментом исследуют лесные пожары и другие эколого-разведочные миссии.
Инцидент в Чёрном море
Утром 14 марта 2023 года два российских истребителя Су-27 совершили несколько маневров для «аккуратного» поражения машины, без применения вооружений. В итоге за счёт сброса топлива удалось повредить винт Рипера, после чего БПЛА в режиме планирования приводнился и благополучно затонул.
Собственно, лучше раз увидеть
С одной стороны, воды были международные, с другой стороны… с другой стороны и так ясно, что просто так над Чёрным морем летать уже нельзя. Тем паче дрон зафиксировали недалеко от газопровода, а ведь слышали, что в прошлом году случилось с «Северным потоком»...
Конечно, Третья мировая из-за этого не началась, но стороны обменялись язвительными комментариями. США назвали акцию хулиганством и экологическим вредом (сброс нескольких сот литров авиационного топлива). Но это, будем откровенны, мелочи — Чёрное море сейчас испытывает и без этого множество иного экологического вреда.
Зачем он нужен России?
Очень просто — это лучший из всех серийных БПЛА в мире. Не считая вооружений, в нём великолепное оборудование — приборы разведки и наблюдения, приём-передача данных, системы защиты от перехвата данных. А ведь мы уже знаем, чем закончилась история с попавшим к иранцам Предатором — его скопировали. Да, криво и косо, но скопировали. Здесь прочитайте подробности, если ещё не в курсе.
Попавший в руки иранцев (других технологичных союзников в военной сфере у России пока нет) Predator изучили и создали по его лекалам тяговитый, грузоподъёмный дрон, способный значительно усилить возможности армии, его использующей, пусть даже и вполовину менее навороченный, чем оригинал.
Рассчитывать на российский военно-промышленный комплекс пока не приходится (а что ему мешало раньше?), но с чем черт не шутит, правда? Однако именно у Ирана сегодня есть база, прежде всего из опытных специалистов, способная реализовать задачу.
Другое дело — сроки. На работу в любом случае уйдут годы, а такого количестве времени у России в текущей ситуации нет.
Проблем с воссозданием планера или его движка у РФ или Ирана не будет, все трудности сводятся к крутой военной начинке из современной микроэлектроники. Под санкциями базой для комплектующих Россия и Иран почти не располагает, при этом с каждым месяцем доставать полупроводниковые компоненты для военных целей становится всё сложнее и сложнее. Может, Reaper отправят в Китай?
У Китая есть и свои неплохие проекты, только вот информация о Китайском военно-промышленном комплексе очень закрыта — сколько ни ищи информацию, фиг найдёшь что-то подробное. Но ведь у китайцев, стоит признать, куда больше ресурсов лишить США лидерства в сфере БПЛА, без которых вести современную войну уже невозможно.