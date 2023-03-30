Главный трофей Спецоперации: что американцы потеряли в Чёрном море

История с беспилотником над Чёрным морем навела суеты и в России, и в США. Кадры с его… «поражением» облетели все СМИ и превратились в мем (ну или забавный исторический прецедент, как угодно) от YouTube до 4chan.

Как бы то ни было, история действительно знаковая, ведь сбит не абы кто (точнее не абы что), а MQ-9 Reaper (Рипер или Жнец) — король всех БПЛА, самый технически навороченный и страшный. Именно с его помощью США в последние годы творят роль мирового жандарма и всё такое.

Сегодня мы расскажем об этом БПЛА, чем он так ценен и каково значение такого трофея для РФ.

Что за птичка

В начале всего был MQ-1 Predator (Предатор или Хищник) — легенда БПЛА, первый беспилотник, который сформировал стандарты такого оружия во всём мире. Изначально разведывательная машина с развитием электроники становилась всё более многоцелевой и наконец получила и получила ударную функцию. Предатор был способен носить до 2-х легких высокоточных ракет «воздух-воздух» или «воздух-земля».