Полетел в космос? Теперь подумай, как вернуться!

Многие любят смотреть трансляции пусков ракет (благо их сейчас очень много), но один из самых сложных и захватывающих моментов космических миссий — это не старт, а возвращение домой.

Как сделать так, чтобы космический аппарат, который пролетел сотни тысяч километров, не сгорел в атмосфере и не превратился в груду металла при приземлении? Задача на первый взгляд простая, но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

Сегодня мы погрузимся в историю возвращения космических кораблей на Землю, расскажем, какие есть способы приземления и почему советские и российские аппараты сделали ставку на парашюты, а не на ракетные двигатели.

О спускаемых аппаратах

Когда говорим о возвращении на Землю, то на самом деле речь о спускаемом аппарате — это такая «капсула», в которой находятся космонавты или грузы, которые возвращаются с орбиты. Причём эти конструкции должны не только сами уцелеть, но и сохранить жизнь космонавтам внутри.

И тут возникает вопрос: почему вообще сложно вернуться на Землю?