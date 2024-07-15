Лазеры, ракеты, инопланетяне? Что на самом деле произошло с российским спутником «Ресурс-П1»

О спутнике

Если вы не знали, «Ресурс-П1» — это российский спутник весом 6 тонн, который создали для наблюдения за нашей планетой. И справлялся он весьма неплохо: снимал поверхности Земли с разрешением до 1 метра (и полосой захвата до 38 км), что позволяло видеть даже мелкие детали.

Спектральный диапазон его камер (панхроматический и мультиспектральный) позволял проводить анализ различных природных объектов: лесов, полей или водоёмов.