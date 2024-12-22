Революция в портах: что ждёт логистику России завтра?

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение

И, конечно, куда уж без вездесущего ИИ — ведь если вам нужно, чтобы грузы приходили вовремя и для них было свободное место, то без такой помощи никак не обойтись.

Автономные технологии

Грузчик, грузчик, парень работящий — оно, конечно, так, но зачем они вам, если есть роботизированные краны и автопогрузчики, которые работают без участия человека.

Цифровая навигация

Наверное, потеряться в море — один из самых страшных кошмаров любого экипажа корабля, но это не беда, когда есть система дополненной реальности: она анализирует окружающую обстановку и в режиме реального времени строит точную траекторию движения судна. Если что-то пошло не так — она тут же предупредит моряков.