Революция в портах: что ждёт логистику России завтра?Амбициозные планы и первые успехи
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Интеллект снова в моде
Тенденция на «умные» вещи продолжает развиваться: «умные» города, «умные» дома и т. д. Теперь в высоких кабинетах заговорили про «умные» порты. На самом деле, уровень развития технологий уже позволяет сделать порты «умными», но что же это такое?
Что такое «умный» порт?
Это современный порт с цифровыми технологиями, которые оптимизируют и автоматизируют его работу. Нужны они вот зачем: с их помощью обработка грузов будет легче, да и товары между продавцами-покупателями удобнее перемещать, а ещё и окружающая среда меньше страдает. Экономично и экологично.
Чем же хороша такая гавань?
Цифровизация и автоматизация процессов
Начнём с того, что все документы, конечно же, должны пройти таможенное оформление, но всё это делается в цифре, а ещё там есть автоматизированные системы управления терминалами, которые управляют погрузкой, разгрузкой и хранением грузов без участия человека. Только представьте, как это экономит время!
Интернет вещей (IoT)
Устройства IoT устанавливаются на кранах, контейнерах, складских объектах и транспортных средствах — так их местоположение можно отслеживать в реальном времени. А чтобы хозяевам было спокойнее, установлены специальные сенсоры, с помощью которых можно контролировать температуру в хранилищах, состояние оборудования и другие параметры.
Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение
И, конечно, куда уж без вездесущего ИИ — ведь если вам нужно, чтобы грузы приходили вовремя и для них было свободное место, то без такой помощи никак не обойтись.
Автономные технологии
Грузчик, грузчик, парень работящий — оно, конечно, так, но зачем они вам, если есть роботизированные краны и автопогрузчики, которые работают без участия человека.
Цифровая навигация
Наверное, потеряться в море — один из самых страшных кошмаров любого экипажа корабля, но это не беда, когда есть система дополненной реальности: она анализирует окружающую обстановку и в режиме реального времени строит точную траекторию движения судна. Если что-то пошло не так — она тут же предупредит моряков.
Система состоит из сервера для обработки данных, экрана, панели управления и IP-камеры, которая устанавливается по курсу судна, а изображение с неё выводится на экран. AR-технологии добавляют на видео навигационные подсказки — это помогает экипажу видеть маршрут, суда поблизости, расстояние до объектов и маневрировать даже в плохую погоду.
«Умные» порты России
В России, к сожалению, технология «умного» порта не так распространена, как, например, в Голландии, однако это не значит, что у нас их нет.
«Владивостокский морской торговый порт» — один из примеров успешного внедрения технологии умного порта в России. Порт отвечает всем мировым стандартам— тут и автоматизация логистических процессов, и мониторинг операций с использованием технологий больших данных и Интернета вещей. В порту установлены датчики и системы, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать грузы и их перемещение.
Успешно применяется и технология блокчейн, например, с помощью смарт-контрактов в 2022 году была заключена сделка между портом и РЖД на перевозку грузов в Санкт-Петербург и Москву.
На ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) 2024 компания Sitronics Group представила проект цифровизации водного транспорта России. Особый упор они сделали на автоматизацию, а значит навигация станет безопаснее, да и экология меньше пострадает.
В планах есть создание единой цифровой платформы для управления флотом — это также поможет в интеграции с другими видами транспорта и сократит бумажную волокиту.
У России всё впереди
Цифровизация водного транспорта — шаг в будущее, который открывает огромные возможности для всей отрасли. Автоматизация процессов, повышение эффективности работы и снижение вреда окружающей среде — всё это становится возможно благодаря внедрению новых технологий.
Хотя Россия только начинает осваивать этот путь, перспективы выглядят многообещающими. Постепенное развитие «умных» портов и систем цифрового управления позволит укрепить позиции страны в международной логистике и улучшить условия для бизнеса и окружающей среды. Это ли не здорово?