Осторожно, роботы! Хирургия будущего уже в России

Как же проходит операция с помощью Da Vinci? Хирург делает несколько небольших разрезов на теле пациента, через которые вводятся манипуляторы робота. Затем хирург садится за консоль управления и начинает оперировать, управляя движениями манипуляторов. Робот с ювелирной точностью повторяет движения хирурга, при этом его «руки» не дрожат и не устают.

Применяют его в самых разных областях хирургии: удаляют простату, почки, миомы, применяют в операциях на желудке, кишечнике, печени и даже выполняют шунтирование и манипуляции с клапанами сердца.

Но, как всегда, при всех его плюсах, минусов тоже хватает: Da Vinci очень дорого стоит, необходима специальная подготовка хирургов, да и саму систему нужно кропотливо настраивать под каждого пациента. При этом, как и любая другая техника, Da Vinci может выйти из строя.