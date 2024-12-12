Робокоп на службе российской полиции

Система уже продемонстрировала свою эффективность: с её помощью было задержано более полутора тысяч опасных преступников, а также обнаружено свыше тысячи человек, которые считались пропавшими без вести. Однако законопослушным гражданам не стоит беспокоиться: система не видит обычных людей, а ориентируется только на тех, кто занесён в базу данных МВД.

Предупреждён — значит вооружён.

Поймать и наказать преступника — это хорошо, но ещё лучше — не допустить, чтобы он вообще совершил преступление. Думаете, что ИИ не способен на такое? Как бы не так.

В Чикаго в 2022 году разработали алгоритм, который анализирует ситуацию в городе и предсказывает преступления с точностью более 90%! Эта система прогнозирования преступлений анализирует данные о криминальной обстановке, учитывает место и время предыдущих преступлений, чтобы предсказать, где и когда может произойти новое.