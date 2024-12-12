Робокоп на службе российской полиции

Робокоп на службе российской полицииДа, нейросети добрались и до защитников правопорядка
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Нейросеть-полицейский — риск или благо?
Как только технологии начали активно проникать, у людей возник вопрос: а как поведет себя искусственный интеллект в работе правоохранителей? Станет ли он верным слугой человечества или посчитает всех людей за потенциальных нарушителей правопорядка? На самом деле, пессимистичный сценарий можно смело отметать.
Дело в том, что так называемый искусственный интеллект (ИИ) пока не достиг уровня самосознания и не наделён собственной волей и сознанием. По своей сути, ИИ — набор алгоритмов, которые предназначены для обработки данных и реагирования на них.
В наши дни всё больше преступлений совершаются или планируются в интернете, и тут на помощь приходят нейросети: они намного эффективнее людей обрабатывают большие объёмы данных. О том, как и где полиция использует нейронки, мы сегодня и поговорим.
«Сфера»
Камеры, которые могут самостоятельно распознавать преступников, — это не просто выдумка для фильмов, а реальность. В Москве уже четвёртый год успешно применяется система распознавания лиц под названием «Сфера».
Система уже продемонстрировала свою эффективность: с её помощью было задержано более полутора тысяч опасных преступников, а также обнаружено свыше тысячи человек, которые считались пропавшими без вести. Однако законопослушным гражданам не стоит беспокоиться: система не видит обычных людей, а ориентируется только на тех, кто занесён в базу данных МВД.
Предупреждён — значит вооружён.
Поймать и наказать преступника — это хорошо, но ещё лучше — не допустить, чтобы он вообще совершил преступление. Думаете, что ИИ не способен на такое? Как бы не так.
В Чикаго в 2022 году разработали алгоритм, который анализирует ситуацию в городе и предсказывает преступления с точностью более 90%! Эта система прогнозирования преступлений анализирует данные о криминальной обстановке, учитывает место и время предыдущих преступлений, чтобы предсказать, где и когда может произойти новое.
Она делит город на небольшие квадраты размером около 300 метров и оценивает вероятность преступлений в каждом из них. Хотя алгоритм показывает высокую точность, его не рекомендуют использовать для немедленных действий полиции. Вместо этого его стоит применять для планирования городской безопасности и долгосрочной стратегии борьбы с преступностью.
В России также планируют внедрить схожую систему под названием «Конъюнктура». Она будет предсказывать возможные инциденты и чрезвычайные ситуации, а также моделировать сценарии реагирования на них.
Распознавание автомобилей
МВД уже несколько лет использует систему, которая умеет распознавать автомобили и людей. Камеры фиксируют силуэты машин, даже если номера не видны, система определит их по марке и цвету.
Она также распознаёт лица людей и может отслеживать их перемещения. Безусловно, такие технологии повышают эффективность работы полиции, но, во-первых встаёт вопрос приватности, а во-вторых проект стоит совсем недёшево.
Борьба с дипфейками
В ближайшее время МВД России планирует запустить в эксплуатацию новую систему для выявления дипфейков — «Клон». Эта система во многом похожа на уже существующую зарубежную Deepfake Detection Challenge.
Действительно, технология Deepfake потенциально может угрожать гражданам. Существует множество способов её «недобросовестного» использования, например, прикинуться близким человеком с целью вымогательства денег у жертвы или распространения ложной информации от имени государственного чиновника.
Этическая сторона вопроса
Благодаря таким системам правоохранители могут быстрее реагировать на угрозы, эффективнее разыскивать преступников и даже предотвращать потенциальные правонарушения.
Конечно, как и с любыми новыми технологиями, использование искусственного интеллекта (ИИ) связано с этическими вопросами. Важно, чтобы системы ИИ были прозрачными и использовались ответственно. Ведь цель искусственного интеллекта — служить людям, а не быть инструментом тотального контроля граждан.
И кто знает, как далеко зайдет развитие ИИ в ближайшие годы? Но сейчас очевидно одно: с его помощью полиция станет быстрее, умнее и на шаг впереди нарушителей.