Роботы за сохой: российские агрономы могут в киберпанк

Нашу современную жизнь невозможно представить без разнообразных деликатесов, которые доступны для покупки круглый год. Далеко не все задумываются о том, откуда в супермаркете в разгар зимы берется свежий хлеб или, например, помидоры с огурцами — явно не зимние блюда.

Ответ прост — все это мы имеем благодаря хорошо развитому и организованному земледелию, которое может себе позволить выращивать огромное количество самых разнообразных сельскохозяйственных культур круглый год, и притом в промышленных масштабах.

Богатые и плодородные земли нашей страны позволяют с легкостью выращивать не только пшеницу, рожь, овес и прочие злаки, но и экзотику вроде арбузов. Казалось бы, уже сейчас с агрокультурой у нас все просто замечательно и можно почивать на лаврах, но есть ли смысл и возможность сделать еще лучше?