Без чипа и операции: в России сделали инвалидную коляску, слушающую мозг

На VI Международной конференции по нейронным сетям и нейротехнологиям (NeuroNT'2025) сотрудник Института проблем машиноведения РАН и Санкт-Петербургского государственного университета рассказал о том, что они создали алгоритм управления инвалидной коляской при помощи сигналов головного мозга.

В целом, после новостей об чипе Илона Маска и как люди спокойно могут играть в компьютерные шутеры при помощи «силы мысли» кажется уже не таким и впечатляющим. Да даже основатель компании Valve и всеми любимой игровой площадки Steam начинает потихоньку влезать в создание мозговых чипов. Это всё поражает, конечно, но настолько ли эти чипы лучше российской разработки?