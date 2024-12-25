Робототехника и наука: на что способны изобретения учёных

Робототехника и наука: на что способны изобретения учёныхРоботам везде дорога, роботам везде почёт!
Создание роботов — процесс достаточно тяжёлый и трудоёмкий, к тому же, нужно чётко понимать для каких работ создаётся та или иная модель. Существует куча видов роботов: робо-руки, роботы похожие на человека, робот-курьер в виде коробки, которая катается туда-сюда и не только.
Когда роботы только начали создаваться, казалось, что экземпляры достойные нашего внимания появятся ещё нескоро. В «Звёздных войнах», например, роботы показаны как неуклюжий и не совсем практичный вариант, который мог бы подменить человека.
Конечно, и в наше время робоработники не всегда оптимальное решение. Да, сейчас многие предприятия страдают от нехватки кадров, и один раз заплатить круглую сумму за робота звучит вроде выгодно, но на самом-то деле есть пару нюансов.
Смогут ли сейчас роботы заменить человека?
Всё вокруг нас сделано под, собственно, наши возможности и потребности: расположение мебели и лестниц, высота потолков и конвейерная линия — всё это может не подойти машине, и поэтому нужно будет адаптировать производство. Гипотетически, с этим может справиться робот, похожий на человека, а не просто робо-рука. Но и тут проблема — антропоморфного робота создать крайне тяжело.
В отличие от простых движущихся платформ, чтобы увеличить мощность робочеловека, нужен комплексный подход. К примеру, нельзя просто так взять и усилить руки — понадобятся и выносливые ноги для компенсации дополнительной нагрузки. Поэтому проектирование таких роботов требует сложного компьютерного моделирования.
Помимо того, что роботов можно использовать как дешёвую рабочую силу, они отлично впишутся и в работу с людьми, например, в психотерапию или социализацию детей с аутизмом. Роботы выступают в роли посредника — они адаптируются к индивидуальным потребностям ребенка и помогают ему освоить и отработать необходимые социальные навыки. Настоящего психотерапевта они, конечно, не заменят, но как дополнительная помощь вполне-вполне.
Вот только кто готов говорить о наболевшем с бесчувственной «железякой» и, тем более, доверить ей драгоценное дитятко? Безусловно, звучит всё более чем благостно, но мало кто настолько открыт к подобным новинкам. Так что, эта схема «психотерапевт плюс робот» будет работать только в том случае, если специалист сможет достаточно чётко объяснить, что в этом тандеме забыл такой вот механический друг.
Одно из самых перспективных направлений реализации роботов в нашей жизни — медицина. Например, они точно смогут облегчить непростой труд медсестёр. Такие помощники снизят нагрузку на медицинский персонал: сами будут контролировать состояние пациентов, ставить уколы и капельницы, а ещё и с передвижением помогут. Благодаря их приятному человекоподобному облику, пациентам должно быть плюс-минус комфортно с такой медсестрой, ну если они не поймают эффект зловещей долины.
На самом деле, спрос на такие изобретения действительно есть. Население стареет, всё больше и больше людей, у которых те или иные проблемы со здоровьем — вот и получается, что на всех медиков не наберёшься (к тому же, профессия сейчас не сказать, что очень популярная), особенно если нужен постоянный уход за пациентами. В этом случае делегировать роботам простые задачи звучит достаточно разумно, да и стоимость ухода за пациентом это позволит снизить. Некоторые государства даже включают затраты на роботов в свои бюджетные расходы.
С другой стороны, гарантий, что люди подобное новшество оценят, никаких. Их собираются внедрить в больницы, а за своё здоровье пациенты, особенно пожилые, беспокоятся ого-го как. Да и без этого вопросов хватает: кто будет обслуживать роботов, действительно ли это будет экономически выгодно, кто их будет разрабатывать в конце-то концов? И вообще, способны ли нынешние роботы хоть на что-то?
Российская робототехника могёт!
Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали и успешно протестировали на складе антропоморфного робота-кладовщика, способного взаимодействовать с клиентами и выдавать заказы онлайн-магазинов. Робот построен на универсальной модульной платформе, которую как раз и придумали в МФТИ.
© Презентация разработки МФТИ
Эта платформа включает в себя готовые модули для разговорного ИИ, голосовых ассистентов и систем управления беспилотным транспортом. А это позволяет быстро создавать новые продукты под потребности заказчика. Так что, робота можно сделать буквально под любой запрос.
Помимо того, что можно создавать человекоподобных роботов, есть ещё вариант с «собаками-роботами», и нет, не из Кореи. Специалисты МФТИ и Сбера смогли разработать новый тип управления, который позволяет четвероногому роботу преодолевать препятствия, намного превышающие его собственные размеры.
Котопёс «робопёс» сначала тренируется на виртуальном полигоне, а затем применяет полученные навыки в реальном мире.
Паркур для роботов требует применения новых технологий, таких как глубокое обучение, компьютерное зрение, планирование движения и системы управления. Полученные нами заделы могут иметь широкое применение: от поисково-спасательных операций до автономной работы в опасных или труднодоступных условиях.
Помимо МФТИ и Сбера собак-роботов создавали и инженеры МГУ. Первый вариант представили ещё в 2021 году, но в 2023 году модель улучшили и позиционируют её как помощника научных групп, которые работают над развитием шагающей робототехники в России. Помимо основного предназначения она используется в обучении школьников и студентов.
Роботом можно управлять обычным джойстиком, а умеет он вот что: ходить «рысью», причём со скоростью 3,5 километра в час и выполнять команды обычных собак — даёт лапу, ложится, встаёт и идёт куда ему скажут. Конструкцию облегчили таким образом, что в дальнейшем её можно будет легко модифицировать, хоть искусственный интеллект приплетай.
А на Камчатке создали робота «Егорка», который будет помогать специалистам по работе с детьми с ментальными особенностями, например, расстройством аутистического спектра. Выглядит он как человекоподобный робот с дисплеем вместо лица. Однако дети его не пугаются, а это существенным плюсом — общение с ним происходит в игровом формате. «Егорка» помогает развивать и социализировать детей, расширяет их кругозор и создаёт приятную атмосферу, которая поможет им научиться жить в обществе.
Вкалывают роботы, счастлив человек
В России робототехника развивается не так стремительно, как, например, в Азии. Вспомните Южную Корею или Японию, где в сфере обслуживания уже работают роботы-официанты, таксисты, баристы и так далее. Впрочем, как известно, русские долго запрягают, но быстро едут, и в нашей стране эта отрасль тоже набирает обороты. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но всё ещё впереди! То, чего добились инженеры — уже большой успех. Это ли не здорово?