Робототехника и наука: на что способны изобретения учёных

Создание роботов — процесс достаточно тяжёлый и трудоёмкий, к тому же, нужно чётко понимать для каких работ создаётся та или иная модель. Существует куча видов роботов: робо-руки, роботы похожие на человека, робот-курьер в виде коробки, которая катается туда-сюда и не только.

Когда роботы только начали создаваться, казалось, что экземпляры достойные нашего внимания появятся ещё нескоро. В «Звёздных войнах», например, роботы показаны как неуклюжий и не совсем практичный вариант, который мог бы подменить человека.

Конечно, и в наше время робоработники не всегда оптимальное решение. Да, сейчас многие предприятия страдают от нехватки кадров, и один раз заплатить круглую сумму за робота звучит вроде выгодно, но на самом-то деле есть пару нюансов.