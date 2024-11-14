Есть ли будущее у российской робототехники?Будем ли мы жить как в «Кибердеревне»?
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Отношение к роботам в мире неоднозначное: некоторые страны сильно продвинулись в робототехнике и активно применяют роботов на производстве и не только (например, Южная Корея и Япония), в странах Европейского союза тоже активно внедряют и используют роботов. В России же, напротив, этот процесс идет медленно.
Если посмотреть на графики за 2017— 2021 гг., то можно увидеть, что у России с роботизацией дела обстоят не очень хорошо. На подобное отставание обратили внимание и наши власти.
Владимир Путин на ПМЭФ-2024 поставил задачу за короткий срок войти в топ — 25 стран по степени роботизации. Попробуем разобраться, какие наработки у нас уже есть, а чего пока не хватает.
Текущее положение дел
Совсем недавно одной из главных проблем российской робототехники было отсутствие спроса на роботов внутри страны: как можно производить что-то массово и качественно, если это никто не покупает?
Сейчас ситуация немного меняется, государство стимулирует компании приобретать российских роботов.
Компании, которые производят и покупают промышленную робототехнику, уже имеют доступ к механизмам поддержки — это, например, субсидирование затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, различные инструменты стимулирования спроса. Для роботов мы сделали особые условия, субсидируем производителю 50% предоставленной покупателю скидки, то есть компании могут приобретать их вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости. То есть, по сути действует механизм «купи одного российского робота, второго тебе оплатит государство
Данные Росстата говорят сами за себя: пока что Россия отстаёт от Европейского союза по количеству задействованных роботов, но опережает по масштабу распространения. Используются роботы также по-разному: европейцы делают упор на машиностроении, металлопроизводстве, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий и электронике. В России же промышленные роботы используются преимущественно в производстве медикаментов, пищевой промышленности и обработке древесины, и по этим показателям даже обходит ЕС.
Помимо промышленных роботов, существуют ещё сервисные, которые занимаются обслуживанием: например, робот-доставщик или робот-бариста. Во многих развитых странах сейчас появляется тенденция на роботизацию таких профессий.
Надо сказать, что с сервисными роботами дела у нас обстоят получше, чем с их промышленными коллегами: В 2023 году российская компания Waybot Robotics начала поставлять своего уборочного робота Cleanbotics больницам, заводам и другим учреждениям. Отечественная компания Promobot предлагает выбор из различных роботов: консьерж, диагност, промоутер, администратор и т.д.
Отечественные маркетплейсы тоже интересуются темой робототехники: в 2021 году Ozon открыл свою лабораторию по созданию роботов, а в 2023 году Wildberries начал тестировать беспилотники. Торговым интернет-площадкам роботы интересны, в первую очередь в качестве кладовщиков и доставщиков.
Важно понимать, что роботизация — трудоёмкий и небыстрый процесс, который не принесет финансовых выгод мгновенно, но в перспективе окупит все убытки: роботы не знают усталости, а их использование исключает фактор человеческой ошибки.
Приведёт ли роботизация к безработице?
Появление любого революционного технического изобретения обязательно вызывает у людей подобные вопросы, но если бы технический прогресс вёл к безработице, то население всего мира давно бы осталось без работы.
Сейчас в мире господствует тенденция замены низкоквалифицированного труда людей на эксплуатацию их механических коллег. Да, некоторые профессии уйдут в прошлое или станут большой редкостью, но на их место придут другие — в конце концов, стопроцентная роботизация невозможна: всегда должны быть специалисты, которые будут заниматься настройкой и обслуживанием роботов.
В обозримом будущем вырастет спрос на интеллектуальный труд: технических специалистов и творческие профессии, а должности, на которых требуется выполнять простые механические однообразные действия, будут заменены роботами.
Роботизация неизбежна, и у России есть все возможности стать одним из лидеров в этой перспективной отрасли.