Есть ли будущее у российской робототехники?

Если посмотреть на графики за 2017— 2021 гг., то можно увидеть, что у России с роботизацией дела обстоят не очень хорошо. На подобное отставание обратили внимание и наши власти.

Владимир Путин на ПМЭФ-2024 поставил задачу за короткий срок войти в топ — 25 стран по степени роботизации. Попробуем разобраться, какие наработки у нас уже есть, а чего пока не хватает.

Текущее положение дел

Совсем недавно одной из главных проблем российской робототехники было отсутствие спроса на роботов внутри страны: как можно производить что-то массово и качественно, если это никто не покупает?

Сейчас ситуация немного меняется, государство стимулирует компании приобретать российских роботов.