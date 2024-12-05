Умные сенсоры для умных роботов: они учатся трогать мир

Как объяснить роботу, что он дотронулся до чего-то мягкого или твёрдого, чтобы он не поломал хрупкую деталь? Именно для таких задач учёные работают над созданием гибких сенсоров, которые научат роботов осязать мир вокруг них.

Этим активно занимается команда исследователей из Университета Решетнёва.

Почему осязание важно

Представьте, что вы пытаетесь завязать шнурки, но совершенно не чувствуете, как сильно тянете за них. Велика вероятность, что вы их порвёте.

Или ещё хуже — представьте, что у вас нет чувства осязания, и вы не чувствуете горячие предметы. Это, как минимум, небезопасно.