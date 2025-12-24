Учёные придумали, как управлять роботами силой мысли — без чипа в голове

Роботы с каждым годом становятся не таким удивительным изобретением. Хотя раньше многие грезили глядя на фильм «Терминатор», когда же у нас появится человекоподобный робот. Конечно, с оговоркой на миролюбивость, а не как было показано в самом фильме.

И постепенно, идея роботов начала реализовываться. К примеру, помните видео где специалисты пинают четвероногого робота, похожего на собаку, а он пытается устоять на месте?