Роботы и человек: как подготавливают специалистов для работы с роботами-манипуляторами

Производители робототехники с российской пропиской

В России на данный момент робототехникой занимаются как минимум 73 компании. Именно производством занимаются 19 предприятий, восемь из них занимаются производством и роботов-манипуляторов, и коллаборативных роботов. Около 56 компаний предоставляют услуги по интеграции (объединению промышленных роботов с различными системами, применяемыми на производственных площадках), и всего лишь 5 организаций выпускают комплектующие детали для будущих моделей. Основными же городами роботостроения являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Челябинская область.

К примеру, возьмем относительно недавно открывшееся предприятие «Завод АМО сталь» в Миассе. Предприятие занимается выпуском линейных двухосевых роботов-манипуляторов, которые по стоимости чуть ли не в два раза дешевле, чем зарубежные модели — всего 3 миллиона, а не 6-7 миллионов, как за иностранный аналог.

Нельзя не отметить, что на конвейерном производстве, роботы, конечно, гораздо эффективнее, чем человек. Например, «Завод АМО сталь» сделал робота, благодаря которому один специалист сможет обслуживать до шести станков вместо двух. И скорость работы сильно возрастёт, и человек меньше устаёт на такой работе. Эффективность очевидна: в месяц таких железных сотрудников можно производить до 20 штук.