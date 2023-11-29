Роботы-спасатели: луч надежды даже в самой чрезвычайной ситуации

Все эти катастрофы приносят жуткий геморрой: там разбери завал, тут пятиметровый сугроб из пепла раскопай, а здесь сыграй в бобра и поставь плотину. Наши доблестные экстренные службы готовы день и ночь разгребать все это даже голыми руками — но, сами понимаете, в таком случае это будет долго и очень трудозатратно. И что же, неужели они так и останутся с лапками?

Нет, не сегодня! Почему? Очумелая российская инженерия спешит на помощь!

Многоагентные робототехнические системы для чайников

Ученые из МИРЭА прикинули какие проблемы есть у современных роботов и других агрегатов, что используют спасатели, пожарные и другие люди, чья работа — вытащить простых людей из самой тяжелой передряги.

Самое важное, что они поняли — роботы должны быть очень гибкими к изменению ситуации на месте происшествия и многозадачными. Это значит, что они должны уметь делать много всего и сразу. Вдобавок разные агрегаты робота не должны мешать друг другу. Как это можно воплотить в жизнь? С помощью многоагентных робототехнических систем (МАРС).