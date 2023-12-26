Что ждёт Российскую орбитальную станцию в будущем?О национальной орбитальной космической станции и перспективах российской космонавтики
В мире космических исследований Россия играет далеко не последнюю роль, и проект Российской орбитальной станции — новый виток развития отечественной космической программы. РОС, которой планируют заменить Международную космическую станцию, должна стать символом прогресса и инноваций. Что же такого необычного в этом проекте?
Итак, наконец-то Роскосмос определился с обликом будущей станции, по крайней мере так сказал Борисов в недавнем интервью.
Первый этап формирования Российской орбитальной станции (РОС — название могут снова изменить, раньше она называлась РОСС) намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство хотят в 2032 году.
Но перед тем, как перейти к нашей РОС, стоит вспомнить предысторию и поговорить о легендарной станции «Мир» и проекте Международной космической станции (МКС). Так что давайте с этого и начнём.
Станция «Мир»
В начале 80-х годов СССР решил создать свою собственную космическую станцию. Так родилась станция «Мир», первая долговременная орбитальная станция, которая функционировала с 1986 до 2001 года.
Вообще проект МКС стал возможным благодаря сотрудничеству между США и Россией. Важную роль в нём сыграл доставшийся от Советского Союза опыт строительства орбитальных станций, полученный при создании советско-российской станции «Мир».
Станция «Мир» функционировала в течение 15 лет. На ней работали 104 космонавта из 12 разных стран. Поставки грузов на советско-российскую станцию осуществлялись грузовыми кораблями «Прогресс», а экипажи доставлялись с помощью кораблей «Союз».
Хотя «Мир» и МКС находились на орбите с примерно одинаковым наклонением в 52 градуса, но «Мир» была значительно легче и находилась на орбите ниже, примерно на 50 километров.
Юрий Коптев, бывший глава Российского авиационно-космического агентства, говорил, что «Мир» был затоплен по причине постоянных сбоев в оборудовании, которые представляли угрозу для безопасности экипажа и технического состояния самой станции. В итоге её эксплуатация стала невозможной.
Проект МКС
Но потом пришла новая эра — эра сотрудничества между многими странами. Россия, США, Европейскоя космическая агентство (ЕКА) и другие решили объединить усилия и создать что-то по-настоящему масштабное. Так и появился проект Международной космической станции.
Изначально российский сегмент МКС должен был состоять из 5 больших модулей и 3 маленьких. Предполагалось, что туда будет входить 2 научно-энергетических модуля (НЭМ), один из которых решили теперь использовать в проекте РОС, а другой и вовсе отменили.
Ещё был проект частично-автономного модуля ОКА-Т, в котором хотели размещать чувствительное к вибрации оборудование. Модуль мог бы отделяться от станции, летать себе, а потом, когда нужно, его можно прицепить обратно.
Запустить модуль хотели ещё в 2017 году, но сейчас о нём вообще ничего не известно, и работы даже не начались.
В совокупности российский сегмент МКС должен был весить порядка 130 тонн (это как «Мир», только «внутри» МКС), а герметичный объём при этом должен был быть 450-470 м³.
Сейчас же вес российского сегмента составляет 76,4 тонны, а герметичный объём — 265,4 м³. Примерно такой поначалу планирует стать и РОС.
Сейчас постоянно обсуждается выход России из проекта МКС, датой же теперь назначили 2028 год. Все зависит от ряда факторов, в том числе от того, насколько хорошо себя будет чувствовать сама МКС.
В последние годы состояние МКС стало вызывать всё большие опасения из-за того, что её элементы продолжают изнашиваться. Проблемы заметны на примере таких серьёзных инцидентов, как неоднократная утечка воздуха из модуля «Звезда». Поэтому прогнозы гендиректора РКК «Энергия» Владимира Соловьева относительно «лавинообразного» роста сбоев систем после 2025 года вызывают серьёзные тревоги.
Судьба МКС после ухода России пока остается неизвестной. Изначально планировалось присоединить часть элементов к российской национальной станции, но в итоге от этой идеи отказались. И дело не только в том, что модули уже физически и морально устарели, но и в окончательном решении Роскосмоса о переносе проекта на другую орбиту.
РОС
Теперь мы на пороге новой эры — Россия решила разработать свою собственную орбитальную станцию.
Россия накопила громадные компетенции в области пилотируемой космонавтики, и закрывать это направление — безхозяйственно и антигосударственно. Потому особое внимание мы уделяем научному наполнению и эффективности проведения будущих экспериментов российской орбитальной станции
У станции есть чёткая концепция. Глава РАН Александр Сергеев сравнил её с конструктором «Лего»: архитектура открытая, все элементы легко заменяются новыми — по сути, станция таким образом сможет работать бесконечно.
В целом, новая станция будет похожа на советский «Мир», только больше, а основную научную аппаратуру хотят разместить не внутри, как на МКС, а снаружи.
Модули
Развертывание РОС будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется вывести четыре модуля
Первый модуль — это усовершенствованный НЭМ (научно-энергетический модуль), который собирают с начала 2010 года и сначала хотели запустить к МКС. Сейчас модуль проходит доработку, т.к. изначально на него возлагались другие задачи.
© Небольшое видео о НЭМ
В нём есть всё, что нужно для автономного полёта: панель управления, которая позволит контролировать всю станцию, а гиродины ориентации помогут сохранить в космосе нужное положение. Кроме того, в модуле установлено всякое-разное для комфортной жизни на орбите: кухня, где можно приготовить (разогреть) вкусняшки, туалет и уютные спальные места.
Также на первом этапе будет развёрнут модифицированный узловой «Причал», базовый и шлюзовой модули.
На втором этапе к РОС добавятся ещё несколько целевых модулей.
Предварительно, стоимость новой станции составит от 300 до 600 млрд рублей (сумма со всеми кораблями и инфраструктурой). Конечно, эта сумма далеко не конечная.
А запускать всю эту красоту, по словам первого заместителя генконструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, собираются с космодрома «Восточный» на «Ангаре».
Орбита
Одно из главных отличий РОС от МКС будет заключаться в её орбите и режиме работы. Сейчас МКС летает по орбите наклонением 51.7°, откуда обеспечивается обзор порядка 20% территории нашей страны.
По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александра Блошенко, новая станция будет размещена на орбите с наклонением более 90°. Наклонение МКС уже вышло из моды, оно не приносит новых научных открытий, и его эпоха подошла к концу.
Выбор такого наклонения обеспечит полный обзор Земли с постоянным (каждые полтора часа) контролем приполярных районов, а также позволит использовать наземные измерительные пункты (это важно для отслеживания обстановки на Северном морском пути).
Помимо этого космические корабли, отбывающие со станции, смогут садиться на территории России.
Однако есть тут один нюанс: долго находиться на станции, которая летает по околополярной орбите, опасно для здоровья ( уровень облучения будет примерно на 30 процентов выше по сравнению с МКС).
Именно поэтому станцию РОС планируют сделать посещаемой: космонавты будут работать там вахтовым методом, таким образом итоговая радиационная нагрузка на людей не увеличится.
Что ещё?
Помимо научных задач на новой станции планируют расположить производственные отсеки, выносной стапель для ремонта и дозаправки космических аппаратов.
Летать космонавты на станцию поначалу будут на модифицированных кораблях «Союз», а доставку грузов обеспечат «Прогрессы». Для того, чтобы использовать для запуска имеющиеся ракеты «Союз-2.1б» собираются уменьшить экипаж до двух человек и использовать сверхскоростной перелёт до станции (за два часа).
В дальнейшем на замену «Союзам» и «Прогрессам» должны прийти перспективные транспортные корабли. На базе лунного корабля «Орёл» хотят создать современный многоразовый транспортник.
В общем, перед РОС стоят довольно увлекательные задачи: развёртывание и совершенствование станции, внедрение новейших технологий, а также сотрудничество с международными партнёрами.
Строительство РОС — это возможность для России продолжить развивать пилотируемую космонавтику, а также свой научно-технический потенциал.