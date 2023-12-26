Что ждёт Российскую орбитальную станцию в будущем?

Итак, наконец-то Роскосмос определился с обликом будущей станции, по крайней мере так сказал Борисов в недавнем интервью.

Первый этап формирования Российской орбитальной станции (РОС — название могут снова изменить, раньше она называлась РОСС) намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство хотят в 2032 году.

Но перед тем, как перейти к нашей РОС, стоит вспомнить предысторию и поговорить о легендарной станции «Мир» и проекте Международной космической станции (МКС). Так что давайте с этого и начнём.

Станция «Мир»

В начале 80-х годов СССР решил создать свою собственную космическую станцию. Так родилась станция «Мир», первая долговременная орбитальная станция, которая функционировала с 1986 до 2001 года.