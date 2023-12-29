На страже российского качества

В последние годы наметилась новая тенденция, руководство выше сказало прямым текстом — сократить количество проверок. Поначалу это было связано с ковидными послаблениями для бизнеса и больше по налоговой теме, но позже всем это настолько понравилось, что практику распространили и на деятельность Роспотребнадзора.

Впрочем, сказать что теперь на местах царит хаос и вседозволенность тоже нельзя, как минимум потому, что для организаций санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности плановые проверки остались . Выражаясь без нудного официоза, всё то, что напрямую касается жизни и здоровья осталось под чутким надзором родного государства. Остальное по заявкам, отравитесь/облапошитесь — звоните в рабочие часы.