Чем в России предлагают заменять Microsoft Office: разберём альтернативы

Конечно, пиратский Office никто не отменял (многие так и поступают), но, сами понимаете, для юрлиц такой манёвр — не вариант, а кто-то принципиально не хочет пользоваться сервисами, «хлопнувшими дверью» в России.

А ещё госструктуры активно переходят на российские операционные системы, которые основаны на Linux. А Microsoft Office на «Линуксе» напрямую не работает. Из-за санкций Россия вынуждена переходить на отечественное программное обеспечение.