Чем в России предлагают заменять Microsoft Office: разберём альтернативы

Чем в России предлагают заменять Microsoft Office: разберём альтернативыИх есть в РФ, даже несколько
© Ferra.ru
Зачем нам российские альтернативы Microsoft Office?
Компания Microsoft официально ушла с российского рынка и вряд ли вернётся. Это вызвало немало трудностей, но и открыло новые перспективы для отечественных разработчиков и компаний.
Конечно, пиратский Office никто не отменял (многие так и поступают), но, сами понимаете, для юрлиц такой манёвр — не вариант, а кто-то принципиально не хочет пользоваться сервисами, «хлопнувшими дверью» в России.
А ещё госструктуры активно переходят на российские операционные системы, которые основаны на Linux. А Microsoft Office на «Линуксе» напрямую не работает. Из-за санкций Россия вынуждена переходить на отечественное программное обеспечение.
Важно помнить, что в бизнесе и не только наглядность играет не менее значимую роль, чем сухие документы. В этом деле очень помогает инфографика. Она позволяет быстро и наглядно донести сложную информацию, упростив восприятие текстов, цифр и процессов. Для маркетинга, презентаций и социальных сетей это незаменимый инструмент — хорошо оформленная инфографика повышает вовлечённость аудитории, информация запоминается быстрее, а доверие к бренду усиливается.
В России есть достойные альтернативы Microsoft Office для работы с документами и презентациями. Многие отечественные сервисы предлагают хорошие возможности для создания инфографики. Давайте разберем, насколько они эффективны.
Аналоги Microsoft Office в России
Мой Офис
Это полностью российский проект. Подойдёт любому бизнесу, который хочет быстро и легко перейти на российский продукт, поскольку он поддерживает все популярные форматы: DOCX, XLSX, PPTX, PDF и ODF. Среди преимуществ также стоит отметить кроссплатформенность: программа работает на разных операционных системах, включая Windows, MacOS и Linux.
Безопасность тоже на высоте. Мой Офис получил сертификаты ФСТЭК, ФСБ и Минобороны. Данные шифруются, так что утечек можно не опасаться. В целом, это не удивительно, учитывая тот факт, что в разработке принимала участие «Лаборатория Касперского» — эти ребята понимают в кибербезопасности.
ФСТЭК — ведомство, которое регулирует информационную безопасность, защиту государственной тайны и экспортный контроль.
Специально переучиваться на «Мой Офис» не нужно, интерфейс интуитивно понятен и очень схож с Microsoft Office. И вишенка на торте: стандартной версией этого офисного пакета можно пользоваться бесплатно как на компьютере, так и на смартфоне.
Минусы всё же присутствуют. Если «Мой Офис» лучше подходит для базовых таблиц, то Microsoft способен на более сложные вычисления и анализ данных. Для интенсивной работы с макросами VBA, фильтрами и стилями, а также для обработки больших Excel-файлов Microsoft Office всё же предпочтительнее.
Р7-Офис
Российский офисный пакет. В состав платформы входят редакторы текста, таблиц и презентаций (доступные как онлайн, так и в виде десктоп‑приложений), корпоративный сервер, хранилище файлов («Диск»), почтовый и календарный модули, CRM, управление проектами, корпоративная социальная сеть, а также мессенджер «Р7‑Команда» с голосовой и видеосвязью, чатами и конференциями.
Пакет работает на Windows (XP–11), Linux (Debian, Ubuntu, Альт, Astra, РЕД ОС), macOS (начиная с 10.10), поддерживает веб‑версию через браузер, а мобильные приложения для iOS и Android позволяют редактировать документы офлайн и синхронизироваться с облаками.
В отличие от «Мой Офис», полноценной бесплатной версии для простого пользователя тут нет. Есть пробный период на 30 дней, потом либо оформляется подписка, либо покупай лицензию. Однако для школ и детских садов «Р7-Офис» абсолютно бесплатен.
Альтер Офис
У этого продукта были свои сложности в недалеком прошлом. В частности, в 2019 году «Альтер Офис» временно исключался из реестра отечественного ПО из-за подозрений в заимствовании кода у LibreOffice без должного юридического оформления.
Хотя позже его повторно включили в реестр, дискуссия о самостоятельности разработки осталась: часть ИТ-сообщества считает «Альтер Офис» лишь переупакованной версией открытого ПО с косметическими изменениями.
На данный момент «Альтер Офис» представляет собой функциональный, сертифицированный и ориентированный на российский рынок офисный пакет с широкими возможностями для организаций, которым требуется локальное, стабильное и поддерживаемое решение, совместимое с отечественными системами. Плюсы — привычный интерфейс, хорошая совместимость с форматами MS Office, высокая производительность и полная поддержка российских платформ.
Инструменты для визуализации
SUPA
SUPA — это российский онлайн-сервис для создания анимационной инфографики, видеороликов и презентаций без навыков дизайна. Подходит для бизнеса, маркетинга, образования и социальных сетей. В арсенале — множество готовых шаблонов, иконок, графиков, анимаций и текстовых блоков, которые легко адаптируются под задачи пользователя.
Работает в браузере, позволяет быстро собрать визуально привлекательный контент. Особенно полезен тем, кто хочет создавать информативные видеоматериалы и инфографику без привлечения дизайнеров.
Wonder Card — инфографика для маркетплейсов
Независимо от того, где мы хотим купить товар, в интернете или на прилавке магазина, первое, на что мы обращаем внимание, — это его внешний вид и оформление. Если карточка товара на маркетплейсе оформлена ярко, красиво и информативно, у такого продукта больше шансов, что его купят. В отличие от «серых» конкурентов, он привлекает внимание и вызывает интерес.
В этом может помочь сервис Wonder Card. Он позволяет быстро оформить красивую карточку товара. Пользователям доступен выбор из десятков шаблонов, которые автоматически подстраиваются под формат площадки.
Но у WonderCard есть и ограничения: бесплатный тариф предлагает лишь один шаблон, а библиотека и элементов и интерфейс могут казаться узкими — особенно для опытных пользователей или тех, кто требует гибкости.
Подведём итог
Короче, альтернативы есть. Даже если конкретно вам они не очень нужны и интересны, для школ, госучреждений, юрлиц и т.д. уже есть, чем открывать .docx, .xlsx без всяких зарубежных аналогов. Достаточно обходиться своими. Мелочь, а приятно.
А в остальном — дело привычки. Это как с Фотошопом: вы можете установить себе эту очень крутую программу, но толку будет около нуля, если вы не умеете ею пользоваться. Поэтому «продвинутый пользователь» какого-нибудь Р7-Офиса будет полезнее, чем ничего не умеющий человек, у которого годами стоял на компьютере Word/Excel/PowerPoint.
Ну а если вам нужен офисный пакет для домашнего ПК, то лучшим будет тот, который будет бесплатным. Вот и всё.