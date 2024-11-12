Интересные российские сервисы, которые сделают рынок недвижимости дружелюбнее

Давайте разберемся, какие сервисы уже есть, а какие пока находятся в разработке, но уже очень и очень перспективны.

Getsee.me

Если вас интересует покупка или продажа иностранной недвижимости, то стартап Getsee.me — отличный выбор. Основная фишка этого сервиса — максимально простая коммуникация между покупателем и агентом, которая происходит через встроенный мессенджер. У риэлтора в приложении есть «личная витрина», а также удобный кабинет со встроенным ИИ.