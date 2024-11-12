Интересные российские сервисы, которые сделают рынок недвижимости дружелюбнее

Интересные российские сервисы, которые сделают рынок недвижимости дружелюбнееТоп-3 PropTech стартапа по версии Product Radar
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Свежий взгляд на PropTech в России
Современный рынок недвижимости в России стремительно развивается: если раньше 99% населения использовали для покупки, продажи и аренды жилья Циан, то теперь появились и другие сервисы, которые могут оказать достойную конкуренцию бывшему монополисту.
Давайте разберемся, какие сервисы уже есть, а какие пока находятся в разработке, но уже очень и очень перспективны.
Getsee.me
Если вас интересует покупка или продажа иностранной недвижимости, то стартап Getsee.me — отличный выбор. Основная фишка этого сервиса — максимально простая коммуникация между покупателем и агентом, которая происходит через встроенный мессенджер. У риэлтора в приложении есть «личная витрина», а также удобный кабинет со встроенным ИИ.
В будущем разработчик обещает расширить географию сделок, но изначально сервис будет заточен под иностранную недвижимость, в первую очередь тех стран, где рынок цифровой недвижимости слабо развит или вовсе отсутствует.
Rentifly
Если вы хотите сэкономить и не платить высокую комиссию агенту при заселении, то сервис Rentifly вам подойдет. По сути, общение между арендатором и собственником здесь ведется напрямую, без посредников.
Да и потенциальным арендодателям приложение пригодится: жильцов получится найти быстрее, так как им не придется выплачивать огромные входные комиссии. Никаких риэлторов: хотите сдать квартиру? Выставляете её в приложении, вам пишет желающий арендовать вашу недвижимость, и вы с ним договариваетесь о дальнейших условиях. Все гениальное просто.
Оплачивать жилье можно через сам сервис (собственнику будет приходить оповещение об оплате), а ещё разработчики утверждают, что через приложение можно следить за состоянием недвижимости.
Казимир
Ещё один интересный стартап, который позволяет решить весьма нестандартную проблему. Люди часто сталкиваются с проблемой отсутствия гостевых парковочных мест у новых ЖК. Есть, конечно, и подземный паркинг, но путь туда кому-то кроме владельцев заказан.
Именно в такой вот ситуации может помочь сервис Казимир, который позволяет сдавать свои парковочные места в аренду гостям. Пользоваться сервисом легко: это телеграм-бот с интуитивно-понятным интерфейсом. Владельцу не надо сообщать персональные данные, а арендатор защищен от мошеннических схем — и гости целы, и хозяева сыты.
Будущее за онлайн-сервисами
На примере нашей подборки видно, что один из трендов современности — напрямую связать людей, которым есть что друг другу предложить. Сейчас в России появляется всё больше крутых приложений для поиска и сдачи жилья: стартапы предлагают способы связи без посредников, которые позволят быстро и удобно найти арендаторов или даже заработать на гостевой парковке.
Безусловно, это далеко не финальный этап в развитии подобных сервисов. Да, всё уже стало проще и удобнее, но как знать, какие ещё чудные открытия сулит нам будущее. Это ли не здорово?