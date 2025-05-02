Действовать на опережение: российские SIEM-системы

Что такое SIEM-системы?

Каждый день в новостях мы слышим о новых киберпреступлениях: то пенсионер перевёл крупную сумму мошенникам, то персональные данные тысяч пользователей оказались в открытом доступе. В наше время грабители предпочитают действовать не в подворотне, а в интернете.

Существует множество способов защитить себя от кибератак: от соблюдения простых правил цифровой гигиены до использования антивирусных программ. Однако, иногда даже этих мер бывает недостаточно, и требуется комплексный подход. И тут на помощь приходят SIEM-системы.