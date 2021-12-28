Российский конкурент беспилотных убийц

Что мы знаем

По классификации наш красавчик попадает под группу MALE, то есть в средневысотные БПЛА с большой продолжительностью полёта (как правило от суток в небе без бомбовой нагрузки). В следующем году вроде как анонсированы полёты Иноходца группы HALE (высотный), он же Орион-2 (Гелиос), но пока не о нём.

По скорости никаких сюрпризов, крейсерская 120 км/ч и до 200 км/ч, как и у всех +/-. Взлётная масса 1100 кг, но это не так важно, важнее его конкретная полезная нагрузка. Но и тут данные пока разнятся между 200 – 250 кг. Вполне вероятно, что будут различия между войсковой и экспортной версией, иностранные источники приписывают ему 200 кг.

Так или иначе, это нормальные цифры, хотя существуют птички и покруче, типа израильского Hermes 900, который при взлётной массе в 970 кг может потянуть все три центнера. И не забывайте, что есть настоящий Голиаф в этой весовой категории — американский MQ-1C, который сдюжит и 360 кг, а в модернизации нагрузка увеличена до 485, но с учётом дополнительных внешних топливных баков.