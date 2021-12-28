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Российский конкурент беспилотных убийц

Давно пора
БПЛА Орион российского производства и разработки давно на слуху, но на днях наконец его продемонстрировали во всей красе. Зрада это, или перемога, или ни то ни сё... попробуем разобраться.
Российский конкурент беспилотных убийц

Итак, российский разведывательно-ударный БПЛА Орион, он же Иноходец (так его будут называть в войсках), наконец показан во всей красе по ТВ. Ну что, Россия теперь попала в клуб стран разрабатывающих и производящих серьёзные боевые БПЛА.

Разумеется, пока доказывают это лишь несколько репортажей с испытаний по ТВ, где восторженные женские голоса обсуждают боевые возможности дронов, как перезапуск «Секс в большом городе» (если, что никакого сексизма, токмо ради петросянства, хотя Петросяну тоже может не понравиться). Мы, как обычно, лезем в дебри этих непонятных штуковин, чтобы разобраться, что в итоге получают наши войска, торт или не торт.

Орион-Э (Экспортный)

Орион-Э (Экспортный)

ТАСС

Что мы знаем

По классификации наш красавчик попадает под группу MALE, то есть в средневысотные БПЛА с большой продолжительностью полёта (как правило от суток в небе без бомбовой нагрузки). В следующем году вроде как анонсированы полёты Иноходца группы HALE (высотный), он же Орион-2 (Гелиос), но пока не о нём.

По скорости никаких сюрпризов, крейсерская 120 км/ч и до 200 км/ч, как и у всех +/-. Взлётная масса 1100 кг, но это не так важно, важнее его конкретная полезная нагрузка. Но и тут данные пока разнятся между 200 – 250 кг. Вполне вероятно, что будут различия между войсковой и экспортной версией, иностранные источники приписывают ему 200 кг.

Так или иначе, это нормальные цифры, хотя существуют птички и покруче, типа израильского Hermes 900, который при взлётной массе в 970 кг может потянуть все три центнера. И не забывайте, что есть настоящий Голиаф в этой весовой категории — американский MQ-1C, который сдюжит и 360 кг, а в модернизации нагрузка увеличена до 485, но с учётом дополнительных внешних топливных баков.

Hermes 900

Hermes 900

elbit-systems-ltd.defence.ru

Другой важный параметр оценки — время нахождения в полёте, в прежних ТТХ указывались 20 часов, а по ТВ отрапортовали о «свыше» 24. В этом плане российский беспилотник тоже ни поругать, ни похвалить — нормально, даже лучше китайского Илуна (Wing Loong), который то ли копия устаревающего американского Предатора, то ли самостоятельной китайской разработки (выбор зависит от степени вашей преданности товарищу Xi).

В то же время у израильтян и американцев современные беспилотники давно летают дольше 30 часов, а некоторые и за 40 часов, как IAI Heron.

Ну и наконец третий важный параметр — радиус действия. Достоверно можно судить только об управляемом режиме, и тут у нас заявлено 300 км, что довольно внушительно и сильно оставляет позади тот же Байрактар TB-2. Но при этом до сих пор ничего не ясно про возможности автономного действия.

Китайский БПЛА класса MALE, главный претендент на звание "нууу такое" среди оппонентов

Китайский БПЛА класса MALE, главный претендент на звание "нууу такое" среди оппонентов

И здесь появляется важная оговорка — в открытых данных чаще указывают характеристики экспортных машинок, а машинки для внутреннего пользования почти всегда более крутые, но этот факт почти никогда не афишируют.

Вооружение

Орион-Иноходец вооружён следующими типами бомб:

ФАБ-50 — ничего особенного, свободнопадающая бомба, по принципу действия мало отличается от бомб времён Второй мировой. Конечно, с сегодняшними сверхточными прицельными комплексами выжать из старушек можно ещё порядочно, беспилотник летит медленно и погрешности в расчётах минимальны.

КАБ-20 и КАБ-50 — уже интереснее, это корректируемые авиабомбы в трёх типах наведения: лазерные, тепловизионные и телевизионные. Отличаются предсказуемо большей точностью, 5-10 метров максимум. По движущимся целям малополезны, но по позициям противника, артиллерии, колоннам грузовиков работать можно вполне эффективно.

УПАБ-50 — управляемая бомба, и ещё планирующая. Её отличают небольшие крылышки, за счёт которых увеличивается радиус действия носителя, потому что с ними бомба способна пролететь к цели дальше. Это позволит Ориону атаковать цели, не входя в зону поражения лёгких зенитных средств или постановщиков помех.

Как же я люблю BTS, вот они слева направо... ФАБ-50, УПАБ-50 и КАБ (извините за вотермарку, но это лучший ракурс)

Как же я люблю BTS, вот они слева направо... ФАБ-50, УПАБ-50 и КАБ (извините за вотермарку, но это лучший ракурс)

Anna news

Х-50 — индекс, конечно, так себе. Потому что раньше он принадлежал полуторатонной тактической крылатой ракете средней дальности для Ту-160, или Х-СД. А теперь это имя принадлежит малогабаритной крылатой ракете для Иноходца, с чем его и поздравляем. Из всего известного на сегодня спектра вооружений она наиболее технологичная.

Возможности ракеты в полной мере пока не известны, потому что ещё в августе была информация, что работы над ней продолжаются — надо полагать, что и сейчас её следует отнести к перспективным. Если верить предварительным данным, дистанция будет сопоставима с турецкими UTMAS или американскими AGM-114 Hellfire или +/- 8 км.

Боевая часть может быть разной — стопудово противотанковая версия, фугасная и осколочно-фугасная, термобарическая и бог знает ещё чего. Радиолокационное и лазерное наведение, активное/полуактивное — цель, как положено, обречена, ну или почти.

Х-50, что в принципе и так видно

Х-50, что в принципе и так видно

Бомбы же имеет боевую часть, унифицированную... догадайтесь с трёх раз с чем? … С Градами, или РСЗО БМ-21! Вроде неожиданно, а с другой стороны логично — это дёшево и быстро.

Разумеется, никаких препятствий нет и для установки ПТУР типа Корнет или Метис, что нам и показали в репортаже России 24. Точнее, пока нам показали имитацию боевой работы — вражеский дрон-вертолёт прорывается к объекту, навстречу ему выпущен Орион, с ТПК (Транспортно-пусковым контейнером) от ПТУР Корнет под фюзеляжем. Орион его легко сбивает.

вместо тысячи слов

С одной стороны, решение толковое, хотя не ясно, насколько. Выстрел из Корнета значительно практичнее и дешевле, чем из той же Иглы:

  • Во-первых, у БПЛА мизерно малый тепловой след для головки самонаведения;

  • Во-вторых, Орион гораздо круче в обнаружении и точном поражении целей в сравнении с реакцией, зрением и везением зенитчика из плоти и крови с ПЗРК или тем более зушкой (зенитка ЗУ-23-2);

  • В-третьих, перехват можно выполнить на большом удалении от уязвимого объекта.

С другой стороны, мне лично неизвестна ракета для Корнетов (скорее всего именно он в репортаже, но можете поправить в комментах, если ошибусь) с осколочно-фугасной боевой частью, более надёжной для поражения воздушной цели. Хотя фугас в Корнете очень мощный: в принципе, даже с учётом дистанционного подрыва его должно хватить для БПЛА. Но есть вероятность, что для таких целей в перспективе разработают новые ракеты.

Неясно и как будет вести себя лазер в сложных погодных условиях, ведь цель будет в воздухе, и не обязательно так низко, как в репортаже госканала — может быть и два, три, четыре километра. Да и БПЛА, хоть и медленный, но далеко не танк по манёвренности и скорости, чтобы легко подсвечивать ракету-убийцу дронов.

Конкуренты

Bayraktar TB-2, такой маленький, а крови успел попортить

Bayraktar TB-2, такой маленький, а крови успел попортить

Ну а конкурентов мы уже обрисовали вскользь, хотя, конечно, Орион в первую очередь сравнивают с Байрактаром. Оно и понятно, эта турецкая дрянь богато пошумела последние пару-тройку лет — Сирия, Карабах и вот теперь Украина. И хотя наш настоящий MALE БПЛА появился неприлично поздно, он оставляет Байрактар по большинству параметров позади: и продолжительность полёта, и боевая нагрузка, и радиус действия в полтора-два раза больше.

Но ведь это сравнение с Байрактар TB-2, который воюет уже с 2014 года, а в следующем 2022 году в воздух должен подняться Байрактар TB-3, и будут известны его возможности. И турки явно не планируют капитулировать и вываливать на рынок старьё в новом дизайне. Короче, будем посмотреть, как говорится.

Более серьёзные игрушки израильтян и американцев, типа Гермес 900 и MQ-1C Grey Eagle, всё же превосходят российского дебютанта. Не говоря уже про MQ-9 Reaper, который за счёт рекордов по нахождению в полёте (27 часов), бомбовой нагрузке (около 2000! Кг), потолку (15 км) и дальности (до 2000 км), остаётся на сегодня непревзойдённым.

MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper

Непревзойдённым Reaper, правда, остаётся и по цене — почти 30 млн. $ только за сам дрон. Скорей всего поэтому американцы используют его только в особо тонких операциях: как правило, для убийства разных поехавших исламистов, или самое громкое — убийство иранского военного лидера Касема Сулеймани по личному приказу Трампа.

Нашей армии такие проекты пока не по карману, но с более тривиальными конкурентами всё же не критичный разрыв, а войска РФ, точнее Силы Специальных Операций, наконец получили адекватное мировым стандартам оружие для профильных задач.

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