Российский конкурент беспилотных убийц

Российский конкурент беспилотных убийцДавно пора
Итак, российский разведывательно-ударный БПЛА Орион, он же Иноходец (так его будут называть в войсках), наконец показан во всей красе по ТВ. Ну что, Россия теперь попала в клуб стран разрабатывающих и производящих серьёзные боевые БПЛА.
Разумеется, пока доказывают это лишь несколько репортажей с испытаний по ТВ, где восторженные женские голоса обсуждают боевые возможности дронов, как перезапуск «Секс в большом городе» (если, что никакого сексизма, токмо ради петросянства, хотя Петросяну тоже может не понравиться). Мы, как обычно, лезем в дебри этих непонятных штуковин, чтобы разобраться, что в итоге получают наши войска, торт или не торт.
ТАСС
Что мы знаем
По классификации наш красавчик попадает под группу MALE, то есть в средневысотные БПЛА с большой продолжительностью полёта (как правило от суток в небе без бомбовой нагрузки). В следующем году вроде как анонсированы полёты Иноходца группы HALE (высотный), он же Орион-2 (Гелиос), но пока не о нём.
По скорости никаких сюрпризов, крейсерская 120 км/ч и до 200 км/ч, как и у всех +/-. Взлётная масса 1100 кг, но это не так важно, важнее его конкретная полезная нагрузка. Но и тут данные пока разнятся между 200 – 250 кг. Вполне вероятно, что будут различия между войсковой и экспортной версией, иностранные источники приписывают ему 200 кг.
Так или иначе, это нормальные цифры, хотя существуют птички и покруче, типа израильского Hermes 900, который при взлётной массе в 970 кг может потянуть все три центнера. И не забывайте, что есть настоящий Голиаф в этой весовой категории — американский MQ-1C, который сдюжит и 360 кг, а в модернизации нагрузка увеличена до 485, но с учётом дополнительных внешних топливных баков.
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Другой важный параметр оценки — время нахождения в полёте, в прежних ТТХ указывались 20 часов, а по ТВ отрапортовали о «свыше» 24. В этом плане российский беспилотник тоже ни поругать, ни похвалить — нормально, даже лучше китайского Илуна (Wing Loong), который то ли копия устаревающего американского Предатора, то ли самостоятельной китайской разработки (выбор зависит от степени вашей преданности товарищу Xi).
В то же время у израильтян и американцев современные беспилотники давно летают дольше 30 часов, а некоторые и за 40 часов, как IAI Heron.
Ну и наконец третий важный параметр — радиус действия. Достоверно можно судить только об управляемом режиме, и тут у нас заявлено 300 км, что довольно внушительно и сильно оставляет позади тот же Байрактар TB-2. Но при этом до сих пор ничего не ясно про возможности автономного действия.
И здесь появляется важная оговорка — в открытых данных чаще указывают характеристики экспортных машинок, а машинки для внутреннего пользования почти всегда более крутые, но этот факт почти никогда не афишируют.
Вооружение
Орион-Иноходец вооружён следующими типами бомб:
ФАБ-50 — ничего особенного, свободнопадающая бомба, по принципу действия мало отличается от бомб времён Второй мировой. Конечно, с сегодняшними сверхточными прицельными комплексами выжать из старушек можно ещё порядочно, беспилотник летит медленно и погрешности в расчётах минимальны.
КАБ-20 и КАБ-50 — уже интереснее, это корректируемые авиабомбы в трёх типах наведения: лазерные, тепловизионные и телевизионные. Отличаются предсказуемо большей точностью, 5-10 метров максимум. По движущимся целям малополезны, но по позициям противника, артиллерии, колоннам грузовиков работать можно вполне эффективно.
УПАБ-50 — управляемая бомба, и ещё планирующая. Её отличают небольшие крылышки, за счёт которых увеличивается радиус действия носителя, потому что с ними бомба способна пролететь к цели дальше. Это позволит Ориону атаковать цели, не входя в зону поражения лёгких зенитных средств или постановщиков помех.
Anna news
Х-50 — индекс, конечно, так себе. Потому что раньше он принадлежал полуторатонной тактической крылатой ракете средней дальности для Ту-160, или Х-СД. А теперь это имя принадлежит малогабаритной крылатой ракете для Иноходца, с чем его и поздравляем. Из всего известного на сегодня спектра вооружений она наиболее технологичная.
Возможности ракеты в полной мере пока не известны, потому что ещё в августе была информация, что работы над ней продолжаются — надо полагать, что и сейчас её следует отнести к перспективным. Если верить предварительным данным, дистанция будет сопоставима с турецкими UTMAS или американскими AGM-114 Hellfire или +/- 8 км.
Боевая часть может быть разной — стопудово противотанковая версия, фугасная и осколочно-фугасная, термобарическая и бог знает ещё чего. Радиолокационное и лазерное наведение, активное/полуактивное — цель, как положено, обречена, ну или почти.
Бомбы же имеет боевую часть, унифицированную... догадайтесь с трёх раз с чем? … С Градами, или РСЗО БМ-21! Вроде неожиданно, а с другой стороны логично — это дёшево и быстро.
Разумеется, никаких препятствий нет и для установки ПТУР типа Корнет или Метис, что нам и показали в репортаже России 24. Точнее, пока нам показали имитацию боевой работы — вражеский дрон-вертолёт прорывается к объекту, навстречу ему выпущен Орион, с ТПК (Транспортно-пусковым контейнером) от ПТУР Корнет под фюзеляжем. Орион его легко сбивает.
С одной стороны, решение толковое, хотя не ясно, насколько. Выстрел из Корнета значительно практичнее и дешевле, чем из той же Иглы:
Во-первых, у БПЛА мизерно малый тепловой след для головки самонаведения;
Во-вторых, Орион гораздо круче в обнаружении и точном поражении целей в сравнении с реакцией, зрением и везением зенитчика из плоти и крови с ПЗРК или тем более зушкой (зенитка ЗУ-23-2);
В-третьих, перехват можно выполнить на большом удалении от уязвимого объекта.
С другой стороны, мне лично неизвестна ракета для Корнетов (скорее всего именно он в репортаже, но можете поправить в комментах, если ошибусь) с осколочно-фугасной боевой частью, более надёжной для поражения воздушной цели. Хотя фугас в Корнете очень мощный: в принципе, даже с учётом дистанционного подрыва его должно хватить для БПЛА. Но есть вероятность, что для таких целей в перспективе разработают новые ракеты.
Неясно и как будет вести себя лазер в сложных погодных условиях, ведь цель будет в воздухе, и не обязательно так низко, как в репортаже госканала — может быть и два, три, четыре километра. Да и БПЛА, хоть и медленный, но далеко не танк по манёвренности и скорости, чтобы легко подсвечивать ракету-убийцу дронов.
Конкуренты
Ну а конкурентов мы уже обрисовали вскользь, хотя, конечно, Орион в первую очередь сравнивают с Байрактаром. Оно и понятно, эта турецкая дрянь богато пошумела последние пару-тройку лет — Сирия, Карабах и вот теперь Украина. И хотя наш настоящий MALE БПЛА появился неприлично поздно, он оставляет Байрактар по большинству параметров позади: и продолжительность полёта, и боевая нагрузка, и радиус действия в полтора-два раза больше.
Но ведь это сравнение с Байрактар TB-2, который воюет уже с 2014 года, а в следующем 2022 году в воздух должен подняться Байрактар TB-3, и будут известны его возможности. И турки явно не планируют капитулировать и вываливать на рынок старьё в новом дизайне. Короче, будем посмотреть, как говорится.
Более серьёзные игрушки израильтян и американцев, типа Гермес 900 и MQ-1C Grey Eagle, всё же превосходят российского дебютанта. Не говоря уже про MQ-9 Reaper, который за счёт рекордов по нахождению в полёте (27 часов), бомбовой нагрузке (около 2000! Кг), потолку (15 км) и дальности (до 2000 км), остаётся на сегодня непревзойдённым.
Непревзойдённым Reaper, правда, остаётся и по цене — почти 30 млн. $ только за сам дрон. Скорей всего поэтому американцы используют его только в особо тонких операциях: как правило, для убийства разных поехавших исламистов, или самое громкое — убийство иранского военного лидера Касема Сулеймани по личному приказу Трампа.
Нашей армии такие проекты пока не по карману, но с более тривиальными конкурентами всё же не критичный разрыв, а войска РФ, точнее Силы Специальных Операций, наконец получили адекватное мировым стандартам оружие для профильных задач.