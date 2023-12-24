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Наука и технологии
21:05, 24 декабря 2023
6 мин.

Российский след в Дубае

Родина нас не оставит

Русской речью в Арабских Эмиратах уже никого не удивить. Граждан России сейчас так много в ОАЭ, что вполне переименовывать её в Дубайскую область. Кто-то едет на отдых, потому что турецкий берег замылил глаза, кто-то перебирается из-за релокации, некоторые предпочитают зимовать в тёплом местечке, а другие едут в поисках хорошего заработка (плюс та самая «дубайская биржа труда», но подробности, пожалуй, опустим).

Короче популярное направление для россиян, и чего уж тут скрывать — обеспеченных россиян. А что мы обычно делаем, оказавшись заграницей на долгий срок? Правильно — начинаем тосковать по родным берёзкам, товарам, сервису и еде.

Это часть программы импортозамещения

Это часть программы импортозамещения

© vse-shutochki

Общепит

Ни для кого не секрет, что ресторанный бизнес в России, а в частности в двух столицах, на очень высоком уровне. Есть буквально всё, на любой вкус и кошелёк. Придумать что-то новое и пробиться — дико тяжело. Да и конкурентная борьба такая, что приходится из кожи вон лезть. В Дубае тоже есть рестораны и кафе, и их также немало, но качество не всегда дотягивает до российского, да и выбора у нас побогаче будет. А публика явно платежеспособная. Арабы готовы выложить немаленькую сумму за один семейный ужин, и московские гости с радостью почувствуют вкус Родины, снова вернутся к российскому сервису. Открыть ресторан в Дубае стоит в несколько раз дороже, чем в Москве, но и выручка также существенно обгоняет наши показатели.

Российский след в Дубае
© KamranAydinov

Само собой, маленький ресторанчик не поедет создавать свои филиалы в Эмиратах. На рынок выходят в основном крупные игроки. Например, Restart Vasilchuk Brothers уже открыли один проект в Дубае, называется «Belcanto»( итальянская кухня) и располагается в здании Дубайского оперного театра, короче дорого-богато. Ещё несколько проектов на стадии разработки.

Один из основателей White Rabbit Family тоже не сидит сложа руки и обживается на дубайской территории. Тот самый московский ресторан «Сахалин» вскоре откроется и там. Первый российский гастротеатр с «погружением» Krasota (еда+визуал) также двигается семимильными шагами в страну нефти и песков. Остается только порадоваться за наших толстосумов, скоро всё будет почти как дома!

Неважно где вы пойдёте в ресторан, главное хорошая компания...

Неважно где вы пойдёте в ресторан, главное хорошая компания...

© pikabu

Можете не переживать за российских эмигрантов и туристов, если им наскучат все эти рестораны «с претензией», то наш бизнес позаботится и об этом. «Додо-пицца» намерились покорить Эмираты и уже открыли первое заведение. Может кто-то не ожидает встретить на улицах Дубая заведение, которое располагается в любом спальном районе Москвы (и есть в каждом российском городе), но они уже давно работают за рубежом: от Германии до Вьетнама. Возможно, владельцам просто не дает покоя слава Макдака (рус.перевод: Вкусно и Точка)?

Жаль, за бугром такое не прокатит

Жаль, за бугром такое не прокатит

© pikabu

Непродовольственный сегмент

Едой, конечно, сыт будешь, но а что есть помимо кафе и ресторанов? Где россиянам покупать шмотки, если иностранные бренды успели надоесть? Ставший популярным в России 12 storeez открыли уже два своих магазина в Дубае, и не абы где, а в Dubai Mall и Dubai Marina Mall. В этих местах отличная проходимость, владельцы явно настроены на серьезное развитие, и не собираются просто формально открыть представительства ради получения заграничных документов. Продаётся всё то, что есть и в России – одежда, обувь аксессуары.

Sodamoda — российский бренд женской одежды, обязательно для стильных и уверенных в себе, как гласит инфа с сайта. Одними из первых вышли на эмиратский рынок в прошлом году: создательница объяснила, что немало покупательниц живёт в Дубае. Логично, что лакомый кусочек терять не хочется, к тому же можно совместить приятное с полезным: догнать свою клиентуру и выйти уже на международный уровень.

Российский след в Дубае
© standret

Окей, а что там с косметикой? Что-то типо нашего привычного Летуаля будет? Конечно же да, точнее, он сам и будет. В начале этого года компания заявила, что их амбиции простираются на ближнее зарубежье и ОАЭ. Кончено, бьюти-сегмент в Эмиратах и без наших магазинов приличный, плюс, как и в случае с одеждой, есть куча магазинов и брендов, которые там остались, в отличие от России, но всё же Летуаль гигант на российском косметическом рынке. Есть те, кто привык там закупаться, десять лет это делал и столько же ещё будет, так что их точно порадует приход российской сети. Да и не пропадать же бриллиантовым карточкам?

Из неожиданного — Fix price в 2024 собрались в ОАЭ. Это туристам в Дубае нужны бутики, заморские цацки и айфоны со скидкой, а настоящие российские эмигранты хотят хлам инвентарь для дома и прочую 1001 мелочёвку за копейки. Если задуматься, то новость не такая и удивительная. Сеть уже давно работает и в других странах (правда, ближнего зарубежья), выручки у них неплохие, да и сам формат «всё за доллар/рубль/дирхам» не в России придуман, даже в Дубае есть аналогичный магазин «Day to day». И по секрету: во-первых, не все арабы купаются в золоте, во-вторых, в Дубае живут не только богатые арабы и россияне, поэтому магазин с барахлом по низким ценам имеет место быть в любой точке мира.

Российский след в Дубае
© stockking

Помимо больших брендов из России, в Дубае с каждым годом растёт и малый бизнес с российскими корнями. Салоны красоты, студии фитнеса и перманентного макияжа, всё это с нашим уклоном и уровнем оказания услуг. Делается так, что новым «эмиратцам» точно не позабыть московский уровень жизни.

Заманчивые условия

Мотивация для расширения географии наших брендов ясна: не терять часть своих клиентов, которые переехали на ПМЖ или просто надолго, вдобавок найти новых, прокачав свой бизнес. Красивая подпись о добавившейся локации и сразу + к ценности у себя дома и аж международное позиционирование! А как вообще это сделать? Стоит ли игра свеч, или все эти заморочки больше ради хорошего понта, а не прибыли?

В Дубае есть огромное преимущество для наших бизнесменов — нейтралитет и низкая налоговая ставка. Не перекрывают кислород — уже хорошо. Но надо сразу понимать, что открыться в Эмиратах — это дорого, в разы дороже, чем на Родине. Поэтому совсем маленький бизнес навряд ли выживет без хорошей финансовой подушки. С арендой помещения тоже всё строго, никаких просрочек и косяков, чётко, по делу и даже без «восточных фокусов», но как мы уже успели заметить, если всё пойдёт хорошо, то прибыль явно отобьёт все расходы.

Российские бренды могут существовать при любых погодных условиях

Российские бренды могут существовать при любых погодных условиях

© Спутник туриста

Нейтралитет нейтралитетом, но открыть счета в банке не так то просто, нужно время. Всё досконально изучат, арабам тоже не хочется ссориться с «западными партнёрами». Поэтому и вопрос не только в деньгах: если нужно залечь на дно и не отсвечивать из-за санкций, что-то открыв для вида, — Дубай не вариант.

Идеальный бизнес из России в Дубае — немаленький бренд, который не попал под опалу, вполне успешен на Родине (всё хорошо функционирует и приносит прибыль). Вдобавок желание и возможность расширяться.

А что по перспективам?

Из неочевидных плюсов работы бренда в ОАЭ — выход в другие страны Ближнего Востока. Не Дубаем единым, товарищи! Если бизнес придется по душе не только россиянам, то это будет отличный повод расшириться в сторону Кувейта, Катара и прочих стран Персидского залива. Деньги там есть, а конкуренции меньше, впрочем, как и населения.

Судя по всему, российские бренды и дальше будут расти в геометрической прогрессии, захватывая эмиратский рынок. Ни туристов, ни релокантов в Дубае меньше не становится. Условия более чем приемлемые, так почему бы и нет? Ведь речь не идёт о тех, кто уходит из России или отказывается от своего происхождения. Наоборот, продвигать made in Russia — дело сейчас крайне полезное и социально одобряемое. Главное не ударить в грязь лицом.

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