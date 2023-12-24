Российский след в Дубае

Российский след в ДубаеРодина нас не оставит
Русской речью в Арабских Эмиратах уже никого не удивить. Граждан России сейчас так много в ОАЭ, что вполне переименовывать её в Дубайскую область. Кто-то едет на отдых, потому что турецкий берег замылил глаза, кто-то перебирается из-за релокации, некоторые предпочитают зимовать в тёплом местечке, а другие едут в поисках хорошего заработка (плюс та самая «дубайская биржа труда», но подробности, пожалуй, опустим).
Короче популярное направление для россиян, и чего уж тут скрывать — обеспеченных россиян. А что мы обычно делаем, оказавшись заграницей на долгий срок? Правильно — начинаем тосковать по родным берёзкам, товарам, сервису и еде.
Общепит
Ни для кого не секрет, что ресторанный бизнес в России, а в частности в двух столицах, на очень высоком уровне. Есть буквально всё, на любой вкус и кошелёк. Придумать что-то новое и пробиться — дико тяжело. Да и конкурентная борьба такая, что приходится из кожи вон лезть. В Дубае тоже есть рестораны и кафе, и их также немало, но качество не всегда дотягивает до российского, да и выбора у нас побогаче будет. А публика явно платежеспособная. Арабы готовы выложить немаленькую сумму за один семейный ужин, и московские гости с радостью
почувствуют вкус Родины, снова вернутся к российскому сервису. Открыть ресторан в Дубае стоит в несколько раз дороже, чем в Москве, но и выручка также существенно обгоняет наши показатели.
Само собой, маленький ресторанчик не поедет создавать свои филиалы в Эмиратах. На рынок выходят в основном крупные игроки. Например, Restart Vasilchuk Brothers уже открыли один проект в Дубае, называется «Belcanto»( итальянская кухня) и располагается в здании Дубайского оперного театра, короче дорого-богато. Ещё несколько проектов на стадии разработки.
Один из основателей White Rabbit Family тоже не сидит сложа руки и обживается на дубайской территории. Тот самый московский ресторан «Сахалин» вскоре откроется и там. Первый российский гастротеатр с «погружением» Krasota (еда+визуал) также двигается семимильными шагами в страну нефти и песков. Остается только порадоваться за наших толстосумов, скоро всё будет почти как дома!
Можете не переживать за российских эмигрантов и туристов, если им наскучат все эти рестораны «с претензией», то наш бизнес позаботится и об этом. «Додо-пицца» намерились покорить Эмираты и уже открыли первое заведение. Может кто-то не ожидает встретить на улицах Дубая заведение, которое располагается в любом спальном районе Москвы (и есть в каждом российском городе), но они уже давно работают за рубежом: от Германии до Вьетнама. Возможно, владельцам просто не дает покоя слава Макдака (рус.перевод: Вкусно и Точка)?
Непродовольственный сегмент
Едой, конечно, сыт будешь, но а что есть помимо кафе и ресторанов? Где россиянам покупать шмотки, если иностранные бренды успели надоесть? Ставший популярным в России 12 storeez открыли уже два своих магазина в Дубае, и не абы где, а в Dubai Mall и Dubai Marina Mall. В этих местах отличная проходимость, владельцы явно настроены на серьезное развитие, и не собираются просто формально открыть представительства ради получения заграничных документов. Продаётся всё то, что есть и в России – одежда, обувь аксессуары.
Sodamoda — российский бренд женской одежды, обязательно для стильных и уверенных в себе, как гласит инфа с сайта. Одними из первых вышли на эмиратский рынок в прошлом году: создательница объяснила, что немало покупательниц живёт в Дубае. Логично, что лакомый кусочек терять не хочется, к тому же можно совместить приятное с полезным: догнать свою клиентуру и выйти уже на международный уровень.
Окей, а что там с косметикой? Что-то типо нашего привычного Летуаля будет? Конечно же да, точнее, он сам и будет. В начале этого года компания заявила, что их амбиции простираются на ближнее зарубежье и ОАЭ. Кончено, бьюти-сегмент в Эмиратах и без наших магазинов приличный, плюс, как и в случае с одеждой, есть куча магазинов и брендов, которые там остались, в отличие от России, но всё же Летуаль гигант на российском косметическом рынке. Есть те, кто привык там закупаться, десять лет это делал и столько же ещё будет, так что их точно порадует приход российской сети. Да и не пропадать же бриллиантовым карточкам?
Из неожиданного — Fix price в 2024 собрались в ОАЭ. Это туристам в Дубае нужны бутики, заморские цацки и айфоны со скидкой, а настоящие российские эмигранты хотят
хлам инвентарь для дома и прочую 1001 мелочёвку за копейки. Если задуматься, то новость не такая и удивительная. Сеть уже давно работает и в других странах (правда, ближнего зарубежья), выручки у них неплохие, да и сам формат «всё за доллар/рубль/дирхам» не в России придуман, даже в Дубае есть аналогичный магазин «Day to day». И по секрету: во-первых, не все арабы купаются в золоте, во-вторых, в Дубае живут не только богатые арабы и россияне, поэтому магазин с барахлом по низким ценам имеет место быть в любой точке мира.
Помимо больших брендов из России, в Дубае с каждым годом растёт и малый бизнес с российскими корнями. Салоны красоты, студии фитнеса и перманентного макияжа, всё это с нашим уклоном и уровнем оказания услуг. Делается так, что новым «эмиратцам» точно не позабыть московский уровень жизни.
Заманчивые условия
Мотивация для расширения географии наших брендов ясна: не терять часть своих клиентов, которые переехали на ПМЖ или просто надолго, вдобавок найти новых, прокачав свой бизнес. Красивая подпись о добавившейся локации и сразу + к ценности у себя дома и аж международное позиционирование! А как вообще это сделать? Стоит ли игра свеч, или все эти заморочки больше ради хорошего понта, а не прибыли?
В Дубае есть огромное преимущество для наших бизнесменов — нейтралитет и низкая налоговая ставка. Не перекрывают кислород — уже хорошо. Но надо сразу понимать, что открыться в Эмиратах — это дорого, в разы дороже, чем на Родине. Поэтому совсем маленький бизнес навряд ли выживет без хорошей финансовой подушки. С арендой помещения тоже всё строго, никаких просрочек и косяков, чётко, по делу и даже без «восточных фокусов», но как мы уже успели заметить, если всё пойдёт хорошо, то прибыль явно отобьёт все расходы.
Нейтралитет нейтралитетом, но открыть счета в банке не так то просто, нужно время. Всё досконально изучат, арабам тоже не хочется ссориться с «западными партнёрами». Поэтому и вопрос не только в деньгах: если нужно залечь на дно и не отсвечивать из-за санкций, что-то открыв для вида, — Дубай не вариант.
Идеальный бизнес из России в Дубае — немаленький бренд, который не попал под опалу, вполне успешен на Родине (всё хорошо функционирует и приносит прибыль). Вдобавок желание и возможность расширяться.
А что по перспективам?
Из неочевидных плюсов работы бренда в ОАЭ — выход в другие страны Ближнего Востока. Не Дубаем единым, товарищи! Если бизнес придется по душе не только россиянам, то это будет отличный повод расшириться в сторону Кувейта, Катара и прочих стран Персидского залива. Деньги там есть, а конкуренции меньше, впрочем, как и населения.
Судя по всему, российские бренды и дальше будут расти в геометрической прогрессии, захватывая эмиратский рынок. Ни туристов, ни релокантов в Дубае меньше не становится. Условия более чем приемлемые, так почему бы и нет? Ведь речь не идёт о тех, кто уходит из России или отказывается от своего происхождения. Наоборот, продвигать made in Russia — дело сейчас крайне полезное и социально одобряемое. Главное не ударить в грязь лицом.