Российский след в Дубае

Окей, а что там с косметикой? Что-то типо нашего привычного Летуаля будет? Конечно же да, точнее, он сам и будет. В начале этого года компания заявила, что их амбиции простираются на ближнее зарубежье и ОАЭ. Кончено, бьюти-сегмент в Эмиратах и без наших магазинов приличный , плюс, как и в случае с одеждой, есть куча магазинов и брендов, которые там остались, в отличие от России, но всё же Летуаль гигант на российском косметическом рынке. Есть те, кто привык там закупаться, десять лет это делал и столько же ещё будет, так что их точно порадует приход российской сети. Да и не пропадать же бриллиантовым карточкам?

Из неожиданного — Fix price в 2024 собрались в ОАЭ. Это туристам в Дубае нужны бутики, заморские цацки и айфоны со скидкой, а настоящие российские эмигранты хотят хлам инвентарь для дома и прочую 1001 мелочёвку за копейки. Если задуматься, то новость не такая и удивительная. Сеть уже давно работает и в других странах (правда, ближнего зарубежья), выручки у них неплохие, да и сам формат «всё за доллар/рубль/дирхам» не в России придуман, даже в Дубае есть аналогичный магазин «Day to day». И по секрету: во-первых, не все арабы купаются в золоте, во-вторых, в Дубае живут не только богатые арабы и россияне, поэтому магазин с барахлом по низким ценам имеет место быть в любой точке мира.