В путь пойдёшь — сервисы найдутся. Что нового предлагает российский TravelTech?

Путешествия расширяют наш кругозор и открывают нам образ жизни других людей. Одно из преимуществ России заключается в том, что здесь проживает такое количество различных национальностей, что познать красоту культурного разнообразия можно и без загранпаспорта.

До недавнего времени у туризма в России было основных 2 проблемы: дороговизна и отсутствие туристической инфраструктуры. Зачастую, людям приходилось самим планировать своё времяпровождение в другом городе, так как достойных приложений и сервисов, которые могли бы подсказать, какие места стоит посетить, было ничтожно мало. Однако, всё меняется.

Какие новинки могут изменить облик российского туризма?

Прогулка.FM

Иногда так хочется пройтись по городу в наушниках и узнать о нём что-то новое без гида и толпы туристов. На самом деле, такой вид экскурсий возможен уже сейчас, благодаря сервису Прогулка.FM.

Приложение автоматически подбирает экскурсию пользователю, при этом оно учитывает всё: его направление, скорость движения и даже улицу, по которой он идёт. Приложение не бесплатное, но одна такая экскурсия стоит всего 120 рублей, что приблизительно в 5 раз дешевле обычной.