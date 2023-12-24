Ищущий да обрящет: зарубежное финансирование российских стартапов в 2023 году

А ещё у нас постоянно мелькает выражение «разворот на Восток», и значит это не только, что ваши друзья теперь стали чаще ездить в Дубай, вместо привычных евротуров. У этого термина много граней, касается это в том числе и бизнеса.

Ни секрет, что денег там сейчас много, и часть этих денег удачно бы смотрелась вложенной в российские проекты и технологии, вопрос только как эту инфу донести шейхам, да и не только им, но и прочим инвесторам?

ОАЭ

Раз упомянули Дубай, то и начнем тогда с Эмиратов. Интерес к финансированию проектов made in Russia у арабских инвесторов появился ещё до появления санкций. Особенно эмиратцы любят вкладываться в сферу технологий. Топ-3 ниши, которые привлекательнее всего в России для ближневосточных коллег – IT, нефтегазовая область и строительство.