Ищущий да обрящет: зарубежное финансирование российских стартапов в 2023 году

Ищущий да обрящет: зарубежное финансирование российских стартапов в 2023 годуКак найти финансирование в условиях санкций?
Кто бы дал денег — вопрос актуальный всегда, а в 2023 году вдобавок ещё и неудобный. Правда речь у нас пойдёт, не о том, кто лично вам и нам даст денег, чтобы мы не работали и радовались жизни.
Зато, мы расскажем, где молодым российским проектам с крутыми идеями и прорывными технологиями брать забугорное финансирование сегодня и выходить на мировой уровень, когда большинство инвесторов не хочет иметь с Россией никаких дел.
Существование иностранных инвестиций в Россию
Умные дядечки и тётечки экономисты в солидных костюмах нам предлагают лишь один вариант. Если хотите выйти на международный рынок и получить иностранные капиталы, то у вас одна дорожка —
чемодан, вокзал, Верхний Ларс релокация.
Но погодите, всё опять не столь очевидно, просто переехать в Европу или США уже не получится. Теперь вам нужно будет полностью скрыть своё российское происхождение и любые связи с РФ. Вот чтобы вообще никаких ниточек не привело к родине-матушке. Так что если ваш бизнес или технологии как-то связаны с Россией и полностью скрыть происхождение невозможно, то нужно искать другие страны.
По оценкам некоторых «экспертов» и до известных всем событий иностранных инвестиций как будто и не существовало в России, но тут как всегда — ничего не было, а теперь в два раза больше ничего не будет!
Где брать деньги?
Если европейские и американские партнёры отпадают сразу, то кто же тогда остаётся? Прежде всего не будем забывать, что весь мир не ограничен тем рядом стран, которые отменили Россию. На карте есть и другие части света и места. Иногда приходится об этом напоминать, потому что складывается ощущение, что многие «всепропальщики» упорно прогуливали уроки географии в школе.
Небезызвестный предприниматель Олег Дирипаска тут недавно придумал новый термин «деловой русич» и посоветовал искать спонсорства в Латинской Америке, Индии, Индонезии и прочих странах, которые готовы к партнёрству. Звучит достаточно логично, с учётом быстрых темпов развития этих государств.
А ещё у нас постоянно мелькает выражение «разворот на Восток», и значит это не только, что ваши друзья теперь стали чаще ездить в Дубай, вместо привычных евротуров. У этого термина много граней, касается это в том числе и бизнеса.
Ни секрет, что денег там сейчас много, и часть этих денег удачно бы смотрелась вложенной в российские проекты и технологии, вопрос только как эту инфу донести шейхам, да и не только им, но и прочим инвесторам?
ОАЭ
Раз упомянули Дубай, то и начнем тогда с Эмиратов. Интерес к финансированию проектов made in Russia у арабских инвесторов появился ещё до появления санкций. Особенно эмиратцы любят вкладываться в сферу технологий. Топ-3 ниши, которые привлекательнее всего в России для ближневосточных коллег – IT, нефтегазовая область и строительство.
Также арабам нравятся масштабные и уникальные проекты, которые действительно цепляют. Есть пунктик на помпезность и самое-самое. Факт этот широко известен, так что на этом можно отлично сыграть для привлечения инвестиций. С условием, что уникальность ещё и сразу демонстрирует свою окупаемость, а не только крутость ради крутости. Сами понимаете, там не дурачки сидят, понты понтами, а торговцы из арабов первоклассные, им запудрить мозги крайне сложно.
Но не всё так радужно, в действительности ситуация с инвестициями из Эмиратов неоднозначная. С одной сторона ОАЭ не присоединились к санкциям, но крупнейший эмиратский суверенный инвестфонд Mubadala приостановил деятельность в России и больше не вкладывается в наши проекты.
Не самый позитивный шаг для налаживания связей и сотрудничества, так сказать, мы, конечно, потерпим, но осадочек останется. Плюс внутри Эмиратов есть трудности с банковскими операциями из России, так как много завязано на той самой «грязной зеленой бумажке»(с) aka доллар.
Если переехать в ОАЭ, то какие плюсы получат российские стартаперы? Для начала не будут бить за паспорт, а в 2023 году одно это уже неплохо, но назовём это красиво —адекватный бизнес климат и отсутствие повсеместного предвзятого отношения ко всему российскому.
Также нет налога на прибыль, можно получить визу-резидента на 3 года, а ещё закрытый реестр компаний. Как-будто офшор, но не офшор, фантастика! Много льгот для IT-компаний и упрощённая логистика.
Но если выложить все карты на стол, можно увидеть, что и Россия, и арабские партнёры преследуют свои личные выгоды от такого сотрудничества. Мы получаем хоть какой-никакой, а выход на международный рынок (в частности на ближневосточный), плюс рассчитываем на дальнейшее вложение инвестиций в российские проекты.
Эмиратцы же получают неплохой такой импульс в области развития своих технологий, в чём они и заинтересованы в первую очередью. Не прямо чтобы безусловная любовь, но логичное и взаимовыгодное сотрудничество.
В целом Эмираты неплохой вариант как и для поиска инвесторов, так и для релокации стартапов, но и не самый лучший. Надо понимать, что вся арабская движуха в плане инвестиций, привлечения бизнеса и развития технологий только набирает обороты и встаёт на ноги. Пока им не сравниться с европейским и американским регионами, хотя темпы развития впечатляют, да и в текущей ситуации выбирать особо не приходится, как говорится: «бери, что дают».
Китай
Чем дальше мы уходим на Восток, тем больше нюансов. Возьмём Китай, кто только не слышал про «того самого китайского дракона»? Вроде и экономика уже не одно десятилетие развивается нереальными темпами, и с Россией отношения на нормальном уровне. Вот прям бери и неси туда свой стартап, ну или прям бери и иди туда за деньгами, но только не всё так просто.
Если рассуждать глобально, то получить инвестиции в свой российский стартап можно и из Китая, юани альтернатива российским рублям в качестве «забугорных денег». В Поднебесной есть множество своих фондов и компаний гегемонов, которые хотят и могут финансировать.
А теперь подумаем логически и представим масштабы Китая и конкуренцию там. Многие китайские стартапы не находят инвесторов у себя дома и вынуждены искать их на Западе. В добавок ко всему, это не Эмираты, где напрямую заинтересованы в ваших мозгах и получении новых технологий, у китайцев с этим и так всё в порядке.
Само собой, на официальном уровне вот это всякое «научно-техническое сотрудничество между двумя странами» продвигается и растёт каждую миллисекунду, но на деле всё сложнее. Получить китайские деньги или выйти на их рынок объективно тяжело,вести переговоры в Китае непросто, много своих так сказать «азиатских тонкостей», преодолеть которые под силу не каждому.
Короче, прямо, строго и по существу — если вы молодой стартапер, ваш проект не самый уникальный, а вы ещё и горите своим делом и не хотите делать что-то чисто «на продажу», то Китай не самое подходящее место для таких мечтаний.
Да и в вопросах бизнеса фраза «Восток — дело тонкое» больше подходит именно Китаю, чем тем же Эмиратам. Нормы поведения и условия с законодательными штучками у арабов проще и ближе к Европе, чем у китайцев.
Индия
Что мы вообще знаем про Индию? Только без карри, Болливуда и священных коров, мы же не предвзятые невежды так-то! Если говорить о бизнесе и поиске инвесторов, то важный факт про Индию — эта страна по некоторым данным уже перегнала Китай по количеству населения, а значит очень заинтересована в аграрной сфере.
Густонаселённым странам сельскохозяйственная область ой как важна, мало кому хочется подвергать своё население угрозе голода. Поэтому за последние годы Индия выбилась в лидеры по инвестированию в агростартапы. Складываем 2+2 и делаем выводы: у вас есть стартап в аграрной сфере, трудности с поиском финансов в России и желание выйти на что-то международное — Добро пожаловать в Индию.
Касаемо релокации и других сфер, Индия — интересный вариант. Множество взглядов со всего мира обращено туда, но и есть свободные ниши, так что конкуренция местами не такая уж и жёсткая. Согласно различным рейтингам на сегодня в Индии одни из топовых условий для развития стартапа.
Надо понимать, что релокация подразумевает не только перенос вашего проекта, но чаще всего и перенос себя в другую страну, а жизнь в Индии очень и очень отличается от жизни в России. Страна контрастов как никак, мощный коктейль из разных народов и религиозных течений, особенный уклад, климат и куча куча других условий.
Не будем пугать вас фоткам трущоб, очевидно, что жизнь в Индии не такая однобокая как картинки в Гугле, но она явно не для всех. Так что стоит быть подготовленным, вашему стартапу действительно может быть очень комфортно в Индии, но не вам.
Индонезия
Звучит как что-то для любителей экзотики, но на самом деле ещё одно недооценённое место, а значит надо ловить момент, пока все не налетели как в Дубай. Так-то Индонезию иногда будущим Сингапуром называют, повод задуматься.
Сразу скажем — для поиска инвесторов пока так себе место, а вот для релокации очень даже неплохо, НО как обычно с некоторыми условностями. Кстати, то самое #сказочноеБали тоже Индонезия, а русскоязычное сообщество там немаленькое, как всем уже известно.
Однако нужно понимать, что из себя представляет ваш стартап и есть ли логика в таком далёком переезде. Если вы планируете выходить в первую очередь на рынок в Юго-восточной Азии, то неоновая вывеска со стрелочкой прямо-таки светится над Индонезией.
С чем ехать? Всё по классике, разработки в области высоких технологий, искусственный интеллект, финтех, образовательные и медицинские стартапы, логистика. Страна большая и развивается, а значит заинтересована во всём перспективном.
Не обязательно будет придумывать что-то совсем уж очень уникальное, достаточно взять нечто хорошо работающее в России и грамотно внедрить в индонезийские ниши. Многие сферы очень молодые, конкуренции мало, а жажды до новых мозгов много.
К приезжим из России отношение тоже хорошее, что на бытовом уровне, что в бизнес сфере, но опять же, раз мы говорим об Азии, то есть много своих нюансов как в жизни, так и в работе. Очень важным в Индонезии являются прежде всего связи, так что придётся в первую очередь заводить много полезных знакомств, благо местные очень общительные, хоть и с опаской иногда относятся к иностранцам.
Не забывайте, что большинство в Индонезии — мусульмане, а значит нужно будет учитывать некоторые религиозные особенности. Да и вообще, особенностей менталитета очень много, но если ты подготовлен, то не всё так страшно, это правило универсально для любой страны.
Латинская Америка
Резко перемещаемся с Востока на Запад и рассматриваем ещё один вариант — Латинская Америка. Опять вспомним уроки географии и по снобистски отметим, что вообще-то в Латинской Америке много стран! Ага, много, и всё они не одинаковые, более того, их даже нельзя подвести под один знаменатель, как мы это привыкли делать с Европой. Но общие черты между ними всё же есть.
Часть стран Латинской Америки (по типу Чили или Уругвая) предлагает приятные условия для ведения бизнеса и заманчивые налоговые ставки. В Мексику летят со своим стартапом из-за тесных связей с США (не совсем наш случай), а в Бразилию — из-за бешеных темпов роста населения, причём это население достаточно платежеспособное.
В регионе много инвесторов, которые готовы и хотят вкладываться в перспективные проекты. На таком огромном и разнообразном рынке конкуренция всё ещё не высокая, а запросов хватает практических во всех сферах.
Большой спрос на всякого рода улучшения, упрощения производства и автоматизацию, а также на развитие рынка услуг. Всё то, в чём у России есть богатый опыт. Так что это не в Тулу со своим самоваром ехать, в Латинской Америке своих «самоваров» мало, поэтому срочно надо везти!
Несмотря на то, что это не азиатский регион, своих особенностей хватает. В первую очередь язык, одним английским вы не отделаетесь, особенно если создаете стартап, так что португальский и испанский в помощь!
Образ жизни тоже не всем будет понятен, вроде и классно, что всё «расслабоне» , но в деловой сфере может иногда напрягать, так что смиритесь сразу и сильно не заводитесь. Также политическая обстановка стабильностью не отличается. Даже в странах с хорошей экономикой, надо быть готовым к различным потрясениям и учитывать эти риски.
Движ сверху
Возвращаясь к общей теме глобальных инвестиций, стоит отметить, что часто сложности возникают не только потому что иностранные инвесторы не хотят вкладываться в российские проекты, но и потому что они хотят больше гарантий со стороны государства (ну и сладких пряников для своей стороны, а получить желаемое в таких объемах удается не всегда).
Ситуация неоднозначная, вроде бы и можно дать всё то, что просят, но и в перспективе быть полностью зависимыми от иностранного капитала желания мало у кого имеется. Напрашивается один вывод — улучшайте инвестиционный поток внутри страны, господа начальники.
В затруднённых условиях конкуренция поиска инвесторов повышается, стартапы с далёкими перспективами сейчас в пролёте. Зарубежные партнёры хотят окупаемость здесь и сейчас, так что шансов у проектов с долгим зажиганием сегодня значительно меньше, причём это касается и российского финансирования тоже.
Попытки хоть как-то усилить все эти денежные иностранные потоки всё же присутствуют, и даже не в виде аффирмаций и раскладов таро от жён наших чиновников.
С 2023 года для иностранных инвесторов упрощенные процедуры получения вида на жительства, такие себе «золотые визы». Хоть что-то, но этого мало. Руководство старается показать, что заинтересовано в новых партнёрах, но пока всё на начальном этапе. По классике, как мы любим — работы предстоит много!
Итог
Сейчас молодым российским стартаперам получить иностранные инвестиции возможно, но очень сложно. Всё же деньги легче взять внутри страны и надо понимать, что абы с чем вытянуть копеечку не прокатит даже от родненьких отечественных инвесторов. С выходом на международный рынок стоит напрягаться в том случае, если ваш проект не завязан целиком и полностью на России.
Иностранное партнерство в целом не закончилось, просто изменило своё направление. Вариант застартапиться где-то заграницей ещё есть, просто надо понимать, что ваше детище должно быть ориентировано на новые регионы с их потребностями и особенностями, а не на США И Европу. Приятный бонус от новых направлений — не обязательно будет скрывать российские корни, особенно если это принципиально важно для функционирования вашего стартапа.
Но это снова медаль с двумя сторонами. Зарубежное финансирование было не таким активным раньше, а теперь ещё ряд западных стран в черном списке и никаких долларов и евро для ваших проектов, но с другой стороны такие условия заставляют расширять направления и шевелиться.
А также раскачивает и наши вышестоящие органы, которые занимаются этими вопросами и финансированием. Вывод такой — не спешите хоронить зарубежное финансирование и российские стартапы в целом, но готовьтесь попотеть.