Чем Россия импортозаместила Booking и Airbnb

Функционал очень схож с ушедшими сервисами, интерфейс приемлемый, всё по классике: фильтры, ценовой диапазон, отзывы, онлайн бронирование, бан за нарушения. География обширная, и Нижний Новгород, и Эмираты имеются. Даже проблемы такие же, как и у ушедших конкурентов: резкие отмены брони, непрошедшая оплата, внезапно исчезнувшие места.

Со стороны простых пользователей мнения разделились: кому-то норм заходит и нет никаких проблем, иные говорят, что всё просто ужасно, рейтинг не соответствует и больше никаких бронирований через этот сервис. Многие отельеры тоже не в восторге — долгие проверки и заморочки с размещением. При этом у Островка есть своеобразный «туз в рукаве» — впечатляющее количество предложений, в этом бизнесе подобное играет существенную роль.