Чем Россия импортозаместила Booking и Airbnb

Чем Россия импортозаместила Booking и AirbnbРазбираемся в сортах
Как теперь выгодно путешествовать и удобно снимать жильё во время отпуска или командировок
В принципе, от активных путешествий по миру мы отвыкли ещё во времена пандемии: дешёвые прямые рейсы из Москвы остались где-то в 2020 году. Однако заботливый Ростуризм открыл для нас уголки нашей необъятной, заманивая льготами и щедрыми кэшбеками. Инициатива хорошая, благо страна у нас действительно большая, есть куда слетать и что посмотреть (тактично опустим моменты про качество услуг и цены). Но в 2022 году крышка гроба беспроблемных авиапутешествий была окончательно заколочена, и, помимо прямых перелётов, мы лишились и зарубежных сервисов, в первую очередь агрегаторов для бронирования жилья.
Отели
Самый простой, логичный и безопасный способ найти крышу над головой во время поездки — снять номер в гостинице. Скучновато и без приключений, зато надежно. Хотя иногда бывают такие отели, что проживать там то ещё испытание, но чаще всего вас любезно будут ждать на ресепшене, всё объяснят и разместят с милой улыбкой во все 32 зуба (только не забудьте оставить чаевые, тогда радушие увеличится минимум в 2 раза).
«Отель? Триваго!» — можете забыть об этом забыть, и про Агоду, и про Букинг в том числе. Популярные зарубежные сервисы по поиску жилья на короткий срок распрощались с нами и больше не функционируют на территории РФ. Принцип работы у всех был примерно одинаковый: выставляете нужные фильтры, ищете варианты под свои запросы и бюджет, бронируете отель. Всё, вы восхитительны! Правда, иногда бывали случаи, когда вы приезжаете, а про вас знать не знали и «сами разбирайтесь со своим букингом, мест нету». Но в целом то штуки были рабочие и с огромным количеством предложений, даже самые крошечные гостевые домики в Геленджике, и те были подключены к Букингу.
Санкции нас приучили к тому, что времени тосковать нет, ищем альтернативы или остаемся ни с чем. Какие у нас там есть предложения made in Russia, ну или хотя бы work in Russia?
Ostrovok.ru
Можно сказать старожилы — отельных агрегаторов, появились ещё задолго до вашего этого импортозамещения, аж в 2010 году. Есть ощущение, что уход Букинга в главном офисе компании отмечали с размахом. Зарубежный конкурент занимал 80% рынка и не жирно ли им было? Однако это не означает, что всё это время Островок куковали на лавочке и только и делали, что ждали своего часа. В сервис вливалось немало финансов, да и пропихнуть его активно старались. С 2018 года сервис сотрудничают с «Победой», а ещё имеет резидентство в Сколково и прочие конкуретные преимущества.
Функционал очень схож с ушедшими сервисами, интерфейс приемлемый, всё по классике: фильтры, ценовой диапазон, отзывы, онлайн бронирование, бан за нарушения. География обширная, и Нижний Новгород, и Эмираты имеются. Даже проблемы такие же, как и у ушедших конкурентов: резкие отмены брони, непрошедшая оплата, внезапно исчезнувшие места.
Со стороны простых пользователей мнения разделились: кому-то норм заходит и нет никаких проблем, иные говорят, что всё просто ужасно, рейтинг не соответствует и больше никаких бронирований через этот сервис. Многие отельеры тоже не в восторге — долгие проверки и заморочки с размещением. При этом у Островка есть своеобразный «туз в рукаве» — впечатляющее количество предложений, в этом бизнесе подобное играет существенную роль.
И до ухода заграничных компаний клиентов там было немало, а после 2022 года их число закономерно выросло нравится не нравится, терпи моя красавица(с), вернее переходи на отечественное! Это одновременно и плюс и минус. С одной стороны классно, что выбор становится разнообразным и доступным в одном сервисе, с другой же, где здоровая конкуренция и стимул развиваться? Какой смысл стараться, если «пипл и так схавает», учитывая, что выбор и без того не велик, а Островок сейчас ещё и основной агрегатор на рынке? Поживём увидим, но хотелось бы, конечно, не наблюдать за скатыванием в полное ну вы сами знаете.
Броневик
Название конечно оригинальное, но не будем задаваться лишними вопросами. Сервис ещё старше предыдущего и основан в 2008 году, но интерес к нему появился относительно недавно, после его покупки МТС. Планы у сотовой компании наполеоновские — создать целую «трэвл-экосистему». А что? Полностью рынок отдавать одному агрегатору желающих мало, вот и российские конкуренты всё-таки вступили в игру.
В основном, они специализировались на брони жилья внутри России и некоторых странах СНГ. Такое вот региональное приложение. Ну как, приложение громко сказано, его-то как раз и нет. Есть сайт, мобильно можно забронировать через Тинькофф, но на этом всё. Как такое возможно в 2023 году — загадка. Функционал не отличается чем-то особенным, интерфейс не убогий, но сырой. Имеется заманчивый раздел «чёрный список отелей», только на момент октября 2023 года он пустует.
По канонам импортозамещения красуется надпись: «национальная система бронирования». Отзывы неоднозначные: кому-то зашло, особенно потому что это «наше», другие жалуются на проблемы с поддержкой, технические сбои, высокую комиссию и далее по списку. Ничего нового, если честно. Можно не терять надежду и списать всё на модернизацию. Владельцы поменялись, нужно время, чтобы сделать конфетку. Окей, подождём.
Яндекс путешествия
Если Яндекс что-то не открыл в какой-то сфере, значит «это клон, стреляйте в него». Конечно же, у них есть и сервис для всего с пометкой travel. Запуск планировали давным-давно, но в итоге он произошёл в 2015 году. Там всё с размахом: и отели, и билеты, и туры. Сайт выглядит удобным и понятным, оплачивайте и бронируйте без лишней суеты. Приятный бонус — собственная система кэшбэка, лишнюю копеечку при желании можно будет сэкономить.
Однако мнение пользователей понять довольно трудно. Особенно с учётом того, что половина негативных отзывов какие-то мутные, с одинаковым текстом и пустыми профилями. Поспешных выводов делать не будем, ситуация средняя по палате: кому-то зашло, но большинству есть на что пожаловаться. Чего-то принципиально нового сервис предложить не может, но и российские туристы этого не ждут. Сделайте хотя бы как было.
Квартиры
Для тех, кто много путешествовал и за рубежом, и по России, санкции ударили не «Эйчиком» и «Зарой», а исходом Airbnb. Это был лучший сервис по бронированию жилья, по мнению редакции. Особенно если вам был нужен не стандартный отель, а квартира или комната.
В чём фишка? Во-первых, безопасные сделки. Трудно верить на слово людям в интернете, особенно, если они из другой страны, и заранее скидывать им деньги (хотя если вы когда-то отвечали на нигерийские «письма счастья», то вам уже ничего не страшно).
Airbnb были надёжным посредником, деньги сначала были у них, а когда вы заселились и всё ок, то средства поступали хозяину жилья. Всё супер, обе стороны довольны, при этом небольшая комиссия уходила сайту. Ну а как вы хотели? За бесплатно работать могут только
учителя в регионах альтруисты без счетов за коммуналку. Во-вторых, сервис рассчитан именно на краткосрочную аренду, а значит нет никаких путаниц и засилья риелторов.
На самом деле деление на сервисы, которые специализируются на поиске отелей или квартир условное. И там и там есть разные варианты, но так уж исторически сложилось, что гостиницы смотрели на Букинге, а домашнее заселение на AirBnb. И если с аналогами первого мы разобрались, то что нам предлагают во втором случае?
Суточно.ру
В 2022 году их реклама звучала буквально из каждого утюга. Практически прямо утверждали: «вот вам аналог Airbnb
кушайте не обляпайтесь». Но нет, не аналог. Их услуги я лично опробовала год назад, и впечатления были так себе. Поэтому озвучу собственное мнение, а не проведу объективный анализ.
В первую очередь создаётся ощущение, что всем на всё равно. Наплевать как арендодателям, так и техподдержке. И ты как будто выпрашиваешь ну хоть кого-то сдать тебе жилье. Три дня активных поисков не увенчались успехом, в то время когда на Airbnb жилье всегда находилось с первой попытки и без форс-мажоров (возможно это просто я такая удачливая).
Окей, попытаемся списать это на частный случай и будем надеяться, что за год они то уж точно исправились! В целом всё выглядит не так уж и плохо, не позорный сайт, понятный интерфейс, система рейтинга, безопасный перевод средств. Потенциал имеется. Возможно, в будущем дам им ещё один шанс, и тогда моё мнение измениться. Кстати, сервис появился в 2011 году, так что не уместны оправдания по типу: «ой, ну они же только начали, надо разогнаться».
Авито
Этот гигант в представлении не нуждается. Буквально «национальное достояние» или сервис для всего. Продать котят, найти репетитора по математике, купить винтажные сапоги, устроиться на работу, ну и в конце концов снять квартиру. Есть всё, что вам нужно. Функционал постоянно расширяется, добавляются новые опции. И самое приятное — огромный выбор. Про Авито знают все — это можно записать как в плюсы, так и в существенные минусы..
Райское место для фриков и мошенников. Если вы очень доверчивый человек, то лучше даже не начинайте пользоваться этим сайтом. Хотя если остаться без денег и без жилья входит в ваши планы, то тогда, конечно, welcome! Приличные люди там тоже есть, не будем обвинять всех подряд , но чтобы подобрать подходящую квартиру на хороший срок и порядочных хозяев, вам необходимо:
- а) терпение
- б) поисковые навыки
- в) знать основные схемы мошенников.
А это мы ещё не рассказали про великое множество небольших сервисов, некоторые из которых очень даже стараются и вполне себе хорошие, НО есть один минус, который отпугивает от них клиентов — маленькие базы данных. Какой нам толк от вашего крутого сайта и добросовестных арендодателей, если количество квартир и отелей там можно посчитать по пальцам одной руки?
В общем и частности
Залог хорошей поездки, а особенно когда это долгожданный отпуск — приличный сервис. Даже всякие приключения приятны, когда они спланированы, а не когда вы куда-то приехали, а у вас ни жилья, ни возврата денег. Ушедшие сервисы для бронирования любили не только за удобный интерфейс и понятный функционал, но и за надёжность. Не хочется, чтобы тебя кинули и оставили без поддержки. Многие скажут: «можно подумать, ушедшие сервисы работали идеально ». Ну конечно же нет, но соотношение хорошего результата над провалами явно преобладало. К тому же они переживали о репутации и рейтинге, одна лишь кнопочка «супер-хозяин» помогала избавиться от половины потенциальных неприятностей.
У российских агрегаторов для брони жилья проблем с функционалом нет. Номинально и с технологической точки зрения аналоги как бы есть. И их не сделали на коленке впопыхах после ухода сервисов-гигантов в 2022 году. Лет 10 было на развитие, и наоборот все ждали часа, когда уйдут сильные конкуренты . Короче, вот вам сайты, приложения, такие же фильтры и отзывы, бронируйте онлайн на здоровье! Но этого всего мало, клиентам также нужны гарантии, честные отзывы и стабильная служба поддержки.