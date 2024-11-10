Россия против рака: как отечественные учёные ведут борьбу с заболеванием

Все мы знаем, что рак — крайне опасное и тяжёлое заболевание. Причём, даже излечившись от него однажды, нет никаких гарантий, что болезнь не вернётся спустя какое-то время. Сколько бы мы не читали новостей, что учёные разработали какое-то новое лекарство, панацеи найти так и не удалось: только 30−40% раковых заболеваний поддаются профилактики.

Основная причина появление раковых клеток — мутация в здоровых клетках организма. Наш иммунитет старается самостоятельно ликвидировать угрозу, но иногда даёт сбой. Из-за этого промаха и образуются злокачественные опухоли.

Также, своеобразными "помощниками рака" являются: вредные пищевые добавки (например, малоизученные Е-шки, которые пихают в продукты питания), табачный дым, выхлопы заводов, алкоголь и различные примеси в обычной питьевой воде. Да и про инфекции и вирусы забывать не стоит.