Россия против рака: как отечественные учёные ведут борьбу с заболеванием

Россия против рака: как отечественные учёные ведут борьбу с заболеваниемВовремя обнаружить и вылечить
Все мы знаем, что рак — крайне опасное и тяжёлое заболевание. Причём, даже излечившись от него однажды, нет никаких гарантий, что болезнь не вернётся спустя какое-то время. Сколько бы мы не читали новостей, что учёные разработали какое-то новое лекарство, панацеи найти так и не удалось: только 30−40% раковых заболеваний поддаются профилактики.
Основная причина появление раковых клеток — мутация в здоровых клетках организма. Наш иммунитет старается самостоятельно ликвидировать угрозу, но иногда даёт сбой. Из-за этого промаха и образуются злокачественные опухоли.
Также, своеобразными "помощниками рака" являются: вредные пищевые добавки (например, малоизученные Е-шки, которые пихают в продукты питания), табачный дым, выхлопы заводов, алкоголь и различные примеси в обычной питьевой воде. Да и про инфекции и вирусы забывать не стоит.
Раком нельзя заразиться напрямую, но существуют возбудители в виде различных вирусов и инфекций: вирус папилломы человека, гепатита В и С, Эпштейна-Барр (герпес 4 типа), а также туберкулёз и гельминты — одни из распространенных помощников развития онкологических заболеваний.
Раковые клетки крайне коварны: они лишают здоровые клетки организма питательных веществ, формируют опухоли и разрушают ткани внутренних органов, а ещё могут перемещаться по организму человека по кровеносным сосудам (метастазировать). Как раз таки метастазы — основная причина смерти от рака.
Как раз таки «коварство» рака и не позволяет от него излечиться: новые препараты, которые проходят тест в лабораториях, не совсем подходят к пациентам в больницах — они уничтожают определённые клетки в органах человека, а новые, мутировавшие, под их действие не попадают.
Ещё проблема заключается в опухолях: из-за них раковые клетки взаимодействуют друг с другом и могут использовать здоровые клетки себе на благо. Рак активирует здоровые клетки, которые создают кровеносные сосуды вокруг опухоли и питают её полезными веществами. Из-за этого раковые клетки мутируют и опухоли разрастаются.
Диагноз и лечение от рака
Важность точного диагноза
Для постановки диагноза врачи узнают полную историю болезней пациента, все его вредные привычки, а также кем работает и в каком районе города живёт — понимание развития онкологии может повлиять на метод лечения. Ну и самое главное, для постановки диагноза смотрят на классификацию рака, стадию и на то, где расположена раковая опухоль.
Рак классифицируется в основном по виду ткани, в которой развивается. Чаще всего встречаются: меланом (рак кожи), лейкоз (рак в кровеносной системе), глиома (рак головного мозга), и др.
Различают более 100 разновидностей рака. Конкретную болезнь называют в соответствии с тем органом, где ее обнаружили.
Определив класс, определяют стадию развития. Российские врачи-онкологи выделяют 4 стадии:
— 1 стадия. Опухоль растёт на одном органе и лучше всего поддается лечению на основе терапии.
— 2 стадия. Онкология всё ещё находится на одном органе, но начинает активнее разрастаться.
— 3 стадия. Рак начинает проникать в ткани органа и разрушать их, а также распространяться по организму.
— 4 стадия. Период активного прогрессирования раковых клеток, новые очаги распространяются по всему организму человека.
И вот после определения диагноза, врачи приступают к лечению рака. В России используются методы, которые позволяют избежать тяжелых последствий или летального исхода.
Методы лечения
— Основным методом является хирургический, т.е. удаление опухоли (в зависимости от степени, поражённый орган частично или полностью вырезают).
— Химиотерапия. Это медикаментозное лечение в виде таблеток, уколов и капельниц. В этом случае, препараты позволяют замедлить деление клеток или полностью их уничтожить. Иногда химиотерапию используют как добавочный метод (чтобы улучшить состояние пациента).
— Лучевое лечение. Там используют ионизирующее облучение – оно может прекратить размножение раковых клеток. Это одна из последних новинок в борьбе с раком.
Лучевая терапия или радиотерапия — наиболее распространенный метод лечения рака, который позволяет сохранить пораженные участки организма и добиться полного излечения.
— Фотодинамическая терапия. То есть, терапия при помощи света. В организм человека вводят специальное вещество, фотодинамический препарат, которое сохраняется в теле несколько дней. Оно повышает чувствительность раковых клеток к свету и уничтожает их с помощью эндоскопических процедур.
— Гормональная терапия. При такой терапии врачи пытаются снизить уровень некоторых гормонов роста в организме (чтобы опухоль перестала разрастаться). Также, этот метод подавляет распространение «злых» клеток на последних стадиях рака.
На сегодняшний день это основные методы лечения онкологии, но, возможно, вскоре ситуация изменится. Прогресс не стоит на месте — давайте посмотрим, как развивается медицина и какие разработки нас ожидают.
Россия и её проекты
— Раковые клетки можно сделать здоровыми. Для учёных важно открыть лекарство, которое справится с заболеванием, и при этом будет его не токсичным для человека. В Северо-Кавказском университете при содействии друзей из Техаса разработали новые вещества, которые могут делать раковые клетки здоровыми и при этом почти не оставлять после себя токсины. Речь идёт о соединении 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот.
Полученные нами соединения могут превращать раковые клетки в здоровые, вызывая повторную дифференциацию, что принципиально отличается от лекарственных препаратов, используемых в настоящее время в клинической практике
Возможно, скоро мы сможем лечить онкологию вовсе без хирургического вмешательства.
— Врачи во всю используют искусственный интеллект в борьбе с раком кожи. Ученые СГМУ им. В. И. Разумовского разработали метод (и специальную программу) для помощи пациентам с базалиомой (базальноклеточный рак кожи). Происходит это так: берут результаты анализов ОКТ, УЗИ, и дерматоскопии, данные эти загружают в программу с искусственным интеллектом, а уже потом, на основе выводов ИИ, ставят точный диагноз и назначают курс лечения.
Это имеет важное значение для дооперационной классификации опухоли и определения степени ее инвазии, что позволяет подобрать оптимальную тактику лечения — хирургическое лечение, лазерная коагуляция, фотодинамическая терапия, близкофокусная рентгенотерапия.
ИИ может стать главным инструментом для лечения рака: высокая скорость анализа, невероятно большая база данных позволяют выиграть время и спасти жизни.
— Совсем недавно разработали препарат для лечения пациентов с неоперабельными опухолями, в особенности опухолями на поджелудочной железе или лёгких. Препарат уже находится в стадии тестирования на пациентах.
По словам учёных НМИЦ радиологии Минздрава России, лекарство очень точно распределяется по организму, и совсем скоро можно будет оценить его эффективность. Статистика неутешительная: заболеваемость неоперабельными видами рака в России выросла более чем в 6 раз за последние 30 лет. Как знать, возможно, именно эта разработка сможет остановить стремительное развитие подобного типа рака.
Медицина добьётся успеха
Сейчас одной из самых страшных болезней противостоят развитие технологий и усердие и ум врачей. За последние 30 лет медицина продвинулась настолько, что у пациента есть гораздо больше надежд на выздоровление при диагнозе рак. Не может не радовать, что свою лепту в борьбу с этой угрозой внесли и наши специалисты. Это ли не здорово?