Советский Дисней: почему старые мультфильмы выглядят лучше современных

Вы, наверное, часто слышите от «дедов», дескать, вот какие пошлые американские мультики — с «уродцами» (особенно мультсериалам достаётся), бездарные и глупые. Не то, что раньше были советские, старые — «Аленький цветочек», «Каштанка», всё нарисовано как в кино, реалистично.

А что, если я вам скажу, что «те самые» мультфильмы являлись кризисом и застоем в отечественной мультипликации, который сами мультипликаторы считали временным периодом?

Суть в том, что создавались они в технике ротоскопии, или, как её называли в СССР, «эклер». Почему этот метод считался не творческим, а ремесленным, и в целом тупиковым на пути развития анимации — в нашей статье.

Как ротоскопия стала главной техникой мультипликации

Мультипликация — жанр технически сложный, но даёт много преимуществ в сравнении с кино, так как это больше пространства для фантазии и творческой свободы (ну вот представьте, сколько бы стоила одна серия «Рика и Морти», будь это кино). Вообще, с момента рождения мультипликация не считалась каким-то сугубо детским жанром.