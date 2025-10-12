На Луну и Венеру: Россия потратит триллионы на новый космический проект

На Луну и Венеру: Россия потратит триллионы на новый космический проектКосмическая гонка возвращается
Помните, как в детстве (ну, или в родительском детстве, если вы зумер) все мечтали стать космонавтами? Гагарин, Леонов, «Поехали!» — вот это вот всё. Потом как-то тема космоса подзатихла, ну, летают там МКС, спутники всякие, но чтобы прям ВАУ — такого давно у нас не было слышно.
И вот мы, похоже, всерьёз взялись за освоение ближнего и дальнего космоса: как на недавнем собрании РАН объявил президент академии Геннадий Красников, отечественная лунная программа «включит семь миссий, а её финансирование начнётся уже в этом году» (а ещё целая экспедиция к Венере и прочее всякое).
А стоит за этим новый национальный проект «Технологическое лидерство».
Что за нацпроект?
Если по-простому, то нацпроект — это когда государство решает, что какая-то отрасль ну очень важна, и начинает вливать туда серьёзные деньги и ресурсы. Типа, вот вам деньги, вот вам задачи, давайте сделаем круто.
В нашем случае речь идёт о «проекте технологического лидерства по развитию космической отрасли». По словам президента Путина, космос в ней выступает «одним из сквозных, интегральных направлений», который должен ускорить внедрение квантовых и фотонных технологий, робототехники, микроэлектроники и т. д.
Важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперёд.
В общем, суть ясна: нужно вернуть Россию в топ космических держав. Президент РАН Геннадий Красников так и сказал, что программа позволит «сохранить лидерские позиции в первой тройке». Амбициозно, не поспоришь.
Это значит, что космический блок должен не просто решать «космические задачи», а привести к развитию сервисов связи, навигации, Интернета вещей — и всё это на базе собственных технологий.
Как отметил президент, уже к 2030 году нужно «сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных», причём на передовых российский решениях.
А теперь про деньги. На ближайшие три года хотят выделить больше триллиона рублей. А до 2036 года — вообще около 4,5 триллионов. Это, мягко говоря, дофига (главное, не смотреть в сторону NASA).
Правда, есть нюанс: 70% проектов — наследники советских программ. Например, «Венера-Д» — реинкарнация миссий 1970-х, а «Луна-29» — логичное продолжение «Лунохода-2». Но обо всём по порядку.
Лунный экспресс
Итак, Луна. Наш ближайший космический сосед. И на неё, по планам, отправят аж семь автоматических миссий. Зачем так много? Ну, во-первых, «повторение — мать учения», а во-вторых, у каждой миссии свои интересные задачи.
Главная цель — это, конечно, охота за водяным льдом на Северном и Южном полюсах. Учёные считают, что там его целые залежи, а лёд — это не просто вода для гипотетических будущих колонистов, но и потенциальное ракетное топливо.
Кроме того, обязательно привезут на Землю образцы лунного реголита, чтобы в лабораториях как следует поковыряться и понять, из чего же сделан наш спутник. Может, там и правда не только серый песок, а что-то поинтереснее.
Ну и, конечно, без разведки никуда: несколько аппаратов-луноходов будут буквально утюжить поверхность, изучать местность и выбирать лучшие площадки для будущей лунной станции.
Да, в планах — полноценная база на Луне. Пока автоматическая, но кто знает, что будет дальше.
И самое главное — финансирование лунной программы, по словам Красникова, начинается уже в этом году. Так что ждать, возможно, придётся не так уж и долго.
Русская планета
Если с Луной всё более или менее понятно, то Венера — совсем другое дело. Как многие знают (а для тех кто нет — повторим), её размеры и масса похожи на земные, но условия там — сущий ад: температура под 500 градусов Цельсия, давление в 90 раз выше земного и облака из серной кислоты.
Однако именно туда мы собрались отправить комплексную миссию «Венера-Д». Чтобы разобраться в тайнах этой планеты, придумали специальный аппарат из нескольких частей.
Орбитальный модуль будет кружить вокруг Венеры и изучать её сверху — атмосферу, поверхность, магнитное поле. Два атмосферных зонда должны будут нырнуть в плотные венерианские облака и передать данные о их составе.
Разумеется, собираются и жизнь поискать. Ну, а вдруг? Ведь в этих кислотных облаках, по некоторым теориям, могут существовать микроорганизмы. Да и последние исследования указывают на редкие молекулы (типа фосфина) в венерианской атмосфере.
Звучит дико, но наука любит такие вызовы.
Наконец, спускаемый аппарат — это самая сложная часть, ведь ему предстоит сесть на поверхность Венеры и попытаться там хоть сколько-нибудь проработать. Его задача — изучить грунт и понять, что же произошло с климатом планеты.
Когда-то Венера (как и Марс) могла быть похожа на Землю, с океанами и нормальной температурой.
А потом что-то пошло не так.
И это уже прям актуально для самой Земли — ведь если у нас уровень CO₂ подскочит на 10−15%, то мы можем повторить её судьбу.
Космический дозор
Кроме Луны и Венеры, в планах ещё целая куча всего для изучения дальнего космоса и нашего Солнца. Например, проект «Миллиметрон».
Первый в мире 10-метровый охлаждаемый телескоп, работающий в терагерцевом диапазоне. Для нас, простых смертных, это значит, что у учёных появится способ «просвечивать» космическую пыль и видеть то, что скрыто от обычных телескопов.
Главное — как всегда — искать воду и сложную органику во Вселенной (а это прямые намеки на возможность жизни где-то там далеко) и пополнять наши знания о рождении Вселенной, изучая реликтовое излучение, то есть эхо Большого Взрыва.
Не менее амбициозен и «Спектр-УФ» — ещё один мощный телескоп, но уже для ультрафиолетового диапазона.
Его задача — охотиться за экзопланетами (планетами, которые находятся за пределами Солнечной системы), пытаться разглядеть их атмосферы и искать загадочное «недостающее барионное вещество» — какую-то таинственную материю, о которой мы пока мало что знаем.
А аппарат «Спектр-РГН» будет ловить рентгеновское излучение от пульсаров (быстро вращающихся нейтронных звёзд).
Это нужно, во-первых, чтобы создать суперточную автономную систему космической навигации (такой себе космический GPS), а во-вторых, чтобы изучать самые экстремальные объекты во Вселенной: нейтронные звёзды и чёрные дыры — места, где физика работает на пределе своих возможностей.
Есть и проекты поближе к Земле, которые помогут нам управлять средой вокруг планеты. Два новых спутника — «Резонанс» и «Арка» — будут изучать Солнце и его влияние на Землю.
«Арка» будет следить за солнечной короной, а «Резонанс» — за магнитосферой Земли. Всё это нужно, чтобы лучше понимать космическую погоду, прогнозировать магнитные бури и не удивляться, когда вдруг перестаёт работать GPS или электросети, и не надо валить всё на ретроградный Меркурий.
Ну и куда же без наших меньших братьев? В космос снова полетят животные! Два аппарата «Бион-М» (запуск в 2025) помогут учёным лучше понять, как длительные космические полёты влияют на живой организм, что суперважно для подготовки будущих пилотируемых миссий на Луну.
А ещё результаты таких экспериментов часто находят применение на Земле: например, материалы, разработанные для космоса,находят применение в медицине или промышленности.
Кроме того, новая российская орбитальная станция (РОС) будет летать над полюсами, где радиационные пояса бьют по здоровью. Поэтому миссия «Бион-М № 2» (первый летал в 2103 году) продлится 30 дней на высоте 800 км (в 2 раза выше МКС, и радиации там в разы больше).
Членами экипажа будут 75 мышей, мухи и бактерии из вечной мерзлоты Сибири (учёные проверят — может ли жизнь пережить космос без скафандра).
Звучит неплохо, но…
После такого списка у кого-то может возникнуть логичный вопрос: «А нафига козе баян?». В смысле, зачем тратить такие огромные деньги и усилия на все эти Луны, Венеры и телескопы, когда на Земле и так проблем хватает? Ну, тут несколько ответов.
Во-первых, это фундаментальные исследования. Мы хотим знать, как устроена Вселенная, есть ли жизнь на других планетах, откуда мы взялись — это те самые вечные вопросы, которые двигают человечество вперёд.
Во-вторых, многие космические технологии потом находят применение в обычной жизни: новые материалы, системы связи, медицинские разработки — всё это часто приходит из космоса (да, и ваш смартфон полагается на орбитальные системы).
Конечно, престиж страны тоже играет роль: быть в числе ведущих космических держав — это круто, показывает уровень развития науки и технологий. Кроме того, такие амбициозные проекты помогают сохранить и развить научные школы, удержать талантливых учёных и инженеров в стране.
Так, вместе с бизнесом уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Разумеется, чтобы гарантировать качество, доступность таких продуктов и услуг, у нас должны быть собственные передовые конкурентоспособные решения
И, наконец, космос — это всегда про мечту и вдохновение для молодых. Может, кто-то из нынешних школьников, прочитав про эти миссии, загорится и станет новым Королёвым.
… взлетит ли?
Конечно, всё это звучит очень красиво и масштабно. Но, как говорится, есть нюансы.
Триллионы рублей — это, конечно, впечатляет, но главный вопрос — откуда они возьмутся в полном объёме и не «похудеют» ли по дороге? И хватит ли их на всё задуманное, с учётом возможных непредвиденных расходов, которые в космосе почти всегда бывают?
Многие проекты рассчитаны на конец десятилетия, а в космической отрасли «сдвиг вправо» (то есть перенос сроков) — дело обычное: «Луна-26» уже переносилась 2 раза, а «Венеру-Д» могут отложить до 2035 года. Виной всему бюрократия и «сырые» технологии.
И те же телескопы серии «Спектр» ждали своего часа и нормального финансирования очень долго. Хочется верить, что в этот раз всё будет динамичнее.
А ещё многие из этих решений нужно было принимать ещё лет 10−15 назад, чтобы не упустить темп — сейчас уже приходится догонять. По данным BBC, например, в 2024 году Россия провела всего 17 космических запусков (в то время как США — 141, с одной аварией; Китай — 68, с двумя авариями) — серьёзный пробел в погоне за лидерами.
Глава государства уже указывал, что «Роскосмос» не успевает по срокам: по его словам, корпорация «не выполнила поручение по созданию сверхтяжёлой ракеты и не утвердила программы… хотя сроки уже прошли» — а было это ещё в 2020-м году.
Так что главный вопрос: сможет ли российская космическая отрасль, которая в последние годы не всегда радовала успехами, реализовать все эти грандиозные планы в полном объёме и в заявленные сроки?
Итог
А в итоге, надеемся, что все эти лунные миссии и полёт на Венеру — не просто строчки бюджета и очередные планы для отчётов. Это попытка сохранить и развить наш научный потенциал, дать России технологическую уверенность и сделать жизнь каждого чуть более современной.
И если Россия реализует хотя бы 60% плана — это будет прорыв уровня полёта Гагарина (кроме шуток, в современных реалиях). Да, скорее всего, будут аварии, скандалы и мемы про «опять разбилась». Но сам факт того, что Россия снова нацелилась на Луну, Венеру и дальний космос, не может не радовать.
Это означает, что научный потенциал есть, амбиции тоже, и, похоже, нашлись и деньги.
Так что надеемся, что к 2035 году на Луне заработает станция с ядерным реактором, в облаках Венеры найдут бактерии…
А «Миллиметрон» обнаружит воду у Проксимы Центавра.