На Луну и Венеру: Россия потратит триллионы на новый космический проект

Глава государства уже указывал, что «Роскосмос» не успевает по срокам: по его словам, корпорация «не выполнила поручение по созданию сверхтяжёлой ракеты и не утвердила программы… хотя сроки уже прошли» — а было это ещё в 2020-м году.

Так что главный вопрос: сможет ли российская космическая отрасль, которая в последние годы не всегда радовала успехами, реализовать все эти грандиозные планы в полном объёме и в заявленные сроки?

Итог

А в итоге, надеемся, что все эти лунные миссии и полёт на Венеру — не просто строчки бюджета и очередные планы для отчётов. Это попытка сохранить и развить наш научный потенциал, дать России технологическую уверенность и сделать жизнь каждого чуть более современной.

И если Россия реализует хотя бы 60% плана — это будет прорыв уровня полёта Гагарина (кроме шуток, в современных реалиях). Да, скорее всего, будут аварии, скандалы и мемы про «опять разбилась». Но сам факт того, что Россия снова нацелилась на Луну, Венеру и дальний космос, не может не радовать.