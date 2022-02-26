Санкции по смартфонам и компьютерам для России: к чему готовиться, а чего точно не будет

Процессоры для настольных компов? Да, здесь ничего хорошего не ждите: сами процессоры американские, производство — тайваньское. Запросто могут однажды перекрыть поставки, если захотят. Но пока не хотят, потому что Россия, в отличие от Европы и США, гораздо чаще обновляет настольные компьютеры — консоли в РФ менее популярны, чем в остальном мире, игровые компьютеры, за счёт низких региональных цен в игровых магазинах, приобретают чаще. Поэтому рынок сбыта огромный, не факт, что им станут жертвовать.

А если пожертвуют, что процессоры падут, но видеокарты... скажем так, зависит от компаний партнёров. К примеру, видеокарты NVIDIA тайваньских ASUS, Gigabyte и MSI в случае санкций могут перестать продавать в России, а вот такие же NVIDIA, только под китайским брендом Colorful, запросто продолжат продавать в РФ. Различия? В основном в эффективности системы охлаждения и надёжности системы питания — графический процессор, память и всё остальное в видеокартах разных брендов почти никогда не отличаются. Да и цены тоже. Но нагреваются видеокарты с китайскими системами охлаждения, как правило, сильнее. И если у вас хреновый блок питания, на тот свет будет гораздо проще отправить китайскую видеокарту, чем тайваньскую. Но играть на нормальных компьютерах это не помешает.

На самом деле, если США захотят по-настоящему серьёзных санкций, они запретят не смартфоны и видеокарты конкретных производителей, а запретят ввозить в Россию продукцию с процессорами, произведёнными на базе американских патентов или у дружественных США производителей. А это значит, что:

Корейский Samsung Exynos вместе с эдак 75% моделей смартфонов Samsung Россию покинет.

Почти все китайские смартфоны на процессорах Qualcomm (ну, тут понятно, производитель из США) и MediaTek (Тайвань) стоимостью от 15 тысяч рублей из дороже перестают официально ввозиться в Россию.

Айфоны? Само собой, тоже, если до этого дойдёт. И бренд американский, и патентная база компонентов американская, и производители процессоров — всё те же TSMC (которые выпускают процессоры Qualcomm и MediaTek) и Samsung.

Что осталось на трубе? Остался исконно-китайский производитель SMIC. Вы вряд ли о нём слышали, потому что он технически значительно отстаёт от TSMC/Samsung, поэтому смартфонные процессоры он обычно не выпускал, а занимался выпуском всяких микросхем для автомагнитол, самолётов и прочих фиговин, где компактность корпуса и супер-мощность не так важна, а важна дешевизна продукции при прочих равных.