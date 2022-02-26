Санкции по смартфонам и компьютерам для России: к чему готовиться, а чего точно не будет

Санкции по смартфонам и компьютерам для России: к чему готовиться, а чего точно не будетТакие дела
Запретят ли ввоз мобильников и компьютеров в Россию?
Даже если правительство США запретит ввоз потребительской электроники (готовой продукции, а не комплектующих) в Россию, полноправный запрет они могут распространить только для своих американских компаний: Apple, Dell, HP и др. Скорей всего, к американским санкциям присоединятся и тайваньские/японские бренды, потому что Тайвань и Япония — одни из главных партнёров Америки в торговых вопросах. Так что в худшей ситуации сюда можете плюсовать Acer, ASUS и MSI.
Запретить поставки китайской и корейской продукции они не смогут, поэтому в ближайшее время без устройств Lenovo, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Huawei, Honor и ZTE Россия не останется. Судя по реакции Китая, санкции вводить он не планирует:
Процессоры для настольных компов? Да, здесь ничего хорошего не ждите: сами процессоры американские, производство — тайваньское. Запросто могут однажды перекрыть поставки, если захотят. Но пока не хотят, потому что Россия, в отличие от Европы и США, гораздо чаще обновляет настольные компьютеры — консоли в РФ менее популярны, чем в остальном мире, игровые компьютеры, за счёт низких региональных цен в игровых магазинах, приобретают чаще. Поэтому рынок сбыта огромный, не факт, что им станут жертвовать.
А если пожертвуют, что процессоры падут, но видеокарты... скажем так, зависит от компаний партнёров. К примеру, видеокарты NVIDIA тайваньских ASUS, Gigabyte и MSI в случае санкций могут перестать продавать в России, а вот такие же NVIDIA, только под китайским брендом Colorful, запросто продолжат продавать в РФ. Различия? В основном в эффективности системы охлаждения и надёжности системы питания — графический процессор, память и всё остальное в видеокартах разных брендов почти никогда не отличаются. Да и цены тоже. Но нагреваются видеокарты с китайскими системами охлаждения, как правило, сильнее. И если у вас хреновый блок питания, на тот свет будет гораздо проще отправить китайскую видеокарту, чем тайваньскую. Но играть на нормальных компьютерах это не помешает.
На самом деле, если США захотят по-настоящему серьёзных санкций, они запретят не смартфоны и видеокарты конкретных производителей, а запретят ввозить в Россию продукцию с процессорами, произведёнными на базе американских патентов или у дружественных США производителей. А это значит, что:
Корейский Samsung Exynos вместе с эдак 75% моделей смартфонов Samsung Россию покинет.
Почти все китайские смартфоны на процессорах Qualcomm (ну, тут понятно, производитель из США) и MediaTek (Тайвань) стоимостью от 15 тысяч рублей из дороже перестают официально ввозиться в Россию.
Айфоны? Само собой, тоже, если до этого дойдёт. И бренд американский, и патентная база компонентов американская, и производители процессоров — всё те же TSMC (которые выпускают процессоры Qualcomm и MediaTek) и Samsung.
Что осталось на трубе? Остался исконно-китайский производитель SMIC. Вы вряд ли о нём слышали, потому что он технически значительно отстаёт от TSMC/Samsung, поэтому смартфонные процессоры он обычно не выпускал, а занимался выпуском всяких микросхем для автомагнитол, самолётов и прочих фиговин, где компактность корпуса и супер-мощность не так важна, а важна дешевизна продукции при прочих равных.
В своё время SMIC занимался выпуском процессоров Kirin 710 для бюджетных смартфонов Huawei и Honor, когда санкции США перекрыли кислород Хуавею к полноценным процессорам.
Сейчас SMIC, если мы говорим о смартфонах и планшетах, остался полигоном, в основном, для процессоров уровня "хуже уже особо некуда" — например, процессоров Unisoc серии SC. Такие сегодня встречаются в смартфонах itel, BQ, Inoi, Alcatel... ну, вы поняли. И в старших наиболее дешёвых (до 10 тысяч рублей) смартфонах более породистых брендов — Samsung Galaxy A03 Core, Realme C11 2021, ZTE Blade A71. Это процессоры уровня довольно стареньких уже Snapdragon 625/Snapdragon 460/MediaTek Helio P25, только при этом более прожорливые и склонные к нагреву, ведь техпроцесс у них старый — 28 нм против 14 или 16 нм у остальных процессоров с такой конструкцией.
Впрочем, если Unisoc захочет, то вернуться к 14 нм, которые SMIC использовал в процессорах Kirin 710A для Хуавея, смогут вернуться. И тогда вы получите смартфоны на базе процессоров Unisoc T600. А это уже уровень процессоров Snapdragon 662, Helio G80, то есть неплохие процессоры уровня смартфонов стоимостью 15-18 тысяч в нынешних реалиях — короче говоря, смартфоны со скоростью работы уровня Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 10/Redmi Note 9, или Honor 50 Lite от вас никуда не денутся. И камеры/дисплеи чисто китайского производства на китайских патентах тоже встречаются в изобилии, так что запретить китайцам что-то продавать в РФ, если речь идёт о китайских производителях смартфонов, будет проблематично, пока это бюджетные модели.
Наиболее вероятно, Министерство торговли США разрешит производителям экспортировать в Россию бытовую электронику при условии, что она не будет использоваться в госсекторе и находящихся под санкциями корпорациях. Однако отдельные компании могут (и наверняка будут) по своей инициативе останавливать поставки, чтобы разобраться в особенностях импорта техники в находящуюся под санкциями страну. Например, вечером 25 февраля стало известно, что американская корпорация Dell объявила о временном прекращении продаж сразу в двух странах-участниках конфликта: и в Российской Федерации, и в Украине. В заявлении сказано, что они будут следить за ситуацией для определения дальнейших действий.
Ещё учитывайте, что Индия, где также находятся производственные мощности Samsung, Xiaomi, Realme и ряда других брендов, пока не приняла ни одну из сторон конфликта, что также ослабляет возможности давления Запада на нашу страну. Правда, стоит учитывать еще вот какой момент: кризис контейнерных перевозок так и не разрешился. Если сейчас все побегут в магазины скупать электронику для вложения быстро обесценивающихся денег, существует небольшой риск дефицита товаров, для которых не удастся оперативно увеличить поставки.
«Серый» рынок придет на помощь
И даже если представить самый неблагоприятный сценарий, что некоторые бренды действительно отказываются поставлять в Россию продукцию, сохранятся неофициальный завод техники из других стран, а также возможность покупки за границей с использованием посреднических сервисов. Сейчас беспошлинный порог для заказа товаров по интернету из-за рубежа составляет 200 евро (18700 рублей по состоянию на 26 февраля 2022 г.), почти любой бюджетный смартфон в эту сумму укладывается.
А если не укладывается, то попробуйте рассчитать здесь. Пригодится, если речь идёт о дорогих смартфонах или ноутбуках (которые в 200 евро никак не утрамбуешь. В принципе, неприятно, что пошлина есть, но в сравнении с наценками российских сетевых магазинах в последние двое суток, она не выглядит такой уж офигевшей по размеру. Гораздо печальнее, что с 2023 года беспошлинный порог снизится с 200 до 100 евро, но дожить бы ещё до этих времён...
А цены вырастут?
Да, цены вырастут. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР произошел значительный обвал рубля, а в первый день военной операции некоторые продавцы электроники начали менять ценники. Традиционно самыми чувствительными к курсу оказались небольшие мультибрендовые магазины (особенно работающие онлайн) и «серый» рынок. Крупные сети, а также фирменная розница брендов постарались не усугублять панику и предоставили покупателям шанс закупиться имеющимися на складах товарами. На текущий момент цены не изменились, однако в ближайшее время стоит ждать их значительный рос. При этом необходимо понимать, что он не будет пропорционален падению рубля. Ритейлерам придется закладывать в новые цены дополнительные риски и возможность еще большего падения российской валюты.
Успела отличиться сеть DNS. 24 февраля они незамедлительно подняли в интернет-магазине цены на товары в среднем на 30%, а также поставили в офлайн точках уведомления, что информация на ценниках больше недействительна, а сведения о реальной стоимости товаров предоставляются по запросу. Самыми впечатляющими оказались цены на технику Apple: за представленный два года назад iPhone 12 со 128 ГБ памяти стали просить 91 000 рублей, новый Macbook Pro 14" подорожал от 190 до 247 тысяч. Глава компании DNS на странице в Facebook объяснил ситуацию следующим образом:
Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.
Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста.
Мы оказались в новом мире, где, помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность.
Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверки обоснованности повышения цен торговой сетью и выдала предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. По мнению ведомства подобные заявления способны привести к необоснованному росту цен у других продавцов. В интернете действия DNS вызвали ожесточенную дискуссию. Некоторые сочли это ловким способом увеличения паники, создания искусственного ажиотажа и роста продаж техники по новым ценам, которая была куплена по старым. В основном мнения разделились: некоторые бизнесмены посчитали логичным уже сейчас повышать цены, поскольку на следующие закупки потребуется увеличенная денежная масса, другие допустили такую стратегию только для малого бизнеса, а крупным сетям подобные действия непозволительны.
Останемся ли мы без AppStore и Google Play?
Если перекрыть поставки гаджетов в нашу страну практически невозможно, то ограничить использования программных продуктов США могли бы гораздо легче. Apple, Google и Microsoft — американские компании, а значит, при наличии соответствующего распоряжения будут вынуждены ограничить работу самых больших в мире магазинов приложений. На текущий момент слухов о возможности такого решения нет, однако попробуем разобраться, стоит ли переживать на будущее. Если посмотреть на опыт санкций 2014 года, когда Apple и Google заблокировали AppStore и Google Play в Крыму, ограничения легко можно было обойти сменой региона в настройках Apple ID, а также использованием VPN-сервисов.
Некогда предпринятые Samsung попытки заблокировать программное обеспечение на телевизорах, купленных в российской неофициальной рознице тоже провалились: люди быстро освоили VPN для обхода блокировок, зато скандал и репутационные потери из-за сомнительного решения Samsung были очень заметными. Впрочем, целый AppStore или Google Play могут и не блокировать, а заняться точечными удалениями софта санкционных компаний, как например это уже произошло с Промсвязьбанком. Пользователи Android при этом легко могут воспользоваться альтернативными источниками приложений, а вот владельцам iPhone будет труднее. Единственное, что можно посоветовать — на всякий случай заранее загрузить весь софт, который может быть нужен. В общем, даже при наихудшем раскладе найдутся лазейки и паниковать нет смысла.
А платить смартфоном можно будет?
Мобильные платежные сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами попавших под санкции российских банков: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие». Если подтвердятся слухи насчет «санкций против 70% российского банковского сектора» бесконтактные платежи действительно могут быть сильно ограничены в России. Однако не стоит забывать о том, что в нашей стране доступны такие альтернативные варианты как SberPay и MirPay. Более того, на фоне слухов про отключение SWIFT не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Mastercard, равно как нет необходимости снимать с них наличные. «Национальная система платежных карт» обеспечивает проведение всех операций, так что внутри страны никаких ограничений на использование банковских карт не будет.
На Android выходом может стать виртуальная карта и Mir Pay, если ваши VISA и MasterCard заблокируют. Для Айфона пока альтернатив нет
Интернет не отключат
Строго говоря, про это вообще речь не идет, да и в целом представить подобную ситуацию сложно. Впрочем, за последние годы Россия очень многое сделала для обеспечения технологической независимости, в том числе и на случай отключения страны от глобальной сети. Учения по обеспечению работы суверенного интернета проводились регулярно, в плане программных продуктов активно развивалось импортозамещение, наконец, правительство утверждает о просчитанности рисков и готовности государства к минимизации воздействия санкций в технологическом секторе. Разумеется, больше всего сложностей ждет госсектор, оборонку, аэрокосмическую отрасль и промышленность, но говорить о значимых и масштабных ограничениях на доступ к технологиям для жителей страны не стоит.