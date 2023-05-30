Россия возвращается на Луну: как СССР исследовал её в прошлом и что ждёт нас в будущем

За ней последует АМС «Луна-27»: в её задачи входит посадка на поверхность и исследование грунта на глубине до двух метров. Изначально предполагалось, что два инструмента на станции будут созданы при участии экспертов Европейского космического агентства. Но вы же понимаете... в общем, из-за сложившейся политической ситуации это решение отменили, и эти инструменты будут заменены на российские (как и с некоторыми приборами «Луны-25» — например, телекамера «Пилот-Д»). Но в Роскосмосе уверяют, что отказ европейских партнёров от участия в сотрудничестве по проекту «Луна-25» никак не повлияет на его реализацию.

Наконец, «Луна-28» будет не только отбирать пробы с глубины до двух метров, которые будут храниться при криогенных температурах, но и доставит их на Землю для будущих исследований.

Пока сроки запусков будущих аппаратов точно неизвестны: «Луна-26» ещё находится на стадии изготовления конструкторского макета, запуск намечен на 2027 год. «Луна-27» — в стадии разработки конструкторской документации и вроде как должна улететь в 2028 году. А облик Луны-28 так и вообще пока что не утверждён.

В целом, российская лунная программа перекликается с советской: первоначально исследуют Луну с помощью автоматических и орбитальных аппаратов, и только после этого отправят туда космонавтов и построят обитаемые базы.

Правда в случае с высадкой космонавта на поверхность спутника есть тоже один нюанс: для такой миссии необходима ракета сверхтяжёлого класса, которой у России пока нет нет. Но, говорят, проект уже находится на согласовании.