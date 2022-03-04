Сколько стоит бронетехника российской армии

Сколько стоит бронетехника российской армииВсё, что вы всегда хотели знать, но не могли найти
У немецких танкистов в годы Второй мировой рядом с их рабочим местом крепилась памятка. Нет, там не было инструкций или каких-то «воодушевляющих цитат фюрера», всё куда прозаичнее — там было расписано, сколько стоит боевая машина в пересчёте на количество привычных продуктов или вещей.
Парень из села или с рабочих окраин должен был понимать, что ему доверила страна. Если вам доводилось бывать в армии не гостем, а на полноценной службе, вы и сами могли видеть, насколько срочникам (и некоторым контрактникам) начхать на дорогую казённую технику, с которой обращались как с игрушкой, потому что «Ну а чо такова?». Причём после возвращения из армии эти бойцы даже свои копеечные Жигули-«двенашки-ласточки» и протирать будут, и при каждом стуке вздрагивать, и часами советоваться на форумах в интернете, какие запчасти лучше купить, и где найти мастера хорошего.
А вот в работе БТР или армейском КамАЗе за миллионы рублей заклинивший двигатель — классическая ситуаций, просто из-за наплевательства к проверке уровня масла. А на марше всю подвеску ушатать, собирая колдобины и рытвины — святое дело.
Поэтому сегодня мы расскажем о том, во сколько примерно бюджету обходится военная техника, ведь глядя на картинки с Бугатти, каждый понимает — «дороха и бохато». И теперь вы будете знать, сколько таких Бугатти можно купить по цене БМП-3.
Лёгкая бронетехника
Начнём с БМП-2. Эта машина объективно морально устаревшая, но наштамповали их изрядно, и вот так просто и быстро их на новые модели заменить не получится (когда мы раскроем расценки на новые машины, вы поймёте, почему), при этом их продолжают модернизировать. Улучшают систему управления огнём, оборудование связи и приборы наблюдения. С боевым отделением «Бережок» новейшая версия БМП-2, любимой милфы российских мотострелков, начала стоить 29,5 млн. рублей за единицу.
Много? Мы только начинаем, дальше идёт БМП-3. Он уже очень отличается от предшественницы. Во-первых, потому значительно лучше бронирован — у средней лобовой деталь 10-миллиметровый стальной экран, потом 70 мм воздушный зазор, + 12 мм снова сталь, и, наконец, 60 мм алюминий. С бортов 43 мм алюминиевой брони, защита прямо скажем сильно лучше, лоб держит попадания 30-мм бронебойных снарядов с 200 метров.
Вооружение тоже пострашнее — 100-мм гладкоствольная пушка-пусковая, из которой можно отправить не только бронебойный, но и ПТУР. Спарена с 30-мм автоматической пушкой для более прозаичных задач, ну и плюс пулемёты. Почти танк, потому что бороться с танками может почти на равных. По крайней мере, с не самыми современными.
Стоимость по последней закупке 168 машин для армии составляет порядка 85 млн. рублей за единицу, в документах не указали, какие именно «комплектации», но скорей всего всего речь о классическом варианте с модулем Бахча-У.
Чуть прозаичнее цены на БТР-82А. Он, хоть и доведён по огневой мощи практически до БМП, за счёт 30-мм автоматической пушки 2А72 (в отличии от 2А42 на БМП-2 ниже кучность, но мягче отдача, поэтому её и впихнули на более лёгкое шасси). Такая машина обходится казне в 29-30 млн. рублей, причём это цены 2016 года.
Ну а что десантура, которая давно обновляется БМД-4М с тем же боевым модулем Бахча-У, как у БМП-3? Предсказуемо, авиадесантируемая техника дороже (и те же алюминиевые сплавы в броне) — в том же 2019 они закупались по 117 млн. за штуку. Вашим гангста-рэперам, размахивающим руками возле геликов, даже не снились такие дорогие машины!
РИА Новости
Поэтому мне становится понятнее, почему в хрониках Чеченской войны так трудно встретить БМД и почти нереально БМП-3 — машины просто берегли на более «серьёзные» случаи, оставляя солдатикам тоненькие «двушки» из стали с 9-ти миллиметровыми бортами —
бабы ещё нарожают… ну, вы поняли.
Достоверно известен лишь один эпизод с БМП-3, который был у Кемеровской бригады в 1995 году, если у вас вдруг есть ещё примеры из тех времён — пишите в комментариях.
А вот закупка новых боевых машин Б-19 с модулем Эпоха (на шасси БМП-3), которые дебютировали на прошлогодних учениях, обойдётся казне в 167 млн. за экземпляр. Ну, тут уже и до танка недалеко. Кстати о танках...
Алексей Куденко \ РИА Новости
Танки
Лёгкой бронетехники поновее пока найти не удалось. Ну, будем мониторить цены на неё и опубликуем их позднее. В целом, расценки и на старую привычную технику впечатляют. А сколько тогда стоят танки?
Начнём с Т-72, надёжи и опоры наших танковых войск. Большая их часть произведена ещё в СССР в последней модификации Т-72Б. Т-72Б3 — самая массовая из российских модернизаций, которую дотянули до стандартов «около Т-90». И это особенно заметно по Т-72 серии Б3 образца 2016 года, потому что у них уже есть динамическая защита Реликт, дизель В-92С2Ф в 1130 лошадей, улучшенный стабилизатор пушки и новое поколение средств наблюдения.
В ценах за 2016 год только замена динамической защиты и установка нового двигателя (+мелкие доработки типа улучшенных траков) на уже имеющийся танк обходились в 16,6 млн. рублей на танк.
Всего обновление до Т-72Б3 прошли тремя волнами — 2011, 2014 и 2016 годы. В 2013 модернизация обходилась в 22 млн. рублей, а ещё сверху 30 млн на капитальный ремонт самого танка. Итого — 52 млн. рублей. Более подробной информации о том, во сколько полное обновление обходилось позднее, в открытых источниках нет. Таких модернизированных машин в армии на сегодня 1380, поэтому порядок суммы, в которую это обошлось, вы примерно можете представить.
А что Т-90 и его версии? Тут информации побольше, но скорее об экспортных расценках. Самый современный Т-90М Прорыв обходится, в среднем, в 300-330 млн. рублей. Но тут и наценка больше, и сумма сильно зависит от объема поставок и того, насколько сотрудничество продолжительное, короче — бизнес.
Известно, что на 2011-2013 год Т-90А Владимир обходился собственной армии примерно в 118 млн. рублей за единицу. По-божески конечно, но очевидно, что сегодня расклады другие. Так как более точных данных нет, думаю, недалеко от истины будет сумма в пределах 200-250 млн.
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Зато всё доходчивее и понятнее с расценками на более интересный экземпляр — танк Т-14 Армата. Эта машина уже относится к новому поколению, поэтому и цены тут соответствующие. Т-14 — это не просто прокачка всех основных элементов на шаг вперёд, в этой машине очень многое применили впервые. Просто оцените масштаб новых, как говорят гаджетоманы, фич:
• Новый двигатель А-85-3А в 1350 лошадиных сил. Это уже не расточенный до неприличия В-2 от Т-34, едва выдающий 1130 л. с., который ставили даже на самый новый Т-90М.
• Комплекс активной защиты Афганит. Прежняя система «Арена» так и не дошла до какой-то серии, поэтому современный Т-90М, в отличие от Арматы, остался без такого типа защиты, аналоги которого есть уже у всех приличных стран. Афганит действует не пуском противоракеты к угрожающему танку снаряду/ракете, а разворачивает башню в сторону ПТУР, чтобы удар пришёлся в самую защищённую часть и можно было сразу ударить ответным выстрелом по противнику.
• Активная фазированная антенная решётка — радар, который отслеживает до 40 наземных и 25 воздушных целей в радиусе до 100 км.
• 2А82 — новая пушка-пусковая, очень расширяющая количество пригодных для использования боеприпасов (её можно зарядить снарядом до 1 метра длинной) со скорострельностью до 12 выстрелов в минуту. Дальность поражения доведена до 7000 метров.
• Стелс — да, вы не ослышались. Комплекс стелс средств предполагает систему охлаждения выхлопа, теплоизоляцию, обилие граней корпуса (снижает радиозаметность) и радиопоглощающие элементы.
И это только вершина айсберга. В 2015 году, когда Т-14 начали демонстрировать, машина оценивалась в 250 млн. рублей. В прошлом году озвучивались уже другие цифры, с учётом доработок за 6 лет обкатки, а также сложностями во внедрении российской промышленностью новых радиоэлектронных элементов (мы, напомню, отрезаны от импорта). В итоге цена выросла до... мать моя женщина, 510-520 млн. рублей (7 млн. долларов)! Ну не забываем про реалии курса рубля прямо сегодня и инфляцию с тех пор, как эти цены были озвучены.
Таким образом можно предполагать и двукратное удорожание новых выпускающихся Т-90.
И если Т-14 пока планируют закупать очень осторожно (танк, прямо скажем, очень дорогой для того, чтобы наводнить им все направления в войне), то Т-90М планируют покупать по 200 единиц за год.
Вот такие по итогам циферки. Если у вас есть, чем дополнить информацию в cтатье — будем рады, добро пожаловать в комменты.