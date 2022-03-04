Сколько стоит бронетехника российской армии

У немецких танкистов в годы Второй мировой рядом с их рабочим местом крепилась памятка. Нет, там не было инструкций или каких-то «воодушевляющих цитат фюрера», всё куда прозаичнее — там было расписано, сколько стоит боевая машина в пересчёте на количество привычных продуктов или вещей.

Парень из села или с рабочих окраин должен был понимать, что ему доверила страна. Если вам доводилось бывать в армии не гостем, а на полноценной службе, вы и сами могли видеть, насколько срочникам (и некоторым контрактникам) начхать на дорогую казённую технику, с которой обращались как с игрушкой, потому что «Ну а чо такова?». Причём после возвращения из армии эти бойцы даже свои копеечные Жигули-«двенашки-ласточки» и протирать будут, и при каждом стуке вздрагивать, и часами советоваться на форумах в интернете, какие запчасти лучше купить, и где найти мастера хорошего.

А вот в работе БТР или армейском КамАЗе за миллионы рублей заклинивший двигатель — классическая ситуаций, просто из-за наплевательства к проверке уровня масла. А на марше всю подвеску ушатать, собирая колдобины и рытвины — святое дело.