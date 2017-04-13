Российские изобретения, известные и любимые во всём мире
Россия — огромная страна, но назвать отечественные товары, которые действительно любимы за рубежом, будет сложно даже самым отчаянным патриотам. Разбираемся, какими разработками с шильдиком «Сделано в России» можно гордиться, если забыть об оружии, алкоголе и экспорте сырья.
Фото: snno.ru
Антивирусы: Kaspersky и Dr.Web
Давным-давно, на рубеже «лихих девяностых» и миллениума почти вся страна восседала за компьютерами с пиратским софтом, интернет был медленным и слаборазвитым, а из приватных данных в домашних ПК были только видеозаписи с «приколами» (фотографий — и тех не было, пленочные фотоаппараты были живы). В этой «благодатной» среде в России на свет появились два крупнейших разработчика антивирусного ПО — Kaspersky (1997 г.) и Dr.Web (1992 г. — Spider’s Web, с 2003 — Dr.Web).
Kaspersky стал известен за рубежом почти два десятилетия назад — летом 1998 года разработчики иностранных антивирусов «проворонили» момент распространения зловреда под названием «Чернобыль», а Евгений Касперский стал первым, кто написал и опубликовал бесплатную утилиту для «лечения» компьютера. С этого момента популярность антивирусной компании «завертелась» и постоянно росла. Кому-то антивирус, разработанный бывшим «работником КГБ» (это, к слову, чистая правда) казался подозрительным. но в мире хватает государств и компаний, которые ещё меньше доверяют антивирусному софту из США, поэтому «Лаборатория Касперского» от недостатка внимания не страдает даже при очень скромной (менее 2%) доле на мировом рынке и уже открыла офисы в 30 странах мира.
«Доктор Веб», разработка известного российского программиста Игоря Данилова, появился на свет всегда делал упор на защиту не только отдельных машин, но и сетей (локальных и онлайн) от зловредных программ. Поэтому, например, онлайн-сервис для проверки на вирусы, наподобие Virustotal, у Dr.Web появился ещё в далёком 1996 году. Резкий всплеск популярности «Паука» пришёлся на период ботнет-эпидемии, которая затронула «неуязвимые» для вирусов компьютеры Apple в 2012 году, а в 2013 году на антивирусную лабораторию несколько раз нападали разработчики вируса для банкоматов. Dr.Web очень не вовремя «обезвредили» программный скиммер, и преступники хотели отомстить.
Сегодня Dr.Web популярен далеко за пределами России, но, по большей части, представлен в Украине, Казахстане, Германии, Франции, Китае и Японии.
Словари и распознавание текста: ABBYY Lingvo и FineReader
Знаменитая на весь мир продукция ABBYY берёт свой старт с 1990-х годов, когда российский программист Давид Ян задумался, насколько неудобно переводить текст с помощью бумажных словарей и принял решение разработать по-настоящему удобный инструмент для перевода с помощью компьютера. В то время владельцы ПК только готовились сменить систему DOS на Windows, поэтому разработанная специально для «окон» программа появилась очень вовремя (1990 г.) и в короткие сроки стала популярной. А спустя три года на свет появился супер-популярный сегодня инструмент для распознавания текста — FineReader.
После этого ABBYY на редкость грамотно и правильно распорядилась прибылью, наладила контакты с производителями сканеров (на ловца и зверь бежит, как говорится), вовремя запатентовала разработки, и не экономила на доработке кода и алгоритмов распознавания, чтобы не уступить конкурентам в «сухих» сравнительных тестах.
В общем, ABBYY хватило и «хватки», и благоразумия правильно распорядиться средствами, поэтому отделы разработки компании расширились на Киев, Мюнхен, и Калифорнию, а рынки сбыта — на 200 стран. FineReader постепенно стал ассоциироваться с распознаванием печатного текста, как «ксерокс» с фотокопией.
Резервное копирование данных: Acronis
Российский разработчик ПО Acronis начался с маленькой компании «ФизТехСофт», которую основали выпускники Московского физико-технического института в 1991 году. «Акронисом» организация стала уже в 2000 г. Команда состояла всего из пяти «технарей», а основателем компании стал Сергей Белоусов.
Acronis стартовал с выпуска программы, с помощью которой на ПК можно было установить несколько абсолютно разных систем (в девяностые-двухтысячные годы это была нетривиальная задача). OS Selector хорошо «зашёл» не только в России, но и за рубежом. После такого успеха разработка программ в России сомнению не подвергалась, но самый широкий рынок с любителями оплачивать софт, как ни крути, сосредоточен в США. Поэтому Acronis развернули головной офис, ответственный за продажи и маркетинг, не где-нибудь, а в Кремниевой Долине! С этого момента компания стала делать упор на программы для резервного копирования и восстановления данных, и очень в этом преуспела — Acronis True Image стал очень популярным средством для создания готовых «образов» (системы со всеми её «потрохами» и установленным софтом) операционных систем, а Disk Director пригождался как средство управления накопителями и томами (физическими/логическими дисками) ещё со времён, когда подобной функциональности в «народных» версиях Windows отродясь не было.
Сегодня компания стала по-настоящему всемирной — 18 офисов по всему миру, локализация программ на 14 языках, 90 стран-рынков сбыта, в которых популярны труды российских программистов.
Автомобили: внедорожники «Нива» и УАЗ, мотоциклы «Урал»
Продажа отечественных автомобилей за рубежом началась не в современной России, и даже не в СССР — российские автомобили были востребованы иностранцами ещё в эпоху монархии («Руссо-Балт» тому пример). Советские «легковушки» пользовались спросом в 1970-1980-е, но постепенно устарели. А вот отечественные внедорожники популярны за рубежом и по сей день!
«Нива» всенародно любима не только потому, что стала первым кроссовером в мире, но ещё и за геометрическую проходимость и комфорт. Не смейтесь, в семидесятые конкурентами ей были только «сельхозагрегаты» и армейские внедорожники, поездки на которых были социалистическим долгом, а не удовольствием. Ну, и неотключаемый полный привод — после «цельнотянутых» Фиатов никто не ожидал от ВАЗа такого шедевра.
В бытность СССР «Нивы» продавали в Европе, Африке, Латинской Америке и Канаде, а у японцев российский внедорожник стал культовым. Ненадолго, правда, потому что пошлины и требования к выхлопу/пассивной безопасности не стояли на месте, а «Нива», хоть и получала модернизации, но слабо изменилась за… 60 лет производства!
Сегодня «Ниву» выпускают под именем «Lada 4x4», потому что доблестные тольяттинские маркетологи пролюбили знаменитую торговую марку после сотрудничества с GM в выпуске Chevrolet Niva. Экспортные партии стали небольшими и почти целиком адресованы Азербайджану, Грузии, Украине, Узбекистану, Грузии и Болгарии. В прочих странах внедорожник по-прежнему любят, но уже как «антиквариат» для любителей вые выделиться, а британцы даже размышляли о том, что «Нива» может стать сверхпопулярной после снятия с конвейера Land Rover Defender. Увы, не сложилось.
Ещё больше за рубежом любят легендарные внедорожники УАЗ! Например, за «Буханку» (УАЗ-452 и производные) ещё несколько лет назад японцы были готовы выложить 30-40 тысяч долларов! Немыслимая цена за фургон с полувековой конструкцией, но запас прочности (если подкрутить гайки после заводчан, конечно), ретро-дизайн и честный полный привод всё ещё очень востребованы.
А символ Ульяновского завода, УАЗ «Козлик» 469 мало того, что был в составе военной техники всех дружественных России стран, так ещё и в «на гражданке» участвовал в европейском ралли, а сегодня в своей модернизированной версии Hunter популярен на Ближнем Востоке, в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. УАЗ, правда, очень давно хочет снять с производства свой бестселлер, потому что модернизировать его особо некуда, устаревшие штампы на заводе хотелось бы заменить на новые и продвигать «Патриот». Но покупатели упрямо голосуют рублём нацвалютой за «козликов».
Мотоциклы «Урал» теперь тоже превратились в винтаж… в США, на родине Harley-Davidson. Хромированные, тюнингованные, экспортные.
Спутниковая навигация: ГЛОНАСС
Только ленивый не вопил о «распилах» и «бессмысленности» вложений в национальную навигационную систему. А второй акт драмы развернулся, когда появились слухи о дополнительных пошлинах на смартфоны с поддержкой GPS, но без ГЛОНАСС (и где эти пошлины на ваших «вёдрах» под управлением MT6589/6582?). Но позвольте напомнить вам, что до 2000 года погрешность в американской системе навигации GPS составляла 100 метров, и не из-за технических, а политических ограничений. А ещё США не скрывают, что навигационная система была разработана для военных целей, и оставляет за собой право «дёрнуть за рубильник» и выборочно ограничивать доступ GPS по решению Конгресса.
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) был запущен в работу ещё в 1982 году, хотя его гражданское применение стартовало значительно позже — в 1993 году. Сейчас ГЛОНАСС поддерживается новыми гаджетами наравне с GPS (и китайской Beidou) по всему миру, за счёт чего повышается и точность определения координат, а корректирующие станции ГЛОНАСС размещены в Китае, Бразилии, Белоруссии, Казахстане и Антарктиде.
Мобильные приложения: Telegram и Prisma
Если российские соцсети нужны зарубежным пользователям только до тех пор, пока в них есть бесплатная музыка и видео, то защищенный мессенджер, который создал Павел Дуров, стал популярен вопреки всем прогнозам и репликам «никому не нужно ещё больше мессенджеров на смартфонах!».
Но хороший продукт продвигает себя сам. Быстродействие, качественный код (или, как говорят, «безглючность»), безлимитное хранилище файлов и их синхронизация, функциональные клиенты для всех мобильных платформ своё дело сделали — приложение для переписки, которое было создано в 2014 году «каким-то там русским», стало бешено популярным. Не в последнюю очередь, благодаря шифрованию и децентрализации — серверы расположены в нескольких странах, чтобы избежать политического давления. Парадоксально, но больше всего за рубежом мессенджер полюбили в… Саудовской Аравии.
А вот с Россией отношения у Telegram и его создателя, Павла Дурова, не сложились — Павел переехал за границу после продажи своей доли «ВКонтакте» и даже не стал переводить приложение на русский язык, потому что «его всё равно запретят под каким-либо предлогом». Пока не запретили, но есть информация, что за некоторыми гражданами уже «поглядывают» при активном сплочении спецслужб и сотовых операторов.
Но существуют всемирно популярные российские приложения и без политической подоплеки — например, Prisma, которая летом 2016 года вошла в топ магазина Apple App Store сразу в 10 странах: России, Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Латвии, Армении и Украины. А ещё фоторедактором на базе нейронных сетей активно интересовались пользователи смартфонов в США и Германии.
Сегодня, правда, Prisma подрастеряла популярность, па хайп вокруг приложения сошёл на нет, когда основная масса пользователей «наигралась». И всё же это был успех, разработчика Prisma, Алексея Моисеенкова, узнали далеко за рубежом.
Мультипликация: «Маша и медведь»
Нельзя забывать и советское наследие — «Чебурашка», «Ёжик в тумане», «Малыш и Карлссон», да ещё много какая классика мультипликации очень любимы за рубежом. Но к таким реалиям после развала огромной страны все привыкли, а вот поразительная популярность мультфильма «Маша и медведь» начиная с 2012 года ни у кого не укладывается в голове.
«Русский феномен», как его называет Netflix, принёс создателям $225 млн. только в 2015 году и был переведен на 25 языков. Причём мультфильм не рекламировали за рубежом намеренно — права на сериал по своей личной инициативе купили французы, а итальянские телезрители нашли мультфильм в интернете и подписывали петицию за то, чтобы «Машу и медведя» показали в дублированной версии на национальных телеканалах. В США и Канаде мультфильм вошёл в топ-10 мультипликационного контента для детей, его уже сейчас называют «классикой», а новые серии набирают по миллиарду просмотров на YouTube.
Игры: «War Thunder»
Очень хочется «пришить» к списку ещё и великолепный «S.T.A.L.K.E.R» вкупе с игрой-событием «World of Tanks», только вот на деле эти игры, хоть и считаются «отечественными» в разговорах геймеров на территории пост-СССР, на деле разработаны украинскими и белорусскими игроделами. Поэтому будем честными и поговорим о новых успешных российских играх.
Такой игрой можно назвать MMO-экшн War Thunder, который создала российская компания Gaijin Entertainment. Идея её состоит в масштабных мультиплеерных битвах с участием танков, авиации и флота. Как и в любых других играх такого жанра — «легко начать, сложно стать профессионалом». Реалистичное поведение техники, огромнейшие плацдармы для битв, достоверная модель повреждений техники — не «бум-бум, здоровье снизилось», а действительно «увечья» боевых машин, которые влияют на характеристики и возможность ведения боя. Донат тоже есть, будь он неладен, но на то это и free-to-play.
В российский экшн активно играют на рубежом — например, в США, Германии, Австралии, Аргентине, Китае, Индонезии, Таиланде, Тайване.