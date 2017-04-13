Российские изобретения, известные и любимые во всём мире

Acronis стартовал с выпуска программы, с помощью которой на ПК можно было установить несколько абсолютно разных систем (в девяностые-двухтысячные годы это была нетривиальная задача). OS Selector хорошо «зашёл» не только в России, но и за рубежом. После такого успеха разработка программ в России сомнению не подвергалась, но самый широкий рынок с любителями оплачивать софт, как ни крути, сосредоточен в США. Поэтому Acronis развернули головной офис, ответственный за продажи и маркетинг, не где-нибудь, а в Кремниевой Долине! С этого момента компания стала делать упор на программы для резервного копирования и восстановления данных, и очень в этом преуспела — Acronis True Image стал очень популярным средством для создания готовых «образов» (системы со всеми её «потрохами» и установленным софтом) операционных систем, а Disk Director пригождался как средство управления накопителями и томами (физическими/логическими дисками) ещё со времён, когда подобной функциональности в «народных» версиях Windows отродясь не было.

Сегодня компания стала по-настоящему всемирной — 18 офисов по всему миру, локализация программ на 14 языках, 90 стран-рынков сбыта, в которых популярны труды российских программистов.

Автомобили: внедорожники «Нива» и УАЗ, мотоциклы «Урал»

Продажа отечественных автомобилей за рубежом началась не в современной России, и даже не в СССР — российские автомобили были востребованы иностранцами ещё в эпоху монархии («Руссо-Балт» тому пример). Советские «легковушки» пользовались спросом в 1970-1980-е, но постепенно устарели. А вот отечественные внедорожники популярны за рубежом и по сей день!

«Нива» всенародно любима не только потому, что стала первым кроссовером в мире, но ещё и за геометрическую проходимость и комфорт. Не смейтесь, в семидесятые конкурентами ей были только «сельхозагрегаты» и армейские внедорожники, поездки на которых были социалистическим долгом, а не удовольствием. Ну, и неотключаемый полный привод — после «цельнотянутых» Фиатов никто не ожидал от ВАЗа такого шедевра.