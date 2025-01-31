Зачем России базы в Сирии после поражения Асада?Кроме морального удовлетворения
Режим Башара Асада в Сирии пал, хотя Россия обеспечивала его военной и политической (да и экономической, чего уж) поддержкой почти десять лет напрямую. За эти годы были оборудованы несколько военных баз, среди которых база Военно-морского флота в Тартусе и авиабаза в Хмеймим, судьба которых прямо сейчас решается в международных переговорах.
Здесь возникает логичный вопрос: а зачем теперь России базы в Сирии, какова их роль, когда у власти в стране режим, противоположный тому, который поддерживала РФ, а обслуживание баз требует внушительных средств. Поэтому сегодня и поговорим о том, что такое военные базы за рубежом, зачем они нужны, что от них получает государство и страна.
Что такое военные базы
Сразу на ум приходят военные базы США, разбросанные по всему миру, и за которые американцы постоянно получают упрёки — мол, это инструмент давления на союзников и средства обеспечения гегемонии. Оно… в общем-то, так и есть, но военная база — понятие растяжимое. А что это собственно такое, военная база?
В первую очередь военная база — это часть стратегической военной инфраструктуры, а у различных военных баз есть свой профиль. Вкратце перечислим, чем в основном военные базы являются:
- Логистический хаб, или перевалочный пункт. Самый простой и распространённый вариант.
Это, в первую очередь склады, на которые поступают вооружения, боеприпасы, продовольствие, медикаменты, амуниция — в общем, всё, что военным может пригодиться в зоне выполнения миссий.
Это позволяет не везти грузы из пункта А в пункт Б за тысячи километров напрямую, а накапливать их на станциях между. Можно оперативно перенаправлять или распределять грузы по пунктам конечного назначения. Если американцы участвуют в операции, условно, на Ближнем востоке, всё необходимое они могут сразу получать с баз в Италии или Греции. А уже потом восстанавливаться поставками из США на эти же базы. Так экономятся время и затраты на транспортировку.
- Базы Военно-воздушных сил: аэродромы, топливные хранилища, склады боеприпасов.
Самолёты базируются ближе к потенциальным театрам боевых действий. Они могут начать предварительную подготовку к развёртыванию войск, или просто выполнять операции самостоятельно — совершать воздушные удары по складам, центрам принятия решений и прочей инфраструктуре противника.
Им, соответственно, требуются взлётные полосы, топливо, бомбы и ракеты, пилоты, техники, охрана. А ещё — батареи ПВО для защиты, радиолокационные станции для разведки неба и предупреждения, подразделения спецназа для спасения сбитых лётчиков, пешей разведки или отдельных точечных диверсий.
Наконец, они нужны для той же логистики, рейсов транспортно-грузовых самолётов.
- Базы Военно-морского флота: пирсы/причалы, склады, ремонтные станции.
В принципе, тоже самое, что и с ВВС. Боевые корабли или группы кораблей могут просто дислоцироваться там. Группировки можно ослаблять и усиливать по ситуации. На кораблях установлено тяжёлое ракетное вооружение: тактические, оперативно-тактические и крылатые ракеты.
У США это могут быть целые авианосные группы, способные решать стратегические военные задачи, комбинируя и удары авиацией, и удары собственными ракетами, и десанты с тяжёлой техникой. Корабли надо обслуживать, ремонтировать, заправлять, списывать в госпитали больных, или пополнять экипаж или десант. Наконец, просто отдыхать.
Часто военно-морские базы комбинированы с крупными логистическими хабами, как вы наверняка поняли — это простое и очевидное решение.
- Структуры противовоздушной и противоракетной обороны.
Это, в первую очередь, станции раннего оповещения, позволяющие контролировать большие воздушные пространства. Помимо оборонных функций, это и разведка — можно отслеживать, что и когда в регионе поднимается в воздух, слушать переговоры пилотов и диспетчеров.
- Радиолокационная борьба или РЭБ, связь и разведка.
Обычно такие базы более секретны и используют маскировку под более «простые» военные объекты, а военные носят «не свои» опознавательные знаки. Назначение их — более детальный шпионаж. При необходимости диверсии — наведение помех для передачи данных авиации или ракет, перехват переговоров, радиоигры.
- Сухопутные силы
Большие полигоны для отработки действий смешанными оперативными формированиями в рамках военных коалиций. Часто это дислокация для крупных сухопутных подразделений и соединений, ну или подготовленная инфраструктура для их переброски и развёртывания. Например, базируется батальон или полк, но в короткие сроки он может вырасти до бригады или дивизии — всё для этого подготовлено.
Также это сухопутные и аэромобильные части (в комбинации с базами ВВС и ВМС), которые могут быть переброшены за считанные часы для проведения достаточно крупной операции с применением танков и артиллерии. Ну и, конечно же, склады, госпитали, и т. п.
Кроме вышеперечисленного, это и смешанные базы, учебные центры, штабная инфраструктура, статистические службы, советники, секретные тюрьмы и т. п.
У США на заграничных базах в развёрнуты целые дивизии, у которых на родине только учебные подразделения. 5-й флот США базируется в Бахрейне, а 7-й в Японии. В некоторых случаях базы представлены только оперативными формированиями со штабом и инфраструктурой, но без постоянного состава. В их подчинение могут перебросить подходящие силы из США и других баз на время операций.
Общее количество военных баз США за рубежом составляет почти 1000 объектов. Разнообразие и количество иностранных баз у других государств несопоставимо меньше. Довольно много их у Франции, кое-что осталось у Великобритании. У прочих стран, армии которых входят в 20-ку ведущих, тоже пара-тройка найдётся.
В настоящее время курс на расширение военного присутствия берут Китай, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия. Много присутствия у Ирана, но чаще скрытое или через прокси-силы. Россия в основном представлена на постсоветском пространстве, через структуры ОДКБ.
Зачем нужны военные базы за рубежом?
Военные базы за рубежом — это не гарнизоны с войсками для того, чтобы держать на их штыках марионеточные режимы, или держать в страхе местные власти, как часто думают обыватели. Это нечто гораздо более важное — тонкий инструмент международной политики.
Вести войну сложно, а вести войну за тысячи километров от своих границ архисложно, даже если речь идёт о небольшом локальном конфликте. Наличие разветвлённой военной инфраструктуры за пределами своей страны делает такую задачу более выполнимой.
Военные базы работают как коммуникационная сеть, нервная и кровеносная система, мускулатура. За короткие сроки, с опорой на крупную базу или группу баз в одном регионе, можно нарастить существенную группировку, снабжать её, пополнять и эвакуировать личный состав.
Так в декабре 1941 года Гитлер без особых опасений объявил войну США. Западную Европу он контролировал, Великобритании не боялся, а американцы были за Атлантическим океаном… дескть, что они ему могут сделать? (в Атлантике ещё и действовал мощный немецкий подводный флот).
Однако Битву за Атлантику Гитлер проиграл, а США с опорой на Великобританию скопили группировку, кратно превышающую немецкие силы в Западной Европе, и смогли открыть Второй фронт. Дело это американцам понравилось, ведь имея такие базы по всему миру они стали сильным игроком международной политики. Сначала гегемоном полумира, а после падения СССР — всего мира.
СССР, кстати, тоже имел множество военных баз — среди стран соцблока, в основном. Однако вписывались в социализм страны на разных континентах, и советское военное присутствие там тоже появлялось. Хотя, конечно, не в таких масштабах как у США. Кроме европейских соцстран советские базы находились на территории Анголы, Гвинеи, Египта, Кубы, Сомали, Вьетнама и многих других.
База российского ВМФ и ВВС во вьетнамской Камрани просуществовала до 2002 года. В 2013 – 2016 шли переговоры о её воссоздании, закончившиеся безуспешно. Вьетнам втянут в разборки Китая и США в Тихоокеанском регионе, и те едва ли готовы ожидать там «третьи» силы.
Зачем такие базы России
Помимо стран-участниц ОДКБ, военные базы России находятся на территории Абхазии и Южной Осетии. Военные базы в Сирии пока единственные активные за пределами бывшего СССР. Если не считать миротворческих контингентов, но у тех иной функционал. В обозримом будущем есть планы на военные базы в Египте, Ливии и Судане.
Зачем они России, вы теперь и сами понимаете. Они позволяют стране активно участвовать в международной политике, переделе сфер влияния, увеличивать вес и авторитет на мировой арене. Разумеется, этому будут активно мешать. Но радикально меняющаяся международная обстановка — окно возможностей, которое определит позиции надолго.
На следующие десятилетия (а может уже и на это) ожидается новый передел Африки, перестановка сил на Ближнем Востоке, и самое масштабное — разборки на Тихом океане. Россия может быть вовлечена в них — где-то скрыто, через прокси и спецслужбы, где-то полускрытно, через ЧВК, а где-то и напрямую. База в Тартусе очень бы пригодилась, даже без Асада.
Но важно не это, важно то, что такие базы делают Россию полноценным игроком в мировой политике. Страна будет вовлечена как посредник в мирные переговоры по ряду конфликтов, с Россией придётся договариваться, торговаться. С опорой только на континентальные войска и ядерный арсенал активную мировую политику вести не получится.
А международная политика становится договороспособной только при виде реальной силы и реального влияния.