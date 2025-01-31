Зачем России базы в Сирии после поражения Асада?

Режим Башара Асада в Сирии пал, хотя Россия обеспечивала его военной и политической (да и экономической, чего уж) поддержкой почти десять лет напрямую. За эти годы были оборудованы несколько военных баз, среди которых база Военно-морского флота в Тартусе и авиабаза в Хмеймим, судьба которых прямо сейчас решается в международных переговорах.

Здесь возникает логичный вопрос: а зачем теперь России базы в Сирии, какова их роль, когда у власти в стране режим, противоположный тому, который поддерживала РФ, а обслуживание баз требует внушительных средств. Поэтому сегодня и поговорим о том, что такое военные базы за рубежом, зачем они нужны, что от них получает государство и страна.