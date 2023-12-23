Спутники против оптоволокна: проект «Сфера»

В куче мест нашей страны отсутствует не то что широкополосной интернет, мобильную связь не везде найдешь.

Жителям крупных городов и областных центров, если они решают куда-нибудь поехать, это причиняет мягко говоря дискомфорт — ни новости прочесть, ни банально карты открыть.

Как же решить эту проблему? Как обеспечить связь с внешним миром на всей территории страны? Как сделать так, чтобы каждый житель России всегда имел доступ к быстрому интернету?

Возможно все эти вопросы сможет решить программа "Сфера" — основной прикладной космический проект России на ближайшие десятилетие, между прочим.

С чего всё началось?

Итак, разработку начали в 2015 году. В рамках проекта «Эфир» должны были запустить 288 космических аппаратов на различные орбиты, на высоте аж до 870 километров. Такая система обеспечила бы до 10 миллионов абонентов одновременно!

Чтобы понимать, речь идет о десятках тысяч транспортных средствах, которые бы смогли пользоваться интернетом. Конечно первоначально планировалось все успеть до 2025, но... Нужно было докрутить, довертеть - так и родилась "Сфера".

Создателем «Сферы» является Юрий Урличич, первый заместитель генерального директора. В Госкорпорации «Роскосмос» он отвечает за развитие орбитальной группировки и прочие перспективные проекты.

Разработчики оптимистично настроены: если "Сфера" будет успешна, Россия может выйти в лидеры в сферах связи, навигации, метеорологии, спутникового интернета, телерадиовещания, дистанционного зондирования (короче всего, что связанно с передачей данных, включая интернет вещей).