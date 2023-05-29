Наука и технологии
20:02, 29 мая 2023
9 мин.

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы

Поговорим о лице российского стартапа

Российская история — это сотни лет, в которые люди задумываются: «А верной ли дорогой мы идём, товарищи?». Но мы сегодня не про политику, а о том, можно ли в РФ стать, если не илонмасками и биллгейцами, то хотя бы создателем чего-то полезного — достойно и приятно жить на это и творить новое. Чего не хватает и добивался ли кто такого успеха в новейшей истории России?

Стартапы в России

Слово «стартап» вошло в наш обиход относительно недавно, чуть позже, чем уже заколебавшие всех «нанотехнологии». Но при этом закрепилось и теперь используется буквально для всего. Открыл кофейню — стартап, «у нас тут с друзьями есть классная тема» — стартап, тётя стала варить мыло и продавать его в «ныне запрещённой» соцсети с фоточками — тоже стартап.

А на самом деле «стартап» — не равно «малый бизнес». Потому что стартап — это когда есть уникальная идея, а малый бизнес — обычно, наоборот, отработанный другими людьми сценарий с «обычно юрлица зарабатывают деньги на воо-от этой сфере деятельности». Но да, слово стартап кажется моднее и молодёжнее, поэтому им сейчас называют всё, что угодно. При этом, вы таки удивитесь, но стартапы в России существовали даже до того, как появилось такое понятие.

Гениально, но всё еще не стартап

Гениально, но всё еще не стартап

pikabu

Что вообще можно считать отечественным стартапом? Вот тут всегда хочется сжульничать (ну или побыть ура-патриотом) и записать в российские стартапы все успешные проекты, к которым так или иначе причастны выходцы из России и всех стран СНГ. Ну а что, советская школа, и вообще Гугл — наш!

Да, конечно, талантливых изобретателей с необычными начинаниями в бизнесе в России всегда было много, в отличие от возможностей для их реализации. И многие проекты действительно стали успешными именно за рубежом, хотя берут свои корни из России, особенно если речь идет о 90-х.

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы
Ann E. Yow-Dyson / Getty Images

Из Москвы в Силиконовую долину

Пример успешного стартапа, который появился в России, а потом переехал в США — компания «ПараГраф», основанная Степаном Пачиковым. Для начала — это первая, на тот момент ещё советская фирма, которая подписала контракт с Apple.

С чего такие почести и что нового вообще изобрели? Компания специализировалась на технологиях распознавания текста, а также занималась разработками по трёхмерному моделированию, что для начала 90-х полный хайп (как сейчас — чёртовы нейросети). Вот и в Apple решили, что это такие разработки им нужны и предложили сотрудничество. Причём настолько удачное для себя, что технологии «ПараГрафа» начали использовать уже в Apple Newtone (это такой прадедушка iPad).

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы
pikabu

Конечно, до подписания контракта с яблочниками был долгий путь, начиная с учёбы Степана Пачикова в Новосибирском государственном университете, и в Тбилисском, и Московском (ну в общем вы поняли, что в этом случае фраза «успешными становятся двоечники» не работает), а чуть позже основание компании и формирование команды, участие в международных выставках, и вот уже на них перспективных российских программистов впервые заметили.

Главная мотивация основателей «ПараГрафа» на тот момент — превратить свои знания и идеи во что-то существенное и полезное. И всё это у них получилось.

Ну а потом ситуация развивалась по классическому сценарию: фирма постепенно переехала в США, не один раз изменялась, потом появились другие успешные проекты под руководством Пачикова, но всё это уже история развития более крупного бизнеса, отделившегося от русских корней.

В итоге сам стартап — уникальная идея, которая смогла воплотиться и начать работу — появилась именно в России, но... девяностые, сами понимаете. Поэтому многие российские стартапы расцветали в основном не на фоне наших берёзок, а под бургер с колой (ну или под багет с круассаном, не одной Америкой были едины).

Тот самый прадед iPad с российскими корнями

В наши дни

За эти десятилетия положение дел в России изменилось по многим фронтам, в бизнесе — тоже. Теперь успешные проекты уже не сваливают за рубеж при первой возможности. Точнее, какие-то сваливают, но не все — очень многие предпочитают «рубить бабло здесь», что для экономики РФ хорошо, да и просто приятно.

Проблема «утечки мозгов» никуда не делась, но условия для работы начинающих бизнесменов, налоговая среда и т.д. в России стали намного благоприятнее. А ещё у российских стартапов появилось своё лицо.

Большая часть проектов связана с интернет сферой. Как вы могли заметить по экрану своего смартфона, в России создают отличные мобильные приложения и сервисы (а это уже не только что-то варящееся внутри интернета, но и затрагивающее реальную жизнь). Причём в этом сегменте часто создают «стартапы на продажу», эдакий бизнес под ключ, когда конечная цель — продать готовый работающий бизнес, а на вырученные деньги начать проектировать ещё один, и его тоже потом продать. То есть не становиться директором-управленцем надолго, а именно изобретать постоянно что-то, до чего пока ещё никто не додумывался.

Российские авторы стартапов предпочитают работать в сферах робототехники, промышленности, рекламных технологий, здравоохранения.

Не спрашивайте, после каких событий они туда попали

Не спрашивайте, после каких событий они туда попали

pikabu

Чаще всего в России «взлетают» начинания в индустрии финансовых технологий (что-то где-то как-то удобно оплатить, перевести, пополнить, заказать и вот это всё) и образования (повысить квалификацию, удобнее оформить документы и т.д.). В последних двух направлениях много стартапов разной степени крутости, так сказать, на любой вкус и кошелёк. Кто-то становится успешным, кто-то проваливается, кто-то просто опережает своё время, как было с ныне покойным Рокетбанком и его идеей полностью уйти в онлайн.

Чаще всего, особенно в финтех-сфере, успешные стартапы поглощают большие компании и превращают их в часть своей империи экосистемы. Не хотим вас расстраивать и говорить, что в этих областях ловить нечего, потому что там уже все места под солнцем заняты. Хотя на самом деле в России до сих пор существуют и такие направления, где почти нет нового/вообще никаких предложений и конкуренции.

Большинство стартапов в России пытаются что-то автоматизировать или сделать быстрее. А вот проекты, которые не несут в себе великой миссии «облегчить ваш бизнес, упростить работу компании, обучить чему-угодно и каждого» (еще желательно добавить универсальности, чтобы пользы было для всех и побольше), почти никому не нужны.

В России не родился свой Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) или Snapchat — тут скорее приходится удачно вдохновляться, а потом адаптировать (да-да, привет Павлу Дурову).

Да и создатели Инсты, конечно, не подозревали, что сделали мощнейшую площадку для предприимчивых российских владельцев шоу-румов, мастеров маникюра и авторов инфокурсов. Изначально задумка была попроще — делиться фотографиями и накладывать на них фильтры. Получилось взлететь, Цукерберг купил этот сервис и накачал его деньгами даже без обоснований о великой пользе такой идеи и сколько смыслов она в себе несёт.

А не сделать ли нам, товагищи, телеггам?

А не сделать ли нам, товагищи, телеггам?

pikabu

Что там у нас ещё есть из разряда «нет особого смысла — просто для души»? Компьютерные и смартфонные сетевые игры, конечно!

На самом деле, таких в России создаётся мало, хотя потенциал в этой области точно присутствует. Не надо приводить в пример создателей Atomic Heart, которые «переобувались» туда-сюда постоянно и пытались на публике откреститься от российского происхождения, чтобы их не «отменили» — сами понимаете, насколько это «российский» проект по итогу.

Но всё равно — кто-нибудь может объяснить, почему у Польши, чьи игры были посмешищем даже в начале двухтысячных (и в девяностые годы, тем более), теперь есть свой Cyberpunk и Ведьмак, а у России с её отличным Ил2-Штурмовик, Блицкриг 3, легендарными квестами, внедорожными играми 4x4, тем же Мором даже в давние времена... почти ничего не развилось и не осталось не то, что под санкциями, а задолго до них, в 2010-2020-х гг.? Разве что Escape from Tarkov из современных крутых игр вспоминается, да и тот всё ещё не в финальной версии и слишком сложный, чтобы быть популярным.

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы
burst

Проблемы и финансирование

Вроде бы всё РФ есть: и крутые изобретатели, и насущные потребности, которые можно покрыть изобретениями и озолотиться (кто бы что ни говорил о том, что рынок недостаточно богат и т.д. — скажите это китайцам, которые торгуют здесь полным ходом. И западным брендам, которые меняют названия, но продолжают работать даже под угрозой наказания за несоблюдения санкций). И положительный опыт предыдущих «взлетевших» на волне успеха предприятий, и амбиции... И при всём этом всё равно российская стартап-индустрия, как вы могли догадаться, ни разу не в топе мировых рейтингов, даже не рядом.

Всё, что посыпалось из-за политики в 2022 г., сейчас обговаривать не будем — слишком очевидные вещи, которые много раз проговорили до нас. Гораздо интереснее, почему всё не развивалось семимильными шагами ещё до санкций и сегодняшних проблем?

А кто заказывает музыку, за чей счет банкет? Вот тут вырисовывается первая проблема российских стартапов — финансирование. Да, в первую очередь это трудности с поиском инвесторов — вокруг меньше людей, которые захотят вложить деньги во что-то новое и необычное, чтобы потом... возможно, раскрутиться и получить прибыль, либо потерять деньги.

Но ещё сложности возникают и с получением последующих вложений. Иногда первую сумму намного легче получить, чем обосновать дальнейшее финансирование. Здесь у нас вскрывается следующая проблема — плохой план и непродуманное развитие.

Зачастую стартаперы не думают о маркетинге, долгосрочном плане развития, не умеют продавать свой продукт. Некоторые стартапы проваливаются, потому что делают ставку только на идею, и считают, что её гениальность позволит вытянуть всю работу, а пользователи побегут и выстроятся в очередь с желанием оплатить услугу или товар.

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы
pikabu

Всё, в общем, сложно, и пока нельзя сказать, что становится лучше в последнее время.

Можно со мной поспорить и ткнуть мне в начало статьи, где я говорю, что эта самая среда улучшилась. Да, если сравнивать с тем, что было даже десять лет назад — даже сейчас, в середине 2023 г., всё великолепно. Но это только если сравнивать Россию 2020-х с Россией 2010-х. Но страна существует не на отдельном глобусе и вокруг в мире люди тоже не сидят на месте. И строят бизнес, и приходят с ним в Россию. И часто с теми же идеями, которые в РФ пытались реализовать, но не получилось.

Потому что нестабильная обстановка, скачки в финансовом секторе, бюрократические проволочки — всё это мешает превратить РФ из страны «всё, что популярное и долго живёт — государственное» в почву, где люди будут пытаться построить что-то своё, новое, и на этом зарабатывать.

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы
usplash

Правительство в 2023 году это тоже понимает и даже пытается предпринимать меры. И уделяет внимание в основном технологической сфере, поддерживает университетские стартапы. В чём заключается такая помощь? Ну-у-у.... в деньгах! И всё.

Нет, деньги, конечно — это важно, но лучше бы законодательство подправили, льготы какие-нибудь ввели, способы повысить участие в российских молодых компаниях у тех, кто хотел бы вложить в них деньги и посмотреть на результат (в том числе и иностранцев), и вот это всё.

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы
risovach

Выводы

Если вам интересно вкратце, как государство взаимодействует со стартапами, есть две новости — хорошая и плохая.

Хорошая — это то, что государство хотя бы начало поддерживать начинания молодых предпринимателей. Это уже лучше, чем было в эпоху «вот вам картонка с благодарностью, давайте пожмём руки для фото. А дальше как-нибудь сами». Молодёжным проектам реально дают деньги и пытаются помочь.

Из не очень классного — мало действий по улучшению бизнес-среды, вместо изменения законодательства предлагается просто заливать начинающие конторы деньгами из бюджета. Вывод напрашивается банальный классический — «нам предстоит еще много работы»‎.

Кто бы что ни говорил, сфера стартапов в России существует, остаётся на плаву и даже развивается. У российских предпринимателей есть определённые области, в которых всё очень и очень шоколадно и успешно, есть свои уникальные разработки, и даже не все их авторы предпочли развиваться за границей.

А где-то ниши практически пусты, поэтому ещё многие проекты могут «выстрелить» и озолотиться. И дело не в санкциях — просто «для применения внутри страны» очень многое можно сделать из того, что будут покупать или оплачивать регулярно.

Короче, пациент скорее жив, чем мёртв. А его дальнейшее здоровье будет зависеть от курса лечения. Будем надеяться, что государство перестанет кормить антибиотиками проекты с абсолютно любыми диагнозами и сможет назначить конкретные курсы, чтобы российские молодые компании пошли на поправку и нам было, чем гордиться (и просто развиваться не только в танчиках, но и в созидательных технологиях).

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