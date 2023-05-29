Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы

Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсыПоговорим о лице российского стартапа
Российская история — это сотни лет, в которые люди задумываются: «А верной ли дорогой мы идём, товарищи?». Но мы сегодня не про политику, а о том, можно ли в РФ стать, если не илонмасками и биллгейцами, то хотя бы создателем чего-то полезного — достойно и приятно жить на это и творить новое. Чего не хватает и добивался ли кто такого успеха в новейшей истории России?
Стартапы в России
Слово «стартап» вошло в наш обиход относительно недавно, чуть позже, чем уже заколебавшие всех «нанотехнологии». Но при этом закрепилось и теперь используется буквально для всего. Открыл кофейню — стартап, «у нас тут с друзьями есть классная тема» — стартап, тётя стала варить мыло и продавать его в «ныне запрещённой» соцсети с фоточками — тоже стартап.
А на самом деле «стартап» — не равно «малый бизнес». Потому что стартап — это когда есть уникальная идея, а малый бизнес — обычно, наоборот, отработанный другими людьми сценарий с «обычно юрлица зарабатывают деньги на воо-от этой сфере деятельности». Но да, слово стартап кажется моднее и молодёжнее, поэтому им сейчас называют всё, что угодно. При этом, вы таки удивитесь, но стартапы в России существовали даже до того, как появилось такое понятие.
Что вообще можно считать отечественным стартапом? Вот тут всегда хочется сжульничать (ну или побыть ура-патриотом) и записать в российские стартапы все успешные проекты, к которым так или иначе причастны выходцы из России и всех стран СНГ. Ну а что, советская школа, и вообще Гугл — наш!
Да, конечно, талантливых изобретателей с необычными начинаниями в бизнесе в России всегда было много, в отличие от возможностей для их реализации. И многие проекты действительно стали успешными именно за рубежом, хотя берут свои корни из России, особенно если речь идет о 90-х.
Из Москвы в Силиконовую долину
Пример успешного стартапа, который появился в России, а потом переехал в США — компания «ПараГраф», основанная Степаном Пачиковым. Для начала — это первая, на тот момент ещё советская фирма, которая подписала контракт с Apple.
С чего такие почести и что нового вообще изобрели? Компания специализировалась на технологиях распознавания текста, а также занималась разработками по трёхмерному моделированию, что для начала 90-х полный хайп (как сейчас — чёртовы нейросети). Вот и в Apple решили, что это такие разработки им нужны и предложили сотрудничество. Причём настолько удачное для себя, что технологии «ПараГрафа» начали использовать уже в Apple Newtone (это такой прадедушка iPad).
Конечно, до подписания контракта с яблочниками был долгий путь, начиная с учёбы Степана Пачикова в Новосибирском государственном университете, и в Тбилисском, и Московском (ну в общем вы поняли, что в этом случае фраза «успешными становятся двоечники» не работает), а чуть позже основание компании и формирование команды, участие в международных выставках, и вот уже на них перспективных российских программистов впервые заметили.
Главная мотивация основателей «ПараГрафа» на тот момент — превратить свои знания и идеи во что-то существенное и полезное. И всё это у них получилось.
Ну а потом ситуация развивалась по классическому сценарию: фирма постепенно переехала в США, не один раз изменялась, потом появились другие успешные проекты под руководством Пачикова, но всё это уже история развития более крупного бизнеса, отделившегося от русских корней.
В итоге сам стартап — уникальная идея, которая смогла воплотиться и начать работу — появилась именно в России, но... девяностые, сами понимаете. Поэтому многие российские стартапы расцветали в основном не на фоне наших берёзок, а под бургер с колой (ну или под багет с круассаном, не одной Америкой были едины).
Тот самый прадед iPad с российскими корнями
В наши дни
За эти десятилетия положение дел в России изменилось по многим фронтам, в бизнесе — тоже. Теперь успешные проекты уже не сваливают за рубеж при первой возможности. Точнее, какие-то сваливают, но не все — очень многие предпочитают «рубить бабло здесь», что для экономики РФ хорошо, да и просто приятно.
Проблема «утечки мозгов» никуда не делась, но условия для работы начинающих бизнесменов, налоговая среда и т.д. в России стали намного благоприятнее. А ещё у российских стартапов появилось своё лицо.
Большая часть проектов связана с интернет сферой. Как вы могли заметить по экрану своего смартфона, в России создают отличные мобильные приложения и сервисы (а это уже не только что-то варящееся внутри интернета, но и затрагивающее реальную жизнь). Причём в этом сегменте часто создают «стартапы на продажу», эдакий бизнес под ключ, когда конечная цель — продать готовый работающий бизнес, а на вырученные деньги начать проектировать ещё один, и его тоже потом продать. То есть не становиться директором-управленцем надолго, а именно изобретать постоянно что-то, до чего пока ещё никто не додумывался.
Российские авторы стартапов предпочитают работать в сферах робототехники, промышленности, рекламных технологий, здравоохранения.
Чаще всего в России «взлетают» начинания в индустрии финансовых технологий (что-то где-то как-то удобно оплатить, перевести, пополнить, заказать и вот это всё) и образования (повысить квалификацию, удобнее оформить документы и т.д.). В последних двух направлениях много стартапов разной степени крутости, так сказать, на любой вкус и кошелёк. Кто-то становится успешным, кто-то проваливается, кто-то просто опережает своё время, как было с ныне покойным Рокетбанком и его идеей полностью уйти в онлайн.
Чаще всего, особенно в финтех-сфере, успешные стартапы поглощают большие компании и превращают их в часть своей
империи экосистемы. Не хотим вас расстраивать и говорить, что в этих областях ловить нечего, потому что там уже все места под солнцем заняты. Хотя на самом деле в России до сих пор существуют и такие направления, где почти нет нового/вообще никаких предложений и конкуренции.
Большинство стартапов в России пытаются что-то автоматизировать или сделать быстрее. А вот проекты, которые не несут в себе великой миссии «облегчить ваш бизнес, упростить работу компании, обучить чему-угодно и каждого» (еще желательно добавить универсальности, чтобы пользы было для всех и побольше), почти никому не нужны.
В России не родился свой Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) или Snapchat — тут скорее приходится удачно вдохновляться, а потом адаптировать (да-да, привет Павлу Дурову).
Да и создатели Инсты, конечно, не подозревали, что сделали мощнейшую площадку для предприимчивых российских владельцев шоу-румов, мастеров маникюра и авторов инфокурсов. Изначально задумка была попроще — делиться фотографиями и накладывать на них фильтры. Получилось взлететь, Цукерберг купил этот сервис и накачал его деньгами даже без обоснований о великой пользе такой идеи и сколько смыслов она в себе несёт.
Что там у нас ещё есть из разряда «нет особого смысла — просто для души»? Компьютерные и смартфонные сетевые игры, конечно!
На самом деле, таких в России создаётся мало, хотя потенциал в этой области точно присутствует. Не надо приводить в пример создателей Atomic Heart, которые «переобувались» туда-сюда постоянно и пытались на публике откреститься от российского происхождения, чтобы их не «отменили» — сами понимаете, насколько это «российский» проект по итогу.
Но всё равно — кто-нибудь может объяснить, почему у Польши, чьи игры были посмешищем даже в начале двухтысячных (и в девяностые годы, тем более), теперь есть свой Cyberpunk и Ведьмак, а у России с её отличным Ил2-Штурмовик, Блицкриг 3, легендарными квестами, внедорожными играми 4x4, тем же Мором даже в давние времена... почти ничего не развилось и не осталось не то, что под санкциями, а задолго до них, в 2010-2020-х гг.? Разве что Escape from Tarkov из современных крутых игр вспоминается, да и тот всё ещё не в финальной версии и слишком сложный, чтобы быть популярным.
Проблемы и финансирование
Вроде бы всё РФ есть: и крутые изобретатели, и насущные потребности, которые можно покрыть изобретениями и озолотиться (кто бы что ни говорил о том, что рынок недостаточно богат и т.д. — скажите это китайцам, которые торгуют здесь полным ходом. И западным брендам, которые меняют названия, но продолжают работать даже под угрозой наказания за несоблюдения санкций). И положительный опыт предыдущих «взлетевших» на волне успеха предприятий, и амбиции... И при всём этом всё равно российская стартап-индустрия, как вы могли догадаться, ни разу не в топе мировых рейтингов, даже не рядом.
Всё, что посыпалось из-за политики в 2022 г., сейчас обговаривать не будем — слишком очевидные вещи, которые много раз проговорили до нас. Гораздо интереснее, почему всё не развивалось семимильными шагами ещё до санкций и сегодняшних проблем?
А кто заказывает музыку, за чей счет банкет? Вот тут вырисовывается первая проблема российских стартапов — финансирование. Да, в первую очередь это трудности с поиском инвесторов — вокруг меньше людей, которые захотят вложить деньги во что-то новое и необычное, чтобы потом... возможно, раскрутиться и получить прибыль, либо потерять деньги.
Но ещё сложности возникают и с получением последующих вложений. Иногда первую сумму намного легче получить, чем обосновать дальнейшее финансирование. Здесь у нас вскрывается следующая проблема — плохой план и непродуманное развитие.
Зачастую стартаперы не думают о маркетинге, долгосрочном плане развития, не умеют продавать свой продукт. Некоторые стартапы проваливаются, потому что делают ставку только на идею, и считают, что её гениальность позволит вытянуть всю работу, а пользователи побегут и выстроятся в очередь с желанием оплатить услугу или товар.
Всё, в общем, сложно, и пока нельзя сказать, что становится лучше в последнее время.
Можно со мной поспорить и ткнуть мне в начало статьи, где я говорю, что эта самая среда улучшилась. Да, если сравнивать с тем, что было даже десять лет назад — даже сейчас, в середине 2023 г., всё великолепно. Но это только если сравнивать Россию 2020-х с Россией 2010-х. Но страна существует не на отдельном глобусе и вокруг в мире люди тоже не сидят на месте. И строят бизнес, и приходят с ним в Россию. И часто с теми же идеями, которые в РФ пытались реализовать, но не получилось.
Потому что нестабильная обстановка, скачки в финансовом секторе, бюрократические проволочки — всё это мешает превратить РФ из страны «всё, что популярное и долго живёт — государственное» в почву, где люди будут пытаться построить что-то своё, новое, и на этом зарабатывать.
Правительство в 2023 году это тоже понимает и даже пытается предпринимать меры. И уделяет внимание в основном технологической сфере, поддерживает университетские стартапы. В чём заключается такая помощь? Ну-у-у.... в деньгах! И всё.
Нет, деньги, конечно — это важно, но лучше бы законодательство подправили, льготы какие-нибудь ввели, способы повысить участие в российских молодых компаниях у тех, кто хотел бы вложить в них деньги и посмотреть на результат (в том числе и иностранцев), и вот это всё.
Выводы
Если вам интересно вкратце, как государство взаимодействует со стартапами, есть две новости — хорошая и плохая.
Хорошая — это то, что государство хотя бы начало поддерживать начинания молодых предпринимателей. Это уже лучше, чем было в эпоху «вот вам картонка с благодарностью, давайте пожмём руки для фото. А дальше как-нибудь сами». Молодёжным проектам реально дают деньги и пытаются помочь.
Из не очень классного — мало действий по улучшению бизнес-среды, вместо изменения законодательства предлагается просто заливать начинающие конторы деньгами из бюджета. Вывод напрашивается
банальный классический — «нам предстоит еще много работы».
Кто бы что ни говорил, сфера стартапов в России существует, остаётся на плаву и даже развивается. У российских предпринимателей есть определённые области, в которых всё очень и очень шоколадно и успешно, есть свои уникальные разработки, и даже не все их авторы предпочли развиваться за границей.
А где-то ниши практически пусты, поэтому ещё многие проекты могут «выстрелить» и озолотиться. И дело не в санкциях — просто «для применения внутри страны» очень многое можно сделать из того, что будут покупать или оплачивать регулярно.
Короче, пациент скорее жив, чем мёртв. А его дальнейшее здоровье будет зависеть от курса лечения. Будем надеяться, что государство перестанет кормить антибиотиками проекты с абсолютно любыми диагнозами и сможет назначить конкретные курсы, чтобы российские молодые компании пошли на поправку и нам было, чем гордиться (и просто развиваться не только в танчиках, но и в созидательных технологиях).