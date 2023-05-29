Чего не хватает в России, чтобы у нас появились свои илонмаски и биллгейтсы

Проблемы и финансирование

Вроде бы всё РФ есть: и крутые изобретатели, и насущные потребности, которые можно покрыть изобретениями и озолотиться (кто бы что ни говорил о том, что рынок недостаточно богат и т.д. — скажите это китайцам, которые торгуют здесь полным ходом. И западным брендам, которые меняют названия, но продолжают работать даже под угрозой наказания за несоблюдения санкций) . И положительный опыт предыдущих «взлетевших» на волне успеха предприятий, и амбиции... И при всём этом всё равно российская стартап-индустрия, как вы могли догадаться, ни разу не в топе мировых рейтингов, даже не рядом.

Всё, что посыпалось из-за политики в 2022 г., сейчас обговаривать не будем — слишком очевидные вещи, которые много раз проговорили до нас. Гораздо интереснее, почему всё не развивалось семимильными шагами ещё до санкций и сегодняшних проблем?

А кто заказывает музыку, за чей счет банкет? Вот тут вырисовывается первая проблема российских стартапов — финансирование. Да, в первую очередь это трудности с поиском инвесторов — вокруг меньше людей, которые захотят вложить деньги во что-то новое и необычное, чтобы потом... возможно, раскрутиться и получить прибыль, либо потерять деньги.

Но ещё сложности возникают и с получением последующих вложений. Иногда первую сумму намного легче получить, чем обосновать дальнейшее финансирование. Здесь у нас вскрывается следующая проблема — плохой план и непродуманное развитие.

Зачастую стартаперы не думают о маркетинге, долгосрочном плане развития, не умеют продавать свой продукт. Некоторые стартапы проваливаются, потому что делают ставку только на идею, и считают, что её гениальность позволит вытянуть всю работу, а пользователи побегут и выстроятся в очередь с желанием оплатить услугу или товар.