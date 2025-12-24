Не только Яндекс: российские браузеры в 2025 году — актуальный обзор

Не только Яндекс: российские браузеры в 2025 году — актуальный обзорНовые браузеры, которые могут вас заинтересовать
Часто люди выбирают браузер раз и навсегда, а возможность использования нескольких браузеров для разных задач не рассматривается. Среди пользователей фаворитом остаётся Google Chrome уже на протяжении 13 лет. Чем же он так привлекает пользователей? Давайте разберёмся.
Причины успеха Google Chrome
Начнём с того, что Google — это одна из крупнейших IT-компаний в мире, которая предоставляет множество сервисов. Google Chrome, в свою очередь, синхронизируется с Google-аккаунтом и это очень комфортно для пользователя: можно зайти с разных устройств (компьютер, смартфон и т.д.) и все пароли и закладки будут сохранены.
Когда Google Chrome появился, он сразу же зацепил пользователей своей простотой и удобством. Интерфейс интуитивно понятен, а скорость загрузки значительно превосходила конкурентов. Надо сказать, что «Хром» до сих пор держит марку, и этот браузер остаётся простым в использовании и быстрым.
Нельзя забывать о расширениях для Google Chrome. Они значительно расширяют функции браузера и позволяют кастомизировать его под конкретные нужды пользователя.
Российский аналог
Ну ладно, не перечислить его было бы кощунственно. Из российских браузеров самым популярным является «Яндекс Браузер». Причина проста: этот браузер, по своей сути, является аналогом «Хрома».
У Яндекса тоже есть очень много сервисов на любой вкус и цвет: почта, музыка, книги, облачное хранилище и т. д. Также в наличии множество различных расширений и целый арсенал уже встроенных инструментов, например, текстовый редактор, переводчик и поиск с «Алисой».
Тем не менее, некоторые пользователи отмечают и минусы. Например, на смартфонах этот браузер потребляет много ресурсов и занимает много места. В фоновом режиме браузер нагружает телефон, а скорость работы приложения оставляет желать лучшего даже на мощных устройствах.
К компьютерной версия «Яндекс Браузера» претензий нет, но над мобильным приложением им стоит ещё поработать. Пользователям пока не понятно, зачем им переходить на «Яндекс Браузер» вместо привычного Google Chrome. Однако это далеко не единственный российский браузер. Давайте посмотрим на менее популярные, но не менее интересные российские браузеры.
Браузер «Луна»
Браузер «Луна» не привлек много внимания, хотя заслуживает его. В него встроены сертификаты безопасности от Минцифры, а это значит, что пользоваться финансовыми услугами можно без опасений. Такой вариант хорошо подходит для тех, кто пользуется веб-версиями банков.
С навязчивой рекламой этот браузер тоже неплохо справляется. Он по умолчанию блокирует рекламу и трекеры, то есть сайты не будут собирать о пользователе информацию.
В целом браузер красивый, удобный, но не самый быстрый («Хром» и «Яндекс» работают быстрее). Отлично подойдёт для тех, кто хочет сохранить хотя бы подобие приватности в интернете.
Eliphan
Горячая новинка среди отечественных браузеров. «Яндекс» здесь выступает как основная поисковая система, поиск с «Алисой» тоже в наличии.
Встроена нейросеть Eliaphanyo-01 Beta, способная анализировать, работать с текстом и документами. Её можно настроить под себя, чтобы взаимодействие с пользователем было максимально удобным.
В браузере ещё много всякого интересного: умная камера, калькулятор и пр. На RuStore этот браузер имеет неплохую оценку — 4,5.
Браузер для интернет-разведки
Специфическая разработка, которая создана не для простого пользователя, а для специалиста по OSINT. Нельзя сказать, что это российский проект «с нуля», потому что создан он на основе LibreWolf, который, в свою очередь, является ответвлением Firefox.
OSINT — Open Source Intelligence (от англ. — «Разведка по открытым источникам»).
Тем не менее, браузер рассчитан, в первую очередь, на интернет-разведчиков из России и СНГ. В нём изначально находится огромный OSINT-инструментарий, который позволит собрать максимально большое количество данных о том, что интересует пользователя.
Этот браузер пригодится не только опытным «осинтерам», но и журналистам, белым хакерам, HR-специалистам и другим, кому нужна информация любого вида. Однако, прежде чем с ним баловаться, советуем почитать ФЗ-152 «О персональных данных», ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и соответствующие статьи УК РФ.
Будущее российских браузеров
Посмотрим, как там будут развиваться события, но вы-то уже замечаете, как россиян пересаживают на отечественное ПО. Мы тут не собираемся давать моральную оценку этоу тенденции (с одной стороны, ничего хорошего, с другой — Китай развился в сверхдержаву отчасти благодаря такому окукливанию), но в любом случае хотелось бы, чтобы отечественные браузеры были чем-то глубоко полезны (хотя бы как Яндекс), а не являлись просто узкоспециализированными форками Chrome.
По крайней мере, начал уже положено. Посмотрим, как это будет (и будет ли) развиваться в дальнейшем.