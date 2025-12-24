Не только Яндекс: российские браузеры в 2025 году — актуальный обзор

Часто люди выбирают браузер раз и навсегда, а возможность использования нескольких браузеров для разных задач не рассматривается. Среди пользователей фаворитом остаётся Google Chrome уже на протяжении 13 лет. Чем же он так привлекает пользователей? Давайте разберёмся.

Причины успеха Google Chrome

Начнём с того, что Google — это одна из крупнейших IT-компаний в мире, которая предоставляет множество сервисов. Google Chrome, в свою очередь, синхронизируется с Google-аккаунтом и это очень комфортно для пользователя: можно зайти с разных устройств (компьютер, смартфон и т.д.) и все пароли и закладки будут сохранены.