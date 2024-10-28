Русский след в Warhammer 40k

Игровая индустрия в России

На самом-то деле, отечественный геймдев не в таком уж запущенном состоянии, как может показаться на первый взгляд. Казалось бы, каких-то громких прорывов нет, но не всё так однозначно.

Во-первых, не стоит воспринимать игры, как что-то национальное — любой разработчик нацелен, в первую очередь, на МИРОВОЙ рынок. Да, в каждой стране своя специфика, например, в Германии игры цензурируют на тему нацистской символики, а кровь заменяют на другие субстанции. Впрочем, это никак не меняет того факта, что любой издатель хочет, чтобы игру выпустили в максимально возможном количестве стран.