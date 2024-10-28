Русский след в Warhammer 40k

Русский след в Warhammer 40kВторая часть Космоморяка — отечественный продукт?
© Ferra.ru
Игровая индустрия в России
На самом-то деле, отечественный геймдев не в таком уж запущенном состоянии, как может показаться на первый взгляд. Казалось бы, каких-то громких прорывов нет, но не всё так однозначно.
Во-первых, не стоит воспринимать игры, как что-то национальное — любой разработчик нацелен, в первую очередь, на МИРОВОЙ рынок. Да, в каждой стране своя специфика, например, в Германии игры цензурируют на тему нацистской символики, а кровь заменяют на другие субстанции. Впрочем, это никак не меняет того факта, что любой издатель хочет, чтобы игру выпустили в максимально возможном количестве стран.
Исключением является, пожалуй, только Китай: попасть на их рынок достаточно трудно — в основном, китайцы делают чисто для внутреннего потребления. И, кстати, цензура в видеоиграх там тоже очень жёсткая.
Специфика российских игроков
Помните все эти мемы про «ПК-бояр»? Исторически так сложилось, что в России предпочитают играть именно на компьютерах, а консольщикам в Рунете ненавязчиво так намекают, что они —
люди игроки «второго сорта».
Почему оно так, понять нетрудно. ПК всегда можно проапгрейдить: не хватает оперативной памяти? Добавим ещё. Старая видеокарта? Заменим. А владельцы консолей такого сделать не могут.
Сейчас такое угнетение по платформенному признаку уходит в прошлое, но факт остаётся фактом: 52% российских игроков предпочитают ПК, а значит и российский геймдев должен в первую очередь ориентироваться именно на них.
Нелегкие будни российского геймдева?
На самом деле, проблем у российских разработчиков немало. Если мы видим, что какая-то российская игра «выстрелила» на международном рынке, то можно не сомневаться, что её путь к успеху был совсем не простой.
Основная проблема (как и всегда) — деньги. В России необходимо создавать и финансировать новые компании разработчиков, а вот инвесторов и венчурных фондов, которые готовы вкладываться в разработку игр, у нас немного. Крупные проекты требуют значительных финансовых вложений, а они едва ли доступны для большинства инди-разработчиков и небольших студий.
Ещё одна большая проблема — это, конечно, санкции. Из-за попыток изолировать Россию, нашим разработчикам совсем непросто выпустить свои игры на международные рынки, а значит и потенциальная прибыль у них ниже, чем хотелось бы.
Зачем стране нужны хорошие игры?
Давайте посмотрим опыт наших «дорогих заокеанских партнеров». Что-что, а решать проблемы с помощью современных технологий и трендов американцы умеют. В начале 2000-х американская армия решила привлечь молодых людей к военной службе с помощью… игр.
В 2002 году вышла игра America's Army, которая зашла многим. Игроки могли пройти различные миссии, которые основывались на реальных военных операциях, изучить тактику и стратегию, а также получить представление о том, каково это — быть солдатом армии США. Игра была абсолютно бесплатной и свободно распространялась через интернет.
Ни один уважающий себя современный геймер не прошёл мимо такой игры, как Ведьмак 3. Компания CD Project Red, которая и выпустила «Ведьмака», тоже имела значительную государственную поддержку. Зачем? Всё просто — польское правительство сделало такую инвестицию ради создания новых рабочих мест, повышения международного престижа и увеличения экспорта.
В итоге, Польша смогла утвердиться на глобальной арене как страна с высокоразвитой игровой индустрией и культурным наследием.
В России господдержку в своё время получили «Танки онлайн». Игра пользовалась популярностью у пользователей, но всё-таки это браузерка, а они уступают стандартным играм. Можно ещё вспомнить нашумевшую «Смуту», которую даже в Госдуме назвали халтурой, но с ней всё и так ... ясно.
Успешные отечественные игры
«Atomic Heart» — игра, которую полюбили многие отечественные (и не только) геймеры. А чего только стоят ремиксы советских песен, которые в игре выступают в роли саундтрека? Звучит молодёжно, да и старшее поколение пустило скупую слезу ностальгии.
В общем, «Atomic Heart» — это такой «Bioshock» с советским колоритом. Игрокам понравилось взаимодействие с элементами культуры и идеологии СССР, которые в этой альтернативной вселенной представлены в мрачной, но при этом интересной манере. В итоге эстетику технократичного общества, которые многие и ждали от СССР. Синдромом Лапенко это, конечно, не назовешь, но цепляет, как зумеров, так и бумеров.
«Escape from Tarkov» — ещё один пример «выстрелившей» игры, которую разработала российская студия Battlestate Games. Славится она своим хардкорным реализмом, глубокой механикой выживания и напряжёнными тактическими боями.
Игра хороша своей продуманностью: награды и риск, кастомизация оружия и атмосфера — всё это привлекает как российских, так и зарубежных игроков. А за сложность, динамику и высокое качество исполнения её ценят и стримеры, и хардкорные геймеры.
Серию игр «King's Bounty» тоже делали российские разработчики. И проект этот вполне себе конкурент великой серии «Герои Меча и Магии»: тактика, свобода действий, яркий фэнтезийный мир с ролевыми элементами — всё на самом высшем уровне. Игра даёт возможность планировать битвы, развивать своего героя и погружаться в мир, полный приключений и магии, что делает её интересной и увлекательной как для поклонников стратегий, так и для любителей RPG.
Space Marine 2
Да, игру «Space Marine 2» разрабатывало российское подразделение Saber Interactive! Конечно, нельзя назвать игру на 100% отечественной, однако именно питерское подразделение сыграло ключевую роль в создании этой игры.
Бои в игре быстрые, насыщенные и жестокие, что привлекает любителей хардкорных шутеров и экшен-игр. Графика великолепна, а ещё не стоит забывать про кооп, который позволит вам прекрасно провести несколько часов игры с друзьями.
Туманное будущее
Российская игровая индустрия продолжает развиваться, несмотря на многочисленные трудности. Хотя громких прорывов пока немного, отечественные разработчики создают качественные проекты, которые находят признание как у российских, так и у зарубежных игроков. Основные проблемы — недостаток финансирования и сложности с доступом к мировому рынку из-за санкций, но творческий потенциал российских студий даёт надежду на светлое будущее российского игропрома.
Важно понимать, что геймдев в России ориентирован не только на внутренний рынок, но и на глобальную аудиторию: разработчики стремятся создавать игры, которые могут конкурировать на международной арене. В перспективе с поддержкой государства Россия может стать заметным игроком в мировом геймдеве. Это ли не здорово?