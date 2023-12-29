Рыцарь дорог. Русское издание

Тесты такси на автопилоте в Москве начались всего пару лет назад, и до финальной, рабочей версии им еще далеко. С грузовым транспортом дела обстоят лучше — у русских компаний уже есть работающие автоматические грузовики, которые таскают грузы по бездорожью в Арктике.

Все мы с детства знаем, что наши люди в булочную на такси и грузовиках не ездят, так что появляется резонный вопрос: а для пролетариев-то автопилот будет хоть где-то? Русские изобретатели из МГТУ «Станкин» рады сообщить: есть такая разработка!

Что там опять придумали московские инженеры?

Инженеры из «Станкина» решили отойти от тривиальных разработок других команд (в том числе коммерческих) и придумали систему автоматизации управления общественным транспортом — то есть, решили прокачать маршрутки для работяг (вместо буржуйского такси).

Они заметили, что самые большие проблемы водителям автобусов доставляют перекрестки — на них больше всего шанс напороться на неадекватов, которые «подарят» вам ДТП, или не заметить какую-то рисковую ситуацию, или затупить самому, застрять… этот список можно продолжать долго.

Перекрестки — и правда большое испытание для водителя, потому что ему нужно постоянно держать в голове кучу переменных, а еще было бы неплохо заиметь несколько лишних глаз по бокам и на затылке, чтобы видеть все, что происходит на дороге. Как же можно помочь водителю проехать перекресток целым и невредимым? Дать ему систему помощи при повороте (СППП).