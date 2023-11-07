Правда ли, что Россия по качеству банков и их услуг — лучшая в мире?

Многие граждане задаются вопросом, когда уже наша страна займёт ведущие позиции в позитивных рейтингах? Их есть у меня — Россия находится в топе стран по распространённости использования финтех услуг среди населения. Супер, а что это за зверь такой, российские финансовые технологии ?

На уровне повседневного быта многие из нас слышали, что у нас топовый онлайн-банкинг, быстрые переводы и бесконтактная оплата. Мы настолько привыкли ко всем этим удобствам в финансовой сфере, что они нам кажутся естественными, а вот европейцам о таком остается только мечтать о таком. Что вообще скрывается за этими словами, какой он, наш финтех, и как ему удалось добиться столь серьезных успехов?