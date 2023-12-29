«Салют-1»: история великого триумфа и страшнейшей трагедии

Конечно, в СССР об этом узнали и незамедлительно начали готовить достойный ответ. Уже в 1964 году под руководством Владимира Челомея в ОКБ-52 начались интенсивные работы над советским проектом — военной орбитальной станцией «Алмаз».

Каждый «Алмаз» представлял собой крупный модуль, который оборудован всем необходимым для проживания и работы экипажа на орбите. Длина станции составляла более 15 метров, а масса превышала 20 тонн.

Ключевыми элементами станции были: системы жизнеобеспечения и электроснабжения, а также камеры для съёмки Земли. Станция могла принимать на борт несколько человек, на орбите они могли сидеть долго.