Оружие нищих: топ импровизированных «убивалок» всех времён и народов

Оружие могло и поражать самих рыцарей — закованный в броню воин был не особо хорошо защищён от оглушающего удара тяжёлой дубины. Кроме того, короткое и тяжёлое древко было очень эффективным при колющем ударе, и с помощью такого мини-копья было легко пробить латы, кольчугу или бригантину (жилет с пластинами).

А чем оно было хорошо ещё? Конечно, ценой! На покупку рыцарского доспеха обычный ремесленник не мог заработать и за всю жизнь, а простой пехотный шлем или щит стоил бы ему пары месяцев впроголодь. А вот годендаг можно было купить за недельный доход! Даже начинающий кузнец, не оружейник, кующий подковы и железную утварь, изготавливал незамысловатую насадку для дубины за несколько часов.

У этого оружия было лучшее соотношение цена-эффективность во всей эпохе Средневековья. Им стали вооружаться и профессионалы-наемники, а вот для горожан его стали даже запрещать — ведь справиться с толпой разъярённых горожан с годендагами было не под силу даже хорошо экипированным воинам.

Боевой цеп (кистень)