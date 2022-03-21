Оружие нищих: топ импровизированных «убивалок» всех времён и народов

Оружие нищих: топ импровизированных «убивалок» всех времён и народовГоль на выдумки хитра
На Ferra мы много пишем об оружии, но всё про лучших из лучших, высокие технологии, беспилотники, танки и авиацию. Даже за пистолетами и автоматами стоят долгие годы разработок. А что насчёт оружия, которое дешёвое, простое и порой примитивное, но менявшее историю и ход войн, или же оставлявшее в ней заметный след?
Мы изучили тонны источников и сделали подборку оружия нищих, повстанцев, революционеров и просто отморозков.
Годендаг
Судя по иллюстрации, вы наверняка подумали — не пойми что. Однако перед вами страшное оружие Средневековья, и если рыцарство символ эпохи, то годендаг (нидерл. goedendag — «добрый день») — символ противостоянию ему и побед над ним.
В целом, это гибрид копья и дубины. Короткое древко имело, как правило, коническую форму: где поуже — хват, где пошире — «боевая часть». Боевая часть усиливалась насадкой с гранёным остриём, таким образом усиливался эффект как дубины, а ещё появилась возможность наносить колющий удар.
Чаще всего о нём вспоминают в связи со средневековой Фландрией (современная Бельгия, в основном), особенно когда ополченцы из ремесленников тамошних городов разбили на голову более укомплектованных французских рыцарей при Куртре в 1302 году. По описаниям историков, бойцы с годендагами работали по лошадям: когда атака конницы уперлась в ров, они били их по головам.
Оружие могло и поражать самих рыцарей — закованный в броню воин был не особо хорошо защищён от оглушающего удара тяжёлой дубины. Кроме того, короткое и тяжёлое древко было очень эффективным при колющем ударе, и с помощью такого мини-копья было легко пробить латы, кольчугу или бригантину (жилет с пластинами).
А чем оно было хорошо ещё? Конечно, ценой! На покупку рыцарского доспеха обычный ремесленник не мог заработать и за всю жизнь, а простой пехотный шлем или щит стоил бы ему пары месяцев впроголодь. А вот годендаг можно было купить за недельный доход! Даже начинающий кузнец, не оружейник, кующий подковы и железную утварь, изготавливал незамысловатую насадку для дубины за несколько часов.
У этого оружия было лучшее соотношение цена-эффективность во всей эпохе Средневековья. Им стали вооружаться и профессионалы-наемники, а вот для горожан его стали даже запрещать — ведь справиться с толпой разъярённых горожан с годендагами было не под силу даже хорошо экипированным воинам.
Боевой цеп (кистень)
Это дешёвое оружие известно не только в западной Европе, как годендаг, а имело распространение по всему миру, встречаясь и в Польше, и в Японии. И если годендаг был оружием горожан, то цепы — это оружие крестьян, созданное на базе сельхоз-инвентаря, которым молотили зерно.
Оно работает по тому же принципу, как и более профессиональный кистень (популярный на Руси у разбойников) — к древку на цепь или кожаный ремень крепилась боевая часть, которую можно усилить шипами или оковать железными кольцами. При правильном размахе боевая часть обрушивалась на врага с чрезвычайным ударно-дробящим действием.
Это сделало его супер-популярным оружием крестьянских восстаний, оно стало фирменным у чешских гуситов-кропачей в 15-м веке и германских крестьян в начале 16-го века. На востоке же это было вполне профессиональное оружие, и оно было совсем не дешёвым. А вот японские крестьяне по этому же принципу вооружались хорошо известными нунчаками, ставшими неотъемлемой частью восточных боевых искусств.
Модель боя цепа против меча (Корея)
Французский гвоздь и окопное оружие Первой мировой
К концу 19-го века пехоту почти избавили от холодного оружия, хотя ещё в начале века оно было основным — штыком пехота пользовалась в бою чаще, чем самим ружьём, а про запас в арсенале был ещё тесак или короткая шпага. Но в эпоху магазинных винтовок штык стал уже вспомогательным оружием.
Всё изменил окопный формат войны — в атаке накрывать огнём из винтовки противника, спрятанного в траншеях среди мешков с песком было малорезультативно. Пистолет-пулемёты появятся позже, а пистолеты и револьверы были только у офицеров. Да и как только солдаты добирались до траншей, стрелять из длинной палки в считанных метрах было неудобно, а колоть штыком в тесноте — неудобно ещё больше.
Поэтому оружием штурмовой пехоты стали гранаты и импровизированное оружие для траншейного (окопного) боя, а по сути — жестокой и кровавой драки.
Самым очевидным тут стал шанцевый инструмент (шанец от нем. Schanze — окоп, земляное укрепление, т. е. инструмент из категории лопат, топоров и пил). Но логично, что из этого арсенала лучше всего подошла короткая «сапёрная» лопата. Их затачивали, благодаря чему ими можно было не только наносить прицельные выпады, но и бить наотмашь.
Позднее на основе этого опыта сапёрная лопата стала элементом комплекса рукопашного боя — удары нужно наносить под углом и в места, где меньше всего костей и есть шанс задеть органы. Короче — бей туда, где больше мяса.
Но лопата — это ещё не всё. Она ведь требует хорошей сноровки, потому что противника в толстой шинели с ремнями и амуницией порубить лопатой не так-то и легко, например. А вот куда грубее и проще можно работать с… булавой. Их разнообразие крайне широкое, но приметой Первой мировой стали корпуса от гранат, которые прикрепляли к длинной рукояти. Корпус из сталистого чугуна, увесистый: хороший размашистый удар — и врага, как минимум, можно отправить в отключку с сотрясением.
Часто для дешевизны ограничивались дубиной, но усиливали её гвоздями или обматывали колючей проволокой. В середине войны страны даже начали производить это дело более организовано, в мастерских, а немцы с англичанами даже на заводах — с присвоением индекса и принятием на вооружение, всё как положено.
Но более всего дубины и лопаты пригодились диверсантам и разведчикам — снять тихо часового, аккуратненько оглушить «языка». В узкой же траншее не всегда замахнёшься. А ещё учитывайте, что зимой много тёплой амуниции, смягчающей удар, а потом появились каски — булава и дубина в этих сценариях уже не такой хороший друг.
Очевидно, что нужнее всего были ножи, стилеты, заточки и т. п. Только вот хороший боевой нож — дело сложное и дорогое, чтобы взять и вооружить им всё пехоту сразу. Промышленно развитые британцы и уступающие им, но зато хорошо организованные немцы начали потихоньку производить ножи и даже модернизировать их по отзывам с фронта. Американцы же вообще приехали в 1917 году во Францию с готовыми ножами-кастетами, подглядев, чем воюют в Европе.
А вот французам повезло меньше — часть промышленных районов была оккупирована и им, как стране, было тяжелее всех. Ухудшала положение и дикая косность и консерватизм генералов — те поначалу ограничивались только модернизацией штыка. Поэтому солдатам пришлось импровизировать. Так родился знаменитый «французский гвоздь» — брали кусок толстой проволоки или арматуры, один конец «сплющивали» и затачивали, другую загибали, формируя рукоять с гардой-кастетом.
Иногда вместо клинка, «гвоздь» затачивали под колющий удар четырёхранным. Таким образом, почти каждый солдат получал шанс нанести врагу короткий, но разящий удар — с поправкой, конечно, на то, какой у врага был собственный арсенал.
Коктейль Молотова
На самом деле «коктейль для Молотова» финны, которым приписывают изобретение, был адресован сталинскому министру иностранных дел. Это оружие стало одним из символов подзабытой советско-финской войны 1939-1940 года. А вот горючая жидкость в стекле сама по себе — изобретение более древнее.
Закупорить нефтепродукты в стеклянную ампулу додумались ещё в Первую мировую, пытаясь поджигать фортификацию и земляные укрепления. А импровизации с бутылками массово применялись в 1930-е во время гражданской войны в Испании и ряде других конфликтов. Но финнам нужно отдать должное — хоть сам принцип они не изобрели, именно они смогли его сделать по-настоящему эффективным.
Что сделали финны? Очень просто: раньше в бутылку наливали чистую горючую жидкость, от этого эффективность была не очень высокой — жидкость быстро растекалась и выгорала, не успев подцепить масло и пары горючего в двигателе танка, часть горючего быстро стекала. Финны добавили гудрон (остаточный продукт перегонки нефти). Вязкий гудрон не позволял горючему растечься, быстро прилипал к любой поверхности, поэтому горючее горело дольше и более компактно тому месту, куда целился метатель.
Советские танки пылали как спички, поэтому такой опыт был широко оценён и взят на карандаш большинством действующих и будущих участников Второй мировой.
При этом финны не остановились на достигнутом и создали ещё более продвинутый вариант — обычный коктейль страдает несовершенством запала, обычно это кусок тряпки, плотно затыкающий горловину бутылки, реже — долгоиграющие спички, штука ненадёжная. Тогда создали самовоспламеняющийся вариант, на основе смеси серной кислоты и фосфора, которая вспыхивала сразу, как только разбивалась ампула.
Второй вариант остался чисто финским — у них была острая нехватка противотанковых вооружений, для финских солдат это было вынужденное оружие. А вот вариант с гудроном (мазутом, или моторным маслом) был более доступным и легко организовываемым, поэтому вошёл в историю и не без успеха используется по сей день в различных разборках.