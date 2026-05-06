Самодельные компьютеры, которые запустили цифровую Россию

Радиорынки конца восьмидесятых и начала девяностых работали как распределённые технологические хабы: здесь не столько продавали готовую электронику, сколько собирали её буквально на месте, обсуждали схемы и дорабатывали уже существующие решения. Именно в этой среде клоны ZX Spectrum превратились из любительских проектов в массовое явление, которое дало тысячам людей первый опыт работы с компьютером.

Компьютер как проект, а не товар

ZX Spectrum оказался удачной отправной точкой благодаря своей архитектуре. Процессор Zilog Z80 с частотой 3,5 МГц, простая видеологика и понятная схема памяти позволяли воспроизводить систему на доступной элементной базе. В ход шли КР1858ВМ1 и другие аналоги, память собирали из микросхем серий К565, а видеосигнал формировали на логике К155 и К555.

Такой компьютер не покупали в привычном смысле — его собирали, дорабатывали, переделывали. Пользователь почти неизбежно становился участником процесса. Где ещё школьник мог одновременно играть и разбираться, как устроена видеопамять или зачем нужны тайминги?

«Ленинград» как первый шаг